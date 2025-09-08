El auge del sector inmobiliario industrial en México se frenó y ahora todo depende de la revisión del T-MEC

Expectativas de inversión y expansión
Con ese contexto, los inversionistas describen un panorama en el que las cifras muestran un mercado todavía en movimiento, aunque sin perder la cautela. Durante la primera mitad de 2025 se concretaron más de 2,000 millones de dólares en 160 transacciones, lo que representó un aumento de 30% frente al mismo periodo del año previo.
La Amexcap estima cerrar el año con entre 4,000 y 5,000 millones de dólares en inversiones. Esto significaría mantener un flujo relevante de capital hacia México, sobre todo si se compara con la inversión extranjera directa sin incluir reinversiones, que suele tener montos similares.
En paralelo, Amefibra reportó que actualmente gestiona alrededor de 30 millones de metros cuadrados rentables y que este año sumará 2.5 millones de metros cuadrados adicionales, por encima de la meta inicial de 1.8 millones.
El compromiso de la asociación incluye 6,000 millones de dólares en el Estado de México durante los próximos tres años, equivalentes a 7 millones de metros cuadrados.
“Esto se debe evidentemente al interés de nuestros clientes en ocupar espacio en todos los sectores. Principalmente es industrial, pero también en el sector turístico, en el comercial, en oficinas, el cuál crece de manera importante. Por lo menos ya se nota un interés y una ocupación y un movimiento mejor en ese sector”, dice Salvador Salvador Daniel Kabbaz Zagga, presidente de AMEFIBRA (Asociación Mexicana de Fibras).
Infraestructura y proyectos estratégicos
Más allá del tratado, los participantes enfatizaron que el desarrollo de infraestructura también será determinante para sostener la demanda industrial.
El llamado Plan México y los polos de desarrollo contempla zonas urbanas integrales que incluyan naves industriales, vivienda, comercio, hoteles y servicios educativos.
“Creo que necesitamos generar inversiones en infraestructura para que todo el resto de este sector se desarrolle”, señaló Salvador Daniel Kabbaz.
Los inversionistas destacaron que sectores como educación, salud, internet y servicios financieros aún presentan amplias brechas que requieren participación conjunta del gobierno y la iniciativa privada.
Mercado financiero y Fibras
En el mercado bursátil, las fibras inmobiliarias todavía enfrentan un rezago en su valoración, a pesar de los resultados operativos y su desempeño en bolsa no refleja el crecimiento reportado en los últimos años.
“El sector de las fibras es resiliente, pero fue el más golpeado a raíz del COVID. A pesar de eso, en los últimos tres años han dado entre 600 y 700 puntos base arriba del índice de la Bolsa Mexicana de Valores anualmente”, dijo Salvador Daniel Kabbaz.
Los fondos de pensiones mexicanas son hoy actores relevantes en este mercado. Aproximadamente 40% de la tenencia accionaria de las fibras está en manos de las Afores, que en conjunto administran alrededor de 350,000 millones de dólares, con proyecciones de duplicar ese monto en los próximos cinco años.
Perspectiva de largo plazo
Pese a la volatilidad por aranceles y cambios legislativos, los inversionistas señalaron que la visión es de largo plazo. La expectativa es que México mantenga su posición como destino estratégico, favorecido por su integración con Estados Unidos y Canadá.
“Nuestras inversiones van a cuatro, cinco, seis años y sobre todo las de infraestructura que van a 15 o 20 años. Lo que estamos viendo es que hay una gran perspectiva de crecimiento para el país”, dijo Pablo Coballasi.
La revisión del T-MEC se perfila como el factor central que definirá si el sector inmobiliario industrial logra extender el impulso de 2023 y 2024 o entra en una fase de menor dinamismo.