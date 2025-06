Departamentos con alberca, gym y roof garden en CDMX: más gastos y más problemas

El reglamento interno es, en estos casos, la herramienta clave. Aunque existe un reglamento de copropiedad registrado oficialmente, es el reglamento interno, aprobado por la asamblea de vecinos, el que determina el uso de los espacios, las sanciones y los límites.

Sin un reglamento claro, no es posible aplicar multas o restringir accesos.

Gestión en tensión

En muchas comunidades, la informalidad predomina: decisiones por WhatsApp, asambleas sin quorum, o cambios en el uso de los espacios sin consenso.

Las decisiones que implican modificar las áreas comunes, como cerrar un parque para abrir un gimnasio, no pueden tomarse sin aprobación de la asamblea, pues se trata de espacios que pertenecen a todos los condóminos.

“La administración no puede decidir sin consultar. Tiene que haber una jerarquía y un protocolo”, explicó Raquel Huerta.

También señaló que el desconocimiento de las obligaciones que implica vivir en condominio es una de las causas más comunes de conflicto. Algunos propietarios no saben que deben pagar por el uso y mantenimiento de espacios que, aunque compartidos, también forman parte del valor total del inmueble.

El caso de la vecina de Ágatha Del Valle confirma esta escena. Ella comenta que si bien, la mayoría de sus vecinos acatan los reglamentos, hay personas que recaen en constantes violaciones a las normas.

“Cuando los vecinos no respetan o rompen el reglamento, por ejemplo, en la alberca, en donde no se pueden meter bebidas alcohólicas y si hay alguien que no conoce el reglamento lo hace, pues hay conflicto. Son esas las molestias que se han generado cuando no leen el reglamento o sí lo hacen pero no les importa y creen que todo el tiempo les van a estar atrás de ellos”, explica.