Desarrollo Inmobiliario

TuHabi adquiere Pulppo: crean empresa con capacidad de mil millones de dólares en transacciones anuales

Con la compra la empresa busca convertirse en la red de agentes inmobiliarios más grandes en México.
mar 27 enero 2026 01:56 PM
tuhabi-compra-pulppo
Las empresas unen sus capacidades para controlar la experiencia de compra de vivienda desde el interés hasta la colocación de hipoteca. (Supatman/Getty Images)

Una noticia de combinación entre dos proptechs latinoamericanas, emprendimientos de tecnología aplicada al sector inmobiliario, se suma a la tendencia que ha marcado a la industria en los últimos años: TuHabi adquiere Pulppo.

El unicornio colombiano, que alcanzó una valuación de 1,000 millones de dólares en 2022 y se especializa en la compra y reventa de vivienda usada, suma a sus capacidades los más de 800 brokers inmobiliarios y 100 inmobiliarias que Pulppo, una agencia inmobiliaria digital, ha consolidado en sus tres años de operación en México.

La unión tiene como objetivo no modificar las operaciones de cada compañía, sino fortalecerlas. En conjunto, ambas registran transacciones anuales por más de 1,000 millones de dólares entre México y Colombia, “y esto tal vez nos consolida como el principal jugador proptech de la región y con el potencial de seguir creciendo este negocio en beneficio de los agentes inmobiliarios y de los clientes”, dijo en entrevista Sebastián Noguera, cofundador de TuHabi.

Un nuevo capítulo

El volumen de operaciones que pueden alcanzar juntas no es la única ventaja que obtienen. El fortalecimiento de ambos negocios se reflejará en su alcance, en la aceleración del cumplimiento de objetivos y en la incorporación de nuevas metas.

En 2025, TuHabi decidió expandir su modelo para no solo comprar vivienda usada en un plazo de diez días y revenderla, sino también funcionar como un canal para conectar personas con clientes, así como a compradores con vendedores y opciones de financiamiento.

Para ello creó una red de agentes independientes, con la que logró cerrar el año con 800 millones de dólares en transacciones.

Será esta red la que se reforzará con Pulppo y permitirá impulsar ambas verticales del negocio, que actualmente representan una proporción de 50% cada una dentro de la empresa.

“Para nosotros, crecer este negocio a partir de nuestra red de agentes independientes es fundamental y llevamos muchos años emocionados viendo todo lo que han construido para los aliados inmobiliarios. Lo que queremos es utilizar algunas de esas herramientas para crear la red inmobiliaria más grande de México”, agregó Noguera.

Este crecimiento se dará no solo en volumen, sino también por segmentos. TuHabi ha enfocado sus operaciones en el mercado tradicional, con transacciones de entre 500,000 y 4 millones de pesos, con mayor peso alrededor del millón de pesos. En contraste, los agentes de Pulppo han tenido mayor éxito en los segmentos medio y residencial. Con la combinación de experiencias, la startup ampliará su cobertura.

“Nosotros veíamos que ellos tenían el tema del Infonavit y de ayudar a la gente a conseguir el crédito para su casa. Nosotros ayudamos al asesor inmobiliario a encontrar una vivienda, pero ahí terminaba nuestro trabajo. El financiamiento no lo teníamos y con esta unión ahora tengo, de golpe, todas estas herramientas que mis clientes pedían y que no tenía tiempo de desarrollar”, dijo Matías Gath, cofundador de Pulppo.

Esta combinación de habilidades es la esencia de la ecuación. Los resultados que buscan alcanzar son dos: convertirse en un músculo colocador de hipotecas en México, con enfoque en la vivienda usada, y la creación de franquicias.

De acuerdo con Gath, TuHabi cuenta actualmente con una red de asesores con la que construirá un esquema de franquicias en el segmento, apoyado en el conocimiento de los agentes de Pulppo.

“La primera convocatoria fue la semana pasada. El primer grupo de franquiciados está conformado por 120 personas que acudieron y quieren formar parte. A Pulppo le tomó más de un año conseguir este número. Creo que esto muestra la necesidad que existe en el segmento y, combinado con la reputación de TuHabi, tenemos grandes oportunidades por delante y mucho interés”, agregó el CEO de Pulppo.

Aunque las operaciones se integran internamente, la forma en que se organizan y se presentan ante el público se mantendrá sin cambios. Ambas empresas conservarán su imagen, funciones y equipos.

El impacto en la industria

Si bien con la adquisición TuHabi se consolida como un jugador de gran escala, consideran que su papel no tendrá un impacto profundo en la industria. De acuerdo con Noguera, el sector inmobiliario está tan fragmentado que no existe una concentración de operaciones en un solo actor relevante, lo que abre espacio de oportunidad para todos los competidores.

No obstante, los emprendedores esperan marcar un estándar de mayor calidad en las transacciones. “Quizá soñar con que en cinco años cualquier usuario que esté comprando o vendiendo tenga la expectativa de que su asesor lo va a acompañar en todas las etapas”, dijo el cofundador de Pulppo.

Hasta ahora, el sector no ha alcanzado la transformación que han vivido otras industrias a nivel global, por lo que las experiencias de compra de vivienda no cumplen con lo que se espera, coinciden. “El sector inmobiliario, a pesar de ser el activo más valioso de México, está completamente roto. El usuario que tiene todos sus ahorros invertidos en una vivienda está relativamente abandonado”, agregó Noguera.

El crecimiento independiente de las empresas

Las compañías llegaron al acuerdo con bases sólidas. TuHabi cerró 2025 con 800 millones de dólares en operaciones entre Colombia y México, lo que la convirtió en el mayor comprador y vendedor de vivienda usada en el país. Además, alcanzó la rentabilidad en noviembre.

Pulppo, por su parte, definió a 2025 como su año de consolidación. En 2024 vendió 200 millones de dólares en valor de propiedades en México. El año pasado, la cifra aumentó a 215 millones, con un ticket promedio superior a 6 millones de pesos.

La ola de fusiones

Las proptech alcanzaron su punto más alto de valuaciones y levantamiento de capital en 2021. Desde entonces, la necesidad de lograr rentabilidad y mantenerse operativas, en un contexto de menor inversión, ha transformado las estrategias y depurado al mercado.

Uno de los modelos más afectados fue el iBuyer, en el que las empresas compran propiedades para revenderlas, esquema con el que aún opera TuHabi.

“Si bien suena como un negocio en el que las unidades funcionan, compras más barato, vendes más caro y ganas por servicios adicionales, el problema es que es sumamente intensivo en capital. Cada departamento cuesta desde 100,000 hasta un millón de dólares”, señaló Jimena Pardo, cofundadora y socia de HiVentures, en una entrevista en 2024.

Esto dio como resultado modelos menos dependientes de capital, empresas enfocadas en inversiones privadas con crecimientos más moderados y otras que desaparecieron o regresaron a sus mercados de origen.

