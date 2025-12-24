Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

La inversión inmobiliaria se diversifica y va más allá de Estados Unidos

España y Dubái despegan como los destinos predilectos de los inversionistas mexicanos.
mié 24 diciembre 2025 05:00 AM
Lujo-inmobiliario
Dubái es uno de los mercados emergentes de inversión de vivienda. (Sean Gallup/Getty Images)

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición de octubre de 2025 de revista Expansión.

Durante décadas, Estados Unidos concentra la atención de los inversionistas mexicanos en bienes raíces, con Florida, Houston o Nueva York como destinos tradicionales para resguardar capital.

Entre abril de 2024 y marzo de 2025, adquirieron alrededor de 6,200 viviendas por un valor de 4,400 millones de dólares, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios del país vecino.

Sin embargo, en los últimos años los mexicanos también dejaron de pensar solo en los dólares para comenzar a hacer transacciones en otras monedas, con la mirada puesta en Europa y Medio Oriente, donde España y Dubái se colocan como las nuevas alternativas para diversificar patrimonios.

Esto no se trata de una salida de capitales, se trata de una diversificación en las inversiones patrimoniales.
Luis Llaca, director de Cross Border España-México en la consultora CBRE.

En el caso de España, el tercer país en donde más invierten los mexicanos, después de Estados Unidos y Canadá, el especialista enfatiza en el acceso a financiamiento hipotecario con tasas por debajo del 3%, que permiten combinar créditos y la plusvalía en euros, así como una moneda estable.

Las inversiones en el sector inmobiliario internacional desde México, principalmente a España, no se reducen a transacciones por la compra de vivienda. El inversionista nacional va a lo grande y apuesta por todo tipo de propiedades.

“La gente cree que solo se viene a invertir en departamentos de lujo en el barrio Salamanca (Madrid), pero la verdad es que están adquiriendo centros comerciales, supermercados, hoteles en operación y proyectos nuevos de vivienda e industrial”, agrega Llaca.

La capital española es la reina en las transacciones inmobiliarias habitacionales. En 2024, 50% de la inversión extranjera en el mercado inmobiliario de Madrid provino de México, de acuerdo con la empresa de vivienda fraccionada Vivla, que nació en España y este 2025 está en busca de captar a clientes mexicanos.

El atractivo es creciente. Carlos Emilio Gómez, CEO de la empresa, explica que grandes obras de infraestructura como la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y la llegada de eventos tradicionales como la Fórmula 1 aumenta el valor de las propiedades.

En barrios como Salamanca, Chamberí o zonas residenciales de Madrid, el interés no se centra únicamente en comprar para revender. “Vemos un perfil que busca inmuebles para disfrutarlos, con la idea de una segunda residencia que también genera valor en el tiempo”, explica el especialista.

Además, el mercado inmobiliario se encuentra tranquilo respecto a las regulaciones en materia de alquileres.

Mientras ciudades como Barcelona o las Islas Baleares endurecen sus marcos normativos, “Madrid se mantiene en un marco más liberal y pro-negocios”, dice Gómez, lo que refuerza la percepción de estabilidad para quienes buscan retornos a largo plazo, en combinación con una fiscalidad favorable y la posibilidad de financiar adquisiciones en euros a tasas más bajas que en México. En España, la tasa hipotecaria promedio ronda el 2%, en México supera el 10%.

De acuerdo con el informe Inversión de LATAM en España 2024, de CBRE, el capital latinoamericano ha destinado más de 1.75 billones de euros en activos inmobiliarios de todos los sectores en ese país entre 2019 y 2024. México encabeza ese flujo con 1,003 millones de euros, seguido de Brasil con 340 millones.

El sector hotelero concentró la mayor parte de ese capital latino, con 709 millones de euros, seguido de oficinas con 550 millones, retail 321 millones y vivienda 179 millones. Madrid absorbió 63% de la actividad desde 2019 y 76% en 2024.

Además de Madrid, otras ciudades españolas reciben inversión mexicana en proyectos comerciales, logísticos y de vivienda.

Llaca detalla que, aunque la capital concentra casi la mitad de la inversión, otro 53% está distribuido por otras ciudades que son también muy relevantes y que dejan muy buenos rendimientos.

Más allá de los números, los inversionistas mexicanos encuentran en España un destino que combina seguridad financiera y un entorno cultural cercano. “Es un activo que atrae porque se percibe como seguro y con potencial de revalorización, pero también porque ofrece la posibilidad de vivirse”, de acuerdo con Gómez, de Vivla.

Con la mirada en Medio Oriente

Otro mercado que toma cada vez más protagonismo para los inversores mexicanos es Dubái. México se convirtió en el segundo país con mayor participación en el sector inmobiliario de esa ciudad este año, solo después de Brasil, de acuerdo con Dubai International Property Show.

Elías Beyrouthy, CEO de Liberta Realty, administradora inmobiliaria internacional con operaciones en México y Dubái, comentó que entre los factores que atraen a los mexicanos están la estabilidad del mercado y las facilidades para invertir.

Por ejemplo, la ciudad no cobra impuestos sobre las ganancias que se obtienen de un inmueble, mientras que propiedades en zonas premium resultan hasta 40% más baratas que en ciudades como Miami.

Si bien la inversión mexicana en el ramo no era significativa hasta este año y por ello no hay reportes previos, con este atractivo se espera que hacia el cierre de 2025 el monto de capital mexicano cierre en alrededor de 816 millones de dólares en bienes raíces.

La diversificación de las inversiones inmobiliarias no son a la ligera. En el caso español, destacan los vínculos culturales y la estabilidad de la Unión Europea. En el segundo, el dinamismo de un mercado que combina lujo y crecimiento económico.

Ambos destinos muestran cómo los capitales mexicanos empiezan a trazar un mapa más amplio, donde la inversión inmobiliaria rebasa la frontera norteamericana y se integra a un circuito internacional en expansión, aunque sin desplazarla.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces en Estados Unidos, entre 2023 y 2024 México representó 11% del total de compras internacionales en su mercado inmobiliario, lo que lo posicionó como el principal grupo latinoamericano.

