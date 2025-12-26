Edificios viejos que se venden como nuevos: ¿por qué es la nueva tendencia inmobiliaria?

Se trata de edificios renovados que si bien se levantaron décadas atrás, fueron intervenidos y rehabilitados en sus sistemas eléctricos, hidráulicos y sanitarios, reacondicionados en su diseño interior y puestos en venta como si fueran nuevos, pero con precios más bajos que los de la vivienda nueva en zonas similares.

Mientras el precio promedio de un departamento nuevo de dos recámaras en la alcaldía Benito Juárez se ubica en los 5.4 millones de pesos, de acuerdo con Propiedades.com, una propiedad renovada se ubica más de un millón de pesos abajo, por lo que el modelo de negocio encaja en un contexto en el que la demanda de vivienda no deja de crecer y los terrenos disponibles son cada vez más escasos.

“Las autorizaciones y permisos han sido tan difíciles y la necesidad de vivienda es tan grande, que los desarrolladores han optado por encontrar un modelo en donde ya están los permisos, las licencias y el edificio construido, en donde lo único que se necesita es reforzar estructuralmente y tal vez algunos cambios menores”, explica Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), delegación Valle de México.

Este modelo de aprovechar lo existente comenzó a tener popularidad tras el terremoto que sacudió la Ciudad de México en septiembre de 1985, cuando los inmuebles dañados fueron demolidos o rehabilitados, no solo para dejarse como estaban sino para mejorar.

Y una vez probada la factibilidad, otra vez hubo un auge en la década de los noventa, cuando surgieron empresas como Rakennus para hacer frente a una de las crisis económicas más profundas del país.

Mientras la construcción de obra nueva se detenía, la firma se decidió por un nicho que consistió en comprar inmuebles deteriorados en zonas céntricas y darles una segunda vida. En tres décadas ejecutaron más de 150 proyectos, casi todos en la Ciudad de México, con un promedio actual de 65 a 70 metros cuadrados por unidad. La mayoría cuenta con dos recámaras, dos baños y, en algunos casos, balcones o terrazas.

En este escenario también surgieron compañías más recientes, como Renobra, que trabaja con edificios pequeños, de seis a ocho unidades, en colonias como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Su estrategia es cerrar el ciclo de compra, remodelación y venta en un año, lo que da mayor agilidad y constancia a su operación, explica su fundador Giuseppe Gallo.

El modelo adquirió velocidad en los últimos cinco años. El sismo de septiembre de 2017, sumado a un endurecimiento regulatorio, limitó la construcción de nuevos desarrollos. A la par, la demanda de vivienda siguió aumentando y, por poner un ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) estima que cada año se forman alrededor de 25,000 matrimonios nuevos en la capital.

“La combinación de una demanda creciente y la posibilidad de ofrecer precios competitivos fue una tormenta perfecta para nosotros”, comenta Tony Gebara, socio fundador de Rakennus, empresa dedicada a la renovación inmobiliaria.

Competencia por precio y ubicación

En un mercado donde el precio de la vivienda en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez superan los 5 millones de pesos, de acuerdo con Propiedades.com, Rakennus comercializa departamentos con un promedio de entre 2.6 y 2.8 millones. Algunos alcanzan precios de 1.6 millones en colonias de demanda no tan alta, pero cercanas a nodos estratégicos como hospitales y avenidas principales.

La diferencia no solo está en el costo. Los edificios de mediados del siglo pasado ofrecen metrajes mayores a los de los desarrollos recientes, que tienden a ser más compactos. Según la Canadevi Valle de México, la combinación de espacios amplios, precios menores y ubicaciones centrales explica la creciente demanda.