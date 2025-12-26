Edificios viejos que se venden como nuevos: ¿por qué es la nueva tendencia inmobiliaria?

En la colonia Piedad Narvarte, en donde está uno de los proyectos de Rakennus, los departamentos de entre 50 y 60 metros cuadrados nuevos cuestan entre 4 y 5 millones de pesos, mientras que en la salida a la venta de un departamento de la inmobiliaria de más de 70 metros cuadrados se posicionó en 3.4 millones.
“Son departamentos más grandes, a un menor costo y reforzados estructuralmente. Es muy atractivo comprarlos”, señala Hirschhorn.
Renobra maneja un ticket promedio de 3.3 millones de pesos, por debajo del promedio capitalino de 3.8 millones, lo que, de acuerdo con Gallo, les permite una mayor absorción en ventas y rapidez en la colocación de unidades.
El atractivo para inversionistas
Más allá del comprador final, el modelo resulta atractivo para los inversionistas. Mientras un desarrollo nuevo puede tardar hasta cuatro años en trámites, licencias y construcción, la rehabilitación de un inmueble inicia a mayor velocidad.
Si compramos hoy un edificio, en un par de meses ya estamos vendiendo, porque el inmueble existe. Eso nos permite regresar la inversión con mayor velocidad.
Tony Gebara.
Los rendimientos son comparables a los de un proyecto desde cero, pero con tiempos de retorno más cortos. Esta ventaja explica que Rakennus tenga actualmente 18 proyectos en ejecución simultánea y un inventario de 300 unidades disponibles.
En el caso de Renobra, la apuesta de mantener proyectos pequeños para acelerar su ciclo les ha permitido sumar 10 renovaciones en cinco años y actualmente desarrolla dos más, con la lógica de tener rotación constante y bajo riesgo.
Cómo se renueva un edificio
En promedio, 40% del gasto de una renovación se destina a acabados: pisos, carpintería, cancelería y cocinas. “Nuestro fuerte de gasto está en los acabados y es lo que el cliente valora cuando entra al departamento”, abunda Gebara.
En algunos proyectos se conserva parte de la arquitectura original, como escaleras de granito o fachadas emblemáticas. En otros, donde las intervenciones pasadas modificaron demasiado el diseño, el trabajo se centra en recuperar funcionalidad más que estética.
Para empresas como Renobra, el proceso incluye siempre un dictamen estructural previo que garantice que el edificio puede habilitarse sin riesgos. “Ese documento es lo que nos da luz para avanzar con la remodelación”, detalla Gallo.
Pero el principal reto no está en la obra, sino en la tenencia de la tierra. Muchos de los edificios susceptibles de renovación son propiedades intestadas, con varios copropietarios o con situaciones legales complejas.
“Hay miles de inmuebles en esta situación. El gran reto es jurídico, sucesiones sin resolver, propiedades con varios dueños y falta de un censo sobre la tenencia”, señala Hirschhorn.
La parte estructural también implica inversiones altas: cada edificio debe pasar por estudios de seguridad que garanticen su resistencia sísmica, lo que puede encarecer el proceso, elemento al que se destina el resto de la inversión total de la rehabilitación.
Un mercado con potencial
A pesar de los retos, la oportunidad de crecimiento es amplia. Tras el sismo de 1985 se contabilizaron 30,000 edificios dañados en la capital, muchos de los cuales siguen sin rehabilitarse. Colonias como Roma, Juárez, Condesa y Cuauhtémoc concentran parte de este inventario.
Rakennus ya comenzó a replicar su modelo en el Estado de México y analiza oportunidades en Guadalajara y Torreón. Para la Canadevi, la renovación de edificios se perfila como uno de los principales motores de la nueva vivienda en la ciudad, junto con esquemas de prefabricación y programas regulatorios recientes.
Renobra también busca expandirse con esta fórmula, que además de competitiva resulta sustentable al prolongar la vida útil de las estructuras existentes hasta por 80 años.
El reciclaje de edificios se coloca como un puente entre la historia de la ciudad y las necesidades actuales de vivienda. “Competimos por precio, por ubicación y por calidad. El reto es convencer a los clientes de que un edificio renovado puede ofrecer lo mismo que uno nuevo y hacerlo accesible”, dice el directivo.