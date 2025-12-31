¿Quién manda en las Fibras en 2025? Industrial y oficinas toman la delantera en metros cuadrados y rendimientos

Durante 2025, mientras el mercado inmobiliario enfrentó ajustes económicos y cambios en los patrones de demanda, las Fibras inmobiliarias cerraron el año con expansión en su portafolio.
De acuerdo con el balance anual preliminar presentado por la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), el sector sumó más de 2 millones de metros cuadrados adicionales de Área Bruta Rentable en el país, el equivalente a 280 canchas de fútbol o 22 Estadio Azteca.
El crecimiento se reflejó en la operación cotidiana de parques industriales, centros comerciales, oficinas y hoteles. No se trató solo de nuevos proyectos, sino también de adquisiciones y ampliaciones de portafolios que integraron edificios en distintas regiones.
Al cierre del tercer trimestre de 2025, Amefibra reportó que el total de espacio bajo administración de los fideicomisos superó los 31 millones de metros cuadrados, lo que representa un crecimiento de 7.5%.
Un crecimiento que abarcó varios segmentos
El aumento no se concentró en un solo tipo de inmueble. Entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025, todos los segmentos tuvieron incrementos en su Área Bruta Rentable.
Las oficinas registraron 13%, el sector industrial, 8.2%, el auto almacenamiento, 5.8%; el comercial, 3.5%, y el educativo, 3.4%. En hotelería, el crecimiento fue de 3.2%, medido en número de cuartos en operación.
Amefibra señaló que estos datos confirmaron continuidad en la demanda de espacios industriales, logísticos, comerciales y corporativos en zonas estratégicas del país, así como estabilidad en la gestión de activos inmobiliarios dentro de los portafolios.
Recursos, nuevas propiedades y rendimiento
En combinación con la expansión de los metros cuadrados de las Fibras, el sector mantuvo un rendimiento promedio de 15% en los últimos tres años, 7.8% por encima del desempeño del IPC.
Durante el año también cambió el universo de participantes. Fibra Next se incorporó a Amefibra, con nueve propiedades y 754,500 metros cuadrados de Área Bruta Rentable adicionales al portafolio de la asociación.
Para Josefina Moisés, directora general de Amefibra, las cifras consolidadas del año reflejaron el papel de las Fibras como vehículos de inversión institucional. “La expansión en sectores estratégicos y el crecimiento en regiones clave, muestran un mercado dinámico y con visión de largo plazo”, dijo.
Qué impulsó la actividad
En el mapa inmobiliario de 2025, los segmentos industrial y logístico concentraron la mayor actividad.
Amefibra los vinculó con demanda asociada a manufactura, exportación, distribución y comercio electrónico. El sector comercial también mostró mayor impulso, sustentado en la recuperación del consumo en zonas metropolitanas.
La asociación resumió que este comportamiento confirmó la resiliencia operativa de los portafolios y la continuidad en la ocupación de espacios industriales, logísticos, comerciales y corporativos en distintas regiones del país.
Hacia el cierre de 2025, Amefibra anticipó resultados estables y un entorno favorable para la mayoría de los sectores representados.
Para Salvador Daniel Kabbaz Zaga, presidente de Amefibra, el desempeño del sector respondió a una estrategia de inversión responsable y a un seguimiento puntual de factores regulatorios y económicos, junto con compromisos de gobierno corporativo.
“Seguiremos impulsando activos que contribuyan al desarrollo del país y manteniendo un entorno de transparencia y certidumbre para los inversionistas institucionales. Hoy, como industria, representamos cerca del 4.5% del PIB nacional, una muestra clara del impacto y responsabilidad que tenemos en el crecimiento económico del país”, puntualizó.
Quiénes integraron Amefibra en 2025
Al cierre del año, Amefibra agrupó 15 Fibras que participan en distintos sectores inmobiliarios generadores de renta en México. El portafolio conjunto incluyó más de 2,000 propiedades, que sumaron 31 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable. De ese total, 8 millones de metros cuadrados contaron con certificaciones bajo estándares internacionales.
Según la asociación, las Fibras representaron 4% estimado de la renta variable nacional y 4.5% del Producto Interno Bruto. Desde ese peso de mercado, el documento planteó continuidad en los procesos de expansión y gestión de activos hacia diversos segmentos inmobiliarios.