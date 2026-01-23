Los estados más baratos para comprar vivienda en México: hay casas completas desde 1.1 millones

Baja California Sur se posiciona como el estado más equilibrado del país de acuerdo con datos cruzados del Índice de Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de percepción de seguridad del Inegi y de incidencia delictiva de la misma institución.

Este estado ocupa el segundo lugar nacional en competitividad y registra una tasa de homicidios de 7.2 por cada 100,000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 22.60, y solo 37.4% de su población se siente insegura.

El estado destaca en el subíndice de Innovación y Economía con el mayor porcentaje de PIB turístico del país, equivalente a 13.8% de su economía. También lidera en inversión extranjera directa, con 4.68 dólares por millar de PIB en promedio de tres años.

En infraestructura ocupa la tercera posición nacional, con 294 terminales punto de venta por cada 10,000 adultos y 9,436 contratos de banca móvil por el mismo universo de población.

Yucatán representa el referente absoluto en paz y tranquilidad. La entidad reporta la tasa de homicidios más baja del país, con apenas 2.05 casos por cada 100,000 habitantes, y registra la menor incidencia delictiva con 1.67 delitos por cada mil habitantes.

En percepción de seguridad, 68% de la población adulta se siente segura, el porcentaje más alto a nivel nacional.

La entidad se ubica en la décima posición de competitividad general y destaca en el subíndice de Derecho con el segundo lugar nacional. Su PIB turístico alcanza 3.9% del total estatal, mientras que la esperanza de vida es de 75.01 años.