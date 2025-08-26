La UNAM, el ITAM y otras escuelas se alían a la IP para hacer frente a la crisis de vivienda en CDMX

¿Quiénes conforman la red?

"Revive" es un esfuerzo que integra a partes del ecosistema inmobiliario desde distintos frentes. El planteamiento es que solo una plataforma que reúna a todos los actores podrá generar una “visión compartida de ciudad”, como definió Carlos Valladares, vicepresidente ejecutivo en UrbanHub, en lugar de políticas aisladas.

Están integradas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) desde el ámbito académico; el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Federación de Colegios de Valuadores, desde la representación profesional; así como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y el Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI).

Del lado empresarial participan Urbanhub, Homie.mx, Gran Ciudad, Hasta Capital, 4S Real Estate, Kosmos, Del Parque, CCLA y Estrategia Urbana. La Asociación de Vivienda en Renta (Aver) fue la promotora inicial, pero el diseño de la red se amplió para incluir voces diversas: urbanistas, constructores, administradores y representantes del sector público a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda de la Ciudad de México.

Producción insuficiente y encarecimiento

El diagnóstico presentado por "Revive" señala que la producción anual de vivienda nueva es de apenas 8,000 unidades en la capital del país, muy por debajo de la necesidad de entre 60,000 y 120,000 viviendas por año, según distintas estimaciones.

Esta falta de oferta repercute directamente en los precios. Los incrementos porcentuales más altos se concentran en los sectores medios y bajos, mientras que en zonas de alto costo las rentas tienden a estabilizarse.

La construcción de vivienda es una de las principales propuestas del organismo. (CARL DE SOUZA/AFP)

En la práctica, un departamento de 12,000 pesos puede rentarse en pocos días, pero son pocos los existentes con esa tarifa, mientras que uno de 40,000 pesos tarda meses en colocarse.

“Entre más vivienda exista, los precios definitivamente bajan”, expuso Carlos Valladares durante la sesión.

Para lograr esta premisa, el organismo identificó dos grandes limitantes: los permisos y el financiamiento. Obtener autorizaciones de obra puede tardar hasta tres años, lo que encarece y frena proyectos.

Al mismo tiempo, la banca privada y pública participa menos en la construcción de vivienda en renta, lo que reduce la disponibilidad de recursos.

Este círculo genera incertidumbre: los inversionistas requieren créditos para iniciar obras, los bancos piden permisos antes de otorgarlos y los desarrolladores dudan en comprar terrenos si no hay certeza sobre plazos.