Desarrollo Inmobiliario

Vinte expande su presencia al norte con la compra de Derex

La desarrolladora de vivienda más grande del país anunció la adquisición de Derex, empresa con operaciones en Sonora y Baja California, y refuerza su plan de expansión y consolidación regional.
lun 27 octubre 2025 07:49 AM
Vinte adquiere Derex y fortalece su presencia en el norte del país
De acuerdo con la información compartida por la empresa, la transacción tendrá un impacto marginal en el apalancamiento consolidado de Vinte. El cierre de la compra aún está sujeto al cumplimiento de condiciones regulatorias habituales. (Foto: Vinte)

Grupo Vinte anunció este lunes la adquisición del 100% de las acciones de Derex Desarrollo Residencial, una desarrolladora con 26 años de experiencia en la construcción de vivienda de interés social y medio en el noroeste de México. Con esta compra, el grupo amplía su presencia a nuevos mercados en Tijuana, Hermosillo, Nogales y Mexicali, regiones con alta demanda de vivienda y crecimiento vinculado al dinamismo industrial de la frontera norte.

“Con esta adquisición estratégica, atenderemos una franja de gran dinamismo por su ubicación geográfica y con poca oferta, construyendo vivienda para todos los segmentos”, destacó Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Administración de Vinte.

En su historial, Derex ya construyó más de 23,000 viviendas y actualmente tiene cuatro desarrollos activos, con un precio promedio de 870,000 pesos por vivienda. Actualmente produce alrededor de 600 viviendas anuales en sus tres principales ciudades de operación y su fundadora, Aurora García de León, seguirá al frente de la empresa.

Con esta integración, Vinte busca fortalecer su presencia en el norte del país, donde ya desarrolla un proyecto en Tijuana. La compra de Derex sigue la línea de expansión de Vinte tras la adquisición de Javer en diciembre de 2024, con la que se consolidó como el grupo constructor de vivienda más grande de México y el tercero en América Latina.

Durante el tercer trimestre de 2025, Vinte registró un crecimiento de 17.5% en ingresos, 22.3% en EBITDA y 28.3% en utilidad neta, impulsado por la integración de Javer y un flujo operativo de más de 200 millones de pesos.

