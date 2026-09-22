Elegir un departamento en la Ciudad de México implica mirar más allá del precio, la ubicación o los metros cuadrados. En una capital expuesta a sismos, conocer las condiciones estructurales del inmueble puede marcar la diferencia entre habitar un edificio seguro y ocupar uno con vulnerabilidades ocultas hasta que ocurra una emergencia.
Edificios seguros ante sismos en CDMX: 4 cosas que debes revisar al comprar o rentar
La vivienda es el segmento inmobiliario que concentra el mayor porcentaje de daños durante los terremotos , de acuerdo con Darío Rivera, miembro del Comité de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
Una de las razones es la irregularidad con la que se construyen algunos inmuebles, principalmente aquellos levantados sin diseño ni supervisión profesional.
De acuerdo con el libro " Los sismos de septiembre de 2017", publicado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en 2022, la vivienda concentró 60.5% del impacto económico provocado por el terremoto del 19 de septiembre.
“Muchas personas construyen sin ningún criterio de ingeniería arquitectónica, ni la guía de algún profesionista, porque los recursos no dan para pagar un proyecto formal”.
Cuatro elementos básicos
Celina Hernández, gerente comercial de Materiales San Cayetano, refirió que los cuatro componentes que deben tomarse en cuenta para identificar la vulnerabilidad de una casa o un edificio de departamentos son:
- Mecánica de suelos: Permite conocer las características del terreno y determinar cuánto peso puede soportar. Sin esta información, la construcción puede ejecutarse con un diseño que no corresponda a las condiciones del lugar.
- Diseño estructural: Debe contemplar muros de carga bien distribuidos, así como columnas y trabes adecuadas.
- Calidad de los materiales: Los productos utilizados deben cumplir con las normas oficiales y contar con certificaciones que acrediten su desempeño.
- Mano de obra: De los profesionales de la construcción depende que el diseño, los materiales y los elementos estructurales funcionen como fueron proyectados.
Documentos que dan certeza
Una inspección superficial no siempre permite conocer que la vivienda cumpla con las condiciones adecuadas. Una columna o un muro de concreto pueden parecer sólidos, pero a simple vista es difícil determinar si el colado se realizó correctamente, si el concreto alcanzó la resistencia indicada.
Por ello, Rivera recomienda verificar, antes de firmar un contrato de compraventa o de renta, si el inmueble cuenta con el análisis de mecánica de suelo y el aval de los profesionales jurídicamente responsables ante el Gobierno de la Ciudad de México: el Director Responsable de Obra (DRO) y los Corresponsables en Seguridad Estructural.
Los inmuebles también deben contar con documentos revisados por especialistas antes de autorizar el proyecto. Cuando se busca adquirir una vivienda usada y autoconstruida, la visita de un experto será aún más importante.
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Errores en el manejo de materiales que debilitan
Celina Hernández explicó que asegurarse de que la vivienda haya sido construida por especialistas es un punto crítico. Una aplicación incorrecta puede provocar que un material pierda 50% o más de su desempeño estructural.
Modificar una fórmula, por ejemplo, al añadir cal al cemento cuando el empaque no lo indica, puede alterar el comportamiento previsto del producto.
Entre los materiales utilizados actualmente para mejorar la resiliencia de la vivienda ante sismos , se encuentra el block ligero de arcilla. Mientras un bloque gris puede pesar hasta 10 kilogramos, uno de arcilla tiene un peso de entre tres y cinco kilogramos. La diferencia permite reducir el peso de la construcción y elegir una solución acorde con lo establecido por el estudio de mecánica de suelos.
“También se utilizan mezclas de cemento preparadas que permiten evitar errores en la dosificación. Este tipo de soluciones hacen que la construcción sea hasta 25% más rápida y 15% más barata”, aseguró Hernández.
Las señales de alerta a tomar en cuenta
Cuando se trata de elegir una vivienda, ciertas alteraciones pueden advertir problemas que requieren una revisión profesional. Según los expertos, algunas de ellas son:
- Grietas diagonales o en forma de equis sobre muros de carga o columnas.
- Desprendimiento de aplanados en zonas críticas, puede relacionarse con humedad o vibraciones que afectan la estructura.
- Hundimiento de pisos, un problema que puede reflejarse en la distorsión de marcos y en puertas o ventanas que ya no cierran adecuadamente.
Además, Rivera recomienda identificar el tipo de suelo sobre el cual fue levantado el edificio, ya que las zonas con terrenos muy blandos o fangosos pueden registrar una mayor vulnerabilidad.
“Desafortunadamente, el enemigo silencioso que pone a prueba a la construcción son los sismos , ellos demuestran si estuvo bien o mal hecha una obra”, remarcó Rivera.