TuHabi adquiere Pulppo: crean empresa con capacidad de mil millones de dólares en transacciones anuales

La unión tiene como objetivo no modificar las operaciones de cada compañía, sino fortalecerlas. En conjunto, ambas registran transacciones anuales por más de 1,000 millones de dólares entre México y Colombia, “y esto tal vez nos consolida como el principal jugador proptech de la región y con el potencial de seguir creciendo este negocio en beneficio de los agentes inmobiliarios y de los clientes”, dijo en entrevista Sebastián Noguera, cofundador de TuHabi.

Un nuevo capítulo

El volumen de operaciones que pueden alcanzar juntas no es la única ventaja que obtienen. El fortalecimiento de ambos negocios se reflejará en su alcance, en la aceleración del cumplimiento de objetivos y en la incorporación de nuevas metas.

En 2025, TuHabi decidió expandir su modelo para no solo comprar vivienda usada en un plazo de diez días y revenderla, sino también funcionar como un canal para conectar personas con clientes, así como a compradores con vendedores y opciones de financiamiento.

Para ello creó una red de agentes independientes, con la que logró cerrar el año con 800 millones de dólares en transacciones.

Será esta red la que se reforzará con Pulppo y permitirá impulsar ambas verticales del negocio, que actualmente representan una proporción de 50% cada una dentro de la empresa.

“Para nosotros, crecer este negocio a partir de nuestra red de agentes independientes es fundamental y llevamos muchos años emocionados viendo todo lo que han construido para los aliados inmobiliarios. Lo que queremos es utilizar algunas de esas herramientas para crear la red inmobiliaria más grande de México”, agregó Noguera.

Este crecimiento se dará no solo en volumen, sino también por segmentos. TuHabi ha enfocado sus operaciones en el mercado tradicional, con transacciones de entre 500,000 y 4 millones de pesos, con mayor peso alrededor del millón de pesos. En contraste, los agentes de Pulppo han tenido mayor éxito en los segmentos medio y residencial. Con la combinación de experiencias, la startup ampliará su cobertura.

“Nosotros veíamos que ellos tenían el tema del Infonavit y de ayudar a la gente a conseguir el crédito para su casa. Nosotros ayudamos al asesor inmobiliario a encontrar una vivienda, pero ahí terminaba nuestro trabajo. El financiamiento no lo teníamos y con esta unión ahora tengo, de golpe, todas estas herramientas que mis clientes pedían y que no tenía tiempo de desarrollar”, dijo Matías Gath, cofundador de Pulppo.

Esta combinación de habilidades es la esencia de la ecuación. Los resultados que buscan alcanzar son dos: convertirse en un músculo colocador de hipotecas en México, con enfoque en la vivienda usada, y la creación de franquicias.

De acuerdo con Gath, TuHabi cuenta actualmente con una red de asesores con la que construirá un esquema de franquicias en el segmento, apoyado en el conocimiento de los agentes de Pulppo.