Esto no se trata de una salida de capitales, se trata de una diversificación en las inversiones patrimoniales. Luis Llaca, director de Cross Border España-México en la consultora CBRE.

En el caso de España, el tercer país en donde más invierten los mexicanos, después de Estados Unidos y Canadá, el especialista enfatiza en el acceso a financiamiento hipotecario con tasas por debajo del 3%, que permiten combinar créditos y la plusvalía en euros, así como una moneda estable.

Las inversiones en el sector inmobiliario internacional desde México, principalmente a España, no se reducen a transacciones por la compra de vivienda. El inversionista nacional va a lo grande y apuesta por todo tipo de propiedades.

“La gente cree que solo se viene a invertir en departamentos de lujo en el barrio Salamanca (Madrid), pero la verdad es que están adquiriendo centros comerciales, supermercados, hoteles en operación y proyectos nuevos de vivienda e industrial”, agrega Llaca.

La capital española es la reina en las transacciones inmobiliarias habitacionales. En 2024, 50% de la inversión extranjera en el mercado inmobiliario de Madrid provino de México, de acuerdo con la empresa de vivienda fraccionada Vivla, que nació en España y este 2025 está en busca de captar a clientes mexicanos.

El atractivo es creciente. Carlos Emilio Gómez, CEO de la empresa, explica que grandes obras de infraestructura como la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y la llegada de eventos tradicionales como la Fórmula 1 aumenta el valor de las propiedades.

En barrios como Salamanca, Chamberí o zonas residenciales de Madrid, el interés no se centra únicamente en comprar para revender. “Vemos un perfil que busca inmuebles para disfrutarlos, con la idea de una segunda residencia que también genera valor en el tiempo”, explica el especialista.

Además, el mercado inmobiliario se encuentra tranquilo respecto a las regulaciones en materia de alquileres.

Mientras ciudades como Barcelona o las Islas Baleares endurecen sus marcos normativos, “Madrid se mantiene en un marco más liberal y pro-negocios”, dice Gómez, lo que refuerza la percepción de estabilidad para quienes buscan retornos a largo plazo, en combinación con una fiscalidad favorable y la posibilidad de financiar adquisiciones en euros a tasas más bajas que en México. En España, la tasa hipotecaria promedio ronda el 2%, en México supera el 10%.

De acuerdo con el informe Inversión de LATAM en España 2024, de CBRE, el capital latinoamericano ha destinado más de 1.75 billones de euros en activos inmobiliarios de todos los sectores en ese país entre 2019 y 2024. México encabeza ese flujo con 1,003 millones de euros, seguido de Brasil con 340 millones.

El sector hotelero concentró la mayor parte de ese capital latino, con 709 millones de euros, seguido de oficinas con 550 millones, retail 321 millones y vivienda 179 millones. Madrid absorbió 63% de la actividad desde 2019 y 76% en 2024.