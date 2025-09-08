El auge del sector inmobiliario industrial en México se frenó y ahora todo depende de la revisión del T-MEC

El papel del T-MEC

El acuerdo comercial es percibido como un respaldo para mantener la dinámica industrial que México experimentó en los últimos años.

La expansión de parques y naves industriales estuvo vinculada a la relocalización de cadenas productivas hacia Norteamérica, en un contexto marcado por las tensiones comerciales de Estados Unidos con China.

Al mismo tiempo, las empresas asiáticas también voltearon a ver al país como su punto más cercano al mercado norteamericano sin tener que inmiscuirse directamente en el país con el que tenían fricciones.

Pero la época dorada terminó este año, con el discurso arancelario de Donald Trump que hizo que las desarrolladoras viraran sus estrategias de expansión a unas más cautelosas.

La expectativa del sector es que la revisión del T-MEC brinde la certeza necesaria para protegerse de las amenazas comerciales, que las compañías instalen operaciones en el país y los desarrolladores mantengan la construcción de nuevos proyectos.

“Este tratado de libre comercio se va a revisar a mediados del próximo año. Estamos viendo que ya se empezó a hacer el trabajo para preparar a México como país en esta revisión y esperamos que la conclusión y resolución de esta negociación sea positiva”, dijo Pablo Coballasi, presidente de Amexcap (Asociación Mexicana de Capital Privado).

El directivo subrayó que Estados Unidos tiene interés en reforzar la integración productiva en Norteamérica tras las disrupciones que enfrentó su cadena de suministro durante la pandemia.

Pablo Quezada, director general de la consultora inmobiliaria Datoz, señaló que este año “ha habido una disminución en la demanda”, lo que se refleja en menos inicios de construcción, sobre todo en regiones con sobreoferta como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey.

Advirtió que el sector está en un “limbo”, a la espera de la revisión del T-MEC. El 2026 será clave para definir las reglas de juego a largo plazo, mientras tanto, los inversionistas prefieren actuar con calma hasta tener claridad, agregó.

Aun así, destacó que muchas de las empresas ya instaladas en México han optado por renovar contratos y expandir operaciones, lo que mantiene cierta estabilidad en los portafolios inmobiliarios.