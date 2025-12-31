¿Quién manda en las Fibras en 2025? Industrial y oficinas toman la delantera en metros cuadrados y rendimientos

Un crecimiento que abarcó varios segmentos

El aumento no se concentró en un solo tipo de inmueble. Entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025, todos los segmentos tuvieron incrementos en su Área Bruta Rentable.

Las oficinas registraron 13%, el sector industrial, 8.2%, el auto almacenamiento, 5.8%; el comercial, 3.5%, y el educativo, 3.4%. En hotelería, el crecimiento fue de 3.2%, medido en número de cuartos en operación.

Amefibra señaló que estos datos confirmaron continuidad en la demanda de espacios industriales, logísticos, comerciales y corporativos en zonas estratégicas del país, así como estabilidad en la gestión de activos inmobiliarios dentro de los portafolios.

El crecimiento de naves industriales sigue con cifras positivas, pero limitadas respecto a años anteriores. (DarioGaona/Getty Images/iStockphoto)

Recursos, nuevas propiedades y rendimiento

En combinación con la expansión de los metros cuadrados de las Fibras, el sector mantuvo un rendimiento promedio de 15% en los últimos tres años, 7.8% por encima del desempeño del IPC.

Durante el año también cambió el universo de participantes. Fibra Next se incorporó a Amefibra, con nueve propiedades y 754,500 metros cuadrados de Área Bruta Rentable adicionales al portafolio de la asociación.

Para Josefina Moisés, directora general de Amefibra, las cifras consolidadas del año reflejaron el papel de las Fibras como vehículos de inversión institucional. “La expansión en sectores estratégicos y el crecimiento en regiones clave, muestran un mercado dinámico y con visión de largo plazo”, dijo.

Qué impulsó la actividad

En el mapa inmobiliario de 2025, los segmentos industrial y logístico concentraron la mayor actividad.

Amefibra los vinculó con demanda asociada a manufactura, exportación, distribución y comercio electrónico. El sector comercial también mostró mayor impulso, sustentado en la recuperación del consumo en zonas metropolitanas.

La asociación resumió que este comportamiento confirmó la resiliencia operativa de los portafolios y la continuidad en la ocupación de espacios industriales, logísticos, comerciales y corporativos en distintas regiones del país.

Expectativas que dejó el cierre del año

Hacia el cierre de 2025, Amefibra anticipó resultados estables y un entorno favorable para la mayoría de los sectores representados.

Para Salvador Daniel Kabbaz Zaga, presidente de Amefibra, el desempeño del sector respondió a una estrategia de inversión responsable y a un seguimiento puntual de factores regulatorios y económicos, junto con compromisos de gobierno corporativo.

“Seguiremos impulsando activos que contribuyan al desarrollo del país y manteniendo un entorno de transparencia y certidumbre para los inversionistas institucionales. Hoy, como industria, representamos cerca del 4.5% del PIB nacional, una muestra clara del impacto y responsabilidad que tenemos en el crecimiento económico del país”, puntualizó.

Las Fibras han tenido rendimientos superiores al IPC. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Quiénes integraron Amefibra en 2025

Al cierre del año, Amefibra agrupó 15 Fibras que participan en distintos sectores inmobiliarios generadores de renta en México. El portafolio conjunto incluyó más de 2,000 propiedades, que sumaron 31 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable. De ese total, 8 millones de metros cuadrados contaron con certificaciones bajo estándares internacionales.

Según la asociación, las Fibras representaron 4% estimado de la renta variable nacional y 4.5% del Producto Interno Bruto. Desde ese peso de mercado, el documento planteó continuidad en los procesos de expansión y gestión de activos hacia diversos segmentos inmobiliarios.