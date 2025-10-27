Vinte expande su presencia al norte con la compra de Derex

“Con esta adquisición estratégica, atenderemos una franja de gran dinamismo por su ubicación geográfica y con poca oferta, construyendo vivienda para todos los segmentos”, destacó Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Administración de Vinte.

En su historial, Derex ya construyó más de 23,000 viviendas y actualmente tiene cuatro desarrollos activos, con un precio promedio de 870,000 pesos por vivienda. Actualmente produce alrededor de 600 viviendas anuales en sus tres principales ciudades de operación y su fundadora, Aurora García de León, seguirá al frente de la empresa.

Con esta integración, Vinte busca fortalecer su presencia en el norte del país, donde ya desarrolla un proyecto en Tijuana. La compra de Derex sigue la línea de expansión de Vinte tras la adquisición de Javer en diciembre de 2024, con la que se consolidó como el grupo constructor de vivienda más grande de México y el tercero en América Latina.

Durante el tercer trimestre de 2025, Vinte registró un crecimiento de 17.5% en ingresos, 22.3% en EBITDA y 28.3% en utilidad neta, impulsado por la integración de Javer y un flujo operativo de más de 200 millones de pesos.