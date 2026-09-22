Edificios seguros ante sismos en CDMX: 4 cosas que debes revisar al comprar o rentar

La vivienda es el segmento inmobiliario que concentra el mayor porcentaje de daños durante los terremotos , de acuerdo con Darío Rivera, miembro del Comité de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Una de las razones es la irregularidad con la que se construyen algunos inmuebles, principalmente aquellos levantados sin diseño ni supervisión profesional.

De acuerdo con el libro " Los sismos de septiembre de 2017", publicado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en 2022, la vivienda concentró 60.5% del impacto económico provocado por el terremoto del 19 de septiembre.

“Muchas personas construyen sin ningún criterio de ingeniería arquitectónica, ni la guía de algún profesionista, porque los recursos no dan para pagar un proyecto formal”. Darío Rivera, miembro Colegio de Ingenieros Civiles de México.





Cuatro elementos básicos

Celina Hernández, gerente comercial de Materiales San Cayetano, refirió que los cuatro componentes que deben tomarse en cuenta para identificar la vulnerabilidad de una casa o un edificio de departamentos son: