Los 5 lugares más caros para rentar en México: una alcaldía de CDMX es la más costosa de todo el país

Los estados con la renta más cara de México

A nivel estatal, la Ciudad de México encabeza el ranking de rentas promedio con 7,425 pesos mensuales. Le siguen Nuevo León, con 6,840 pesos, y Jalisco, con 6,120 pesos. Estos tres estados no solo presentan los precios más altos, sino que también concentran las mayores ofertas de vivienda en arrendamiento.

Baja California, con 5,950 pesos de renta promedio, y Quintana Roo, con 5,480 pesos, se posicionan en el cuarto y quinto lugar.

En ambos casos, el fenómeno responde a factores específicos: en Baja California, el costo de vida en zonas fronterizas presiona los precios al alza, en Quintana Roo, la demanda turística y la presencia de población extranjera elevan el valor de los arrendamientos.

El Estado de México, a pesar de ser el segundo estado con más viviendas en renta, ocupa el séptimo lugar en precio con 4,910 pesos mensuales.

Esto sugiere una oferta diversa que incluye desde zonas periféricas económicas hasta municipios con mayor desarrollo inmobiliario.

Jalisco y Nuevo León: los polos regionales

Después de la zona central del país, Jalisco y Nuevo León emergen como los mercados de renta más dinámicos. Jalisco suma 1,480 registros de viviendas en arrendamiento, con Guadalajara y Zapopan como los principales generadores de oferta.

Nuevo León, con 1,215 registros, se concentra en Monterrey y su área metropolitana.

Ambos estados comparten características: son zonas metropolitanas consolidadas, con fuerte actividad industrial y comercial, y una demanda constante de vivienda por parte de trabajadores que migran desde otras regiones.

En Monterrey, la renta promedio alcanza los 7,100 pesos, mientras que en Guadalajara se ubica en 6,450 pesos.

Puebla, Veracruz y Guanajuato completan el grupo de estados con mayor oferta de vivienda en renta, con 1,023, 987 y 942 registros, respectivamente. En estos casos, las ciudades capitales y las zonas industriales concentran la mayor parte de la demanda.

La edad de la renta: las viviendas más nuevas y antiguas en alquiler

Las viviendas en zonas de renta alta promedian 12 años de antigüedad, mientras que en las zonas económicas la cifra se eleva a 23 años.

Esta diferencia refleja dos dinámicas distintas, en las áreas premium, como Miguel Hidalgo o Zapopan, hay una rotación constante hacia desarrollos nuevos y en municipios como Iztapalapa o Nezahualcóyotl, la vivienda es resultado de procesos de autoconstrucción o colonias ya consolidadas.

Coyoacán presenta una particularidad, a pesar de tener viviendas con más de 28 años de antigüedad, mantiene rentas superiores a los 10,000 pesos mensuales.

Esto rompe la regla de que lo más nuevo es más caro, y se explica por el valor histórico y la ubicación privilegiada de la alcaldía.

En cuanto a materiales de construcción, las zonas de renta alta presentan 99% de viviendas con materiales industriales como concreto y ladrillo.

En las zonas económicas, aunque la mayoría también cuenta con estos materiales, aparece un pequeño porcentaje de construcciones con materiales más sencillos o provisionales.

¿Dónde obtienes más espacio por tu renta?

En las zonas económicas, como Iztapalapa y Ecatepec, las viviendas tienen en promedio 4.2 cuartos y una renta de 3,800 pesos, lo que equivale a 905 pesos por cuarto.

En las zonas premium, como Miguel Hidalgo y Zapopan, las viviendas promedian 5.5 cuartos con rentas de 12,500 pesos, es decir, 2,272 pesos por cuarto.

Esto significa que en las zonas caras se paga 2.5 veces más por cada cuarto que en una zona económica. El valor no está en el número de paredes, sino en la ubicación y las amenidades que ofrece el desarrollo.

Ciudades como Puebla o León presentan el mejor equilibrio entre espacio y costo. Tienen un promedio de casi cinco cuartos por vivienda con rentas que se mantienen por debajo de los 5,000 pesos mensuales. Es donde las familias obtienen más espacio por su presupuesto.