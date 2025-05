Los jóvenes sí quieren casa... el problema es que no les alcanza para comprarla

Además del precio, hay otros factores estructurales que complican el desarrollo de vivienda para las generaciones jóvenes. Una de ellas es la falta de densidad permitida en los reglamentos urbanos, que impide construir unidades más pequeñas o en mayor número por proyecto, lo cual podría reducir los costos por vivienda.

Demanda alta, oferta baja

No solo el salario juega contra las generaciones millennial y Z, también los desarrolladores dejaron de construir el tipo de vivienda que los jóvenes necesitan. “Los diseños actuales son los mismos que hace 15 o 20 años, como si la población no hubiera cambiado”, dijo Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Las viviendas disponibles en muchos casos no consideran espacios para mascotas, trabajo remoto o familias no tradicionales, lo que suma a hacer menos atractivos los espacios y proyectar que adquirir vivienda no vale la pena.

Aunque algunos sectores acusan a los jóvenes de no querer compromisos a largo plazo, los estudios muestran lo contrario.

La demanda está, pero no encuentra producto. “Los jóvenes están comprando lo que hay, no lo que quisieran”, afirmó el representante de AMPI. Esta desalineación entre oferta y necesidades también se refleja en que no se construye suficiente vivienda nueva, ni siquiera en zonas donde se requieren servicios básicos como agua o luz.

La transformación que redefine el mercado

La innovación para atender al mercado más joven también debe darse en las maneras de acceder a la vivienda. A diferencia de generaciones anteriores, los millennials y la generación Z tienen estructuras familiares más flexibles y una mayor disposición a rentar, compartir espacios o migrar de ciudad en busca de mejores oportunidades.