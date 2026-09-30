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Desarrollo Inmobiliario

Infonavit eleva precio de Viviendas del Bienestar e incluye gastos de mantenimiento

El Infonavit suma gastos de mantenimiento al programa y aplicará descuentos de hasta 90,000 pesos según el ingreso de los trabajadores.
mié 30 septiembre 2026 03:52 PM
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Construcción de Viviendas del Bienestar en Morelos, programa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El precio máximo de las Viviendas del Bienestar pasó de 627,000 a 862,000 pesos tras la última actualización del Infonavit.
 (Margarito Pérez Retana)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) incorporará un costo adicional por mantenimiento a las Viviendas del Bienestar. Con la reciente actualización, el precio máximo de las casas que construye y comercializa mediante este programa, dirigido a derechohabientes de menores ingresos, pasó de 627,000 a 862,000 pesos.

Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi Nacional), explica que el precio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ya contempla el costo del mantenimiento. La Canadevi representa a empresas desarrolladoras que participan en la construcción de estas viviendas y, junto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), tiene un peso importante en el desarrollo del programa, aunque no son las únicas empresas que participan.

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“Es una indexación para que a lo largo del crédito hipotecario esté garantizada la plusvalía de la vivienda, lo que antes conocíamos como hipoteca con servicios”, comenta Ramírez.

La meta sexenal del Infonavit es edificar 1.2 millones de casas para trabajadores con ingresos de entre 1 y 3 salarios mínimos. Hasta ahora, el instituto ha firmado contratos con empresas constructoras para el desarrollo de 515,917 unidades.

Este medio solicitó una entrevista al Infonavit para profundizar en los cambios del Programa de Vivienda para el Bienestar, pero no se obtuvo respuesta inmediata previo a esta publicación.

Costo de construcción se mantiene

El líder de Canadevi aclara que el costo de construcción establecido en los contratos firmados entre el Infonavit y las desarrolladoras inmobiliarias no se ha modificado.

En cambio, parte del incremento en el monto que pagarán los derechohabientes se destinará a trabajos como impermeabilización, pintura y reparaciones, después de la compra. El objetivo será conservar las viviendas y su plusvalía a lo largo del tiempo.

“El programa no cambia, no se modifica el precio en el que se contrata la obra, siguen siendo, a precios actuales, 627,000 pesos, el resto es para que se garantice la plusvalía de la vivienda a lo largo del crédito hipotecario”, dice Ramírez.

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De acuerdo con el DOF, el cálculo del precio de venta de cada Vivienda del Bienestar de Infonavit considerará los siguientes elementos:

  • Costo del terreno
  • Costos de urbanización: redes hidráulicas, energía eléctrica, vialidades, estacionamiento, áreas verdes, entre otros tipos de equipamiento urbano externo.
  • Costos de construcción.
  • Gastos administrativos.
  • Monto máximo del crédito hipotecario de los derechohabientes con menos de 3 salarios mínimos.
  • Monto de mantenimiento preventivo hasta por 30 años, conforme al plazo del crédito.

Además, en la actualización del precio, el Infonavit también contempla un esquema de descuentos de entre 10,000 y 90,000 pesos, según el nivel de ingresos de cada trabajador.

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El reto después de construir

En julio de este año, se registraron daños en un conjunto habitacional en Veracruz, construido a través del programa del Bienestar . Las intensas lluvias de la temporada ocasionaron deslaves que dañaron parte de la infraestructura urbana.

En su momento, el instituto dirigido por Octavio Romero Oropeza sostuvo que en ningún momento se comprometió la seguridad de las viviendas ni de los derechohabientes; sin embargo, los hechos generaron cuestionamientos alrededor de los proyectos del Infonavit.

Con la incorporación del gasto de mantenimiento, según el representante de la Canadevi, se podrá dar atención a la estructura de los conjuntos de vivienda.

“Van a ser empresas especializadas las que se van a encargar de dar el mantenimiento en las unidades habitacionales del Bienestar. Esto se está aplicando única y exclusivamente para el programa federal, según nos hicieron saber desde Infonavit”, añade Ramírez.

El precio no alcanza en todos los estados

La Canadevi considera que el nuevo componente para mantenimiento no resuelve las diferencias en los costos de producción de vivienda entre las distintas regiones del país, por lo que busca que el Infonavit adopte valores diferenciados en aquellas entidades donde el presupuesto de construcción de 627,000 pesos por unidad ha logrado implementarse en 21 entidades, mientras que en otros 11 estados enfrenta obstáculos para avanzar.

Entre los mercados con mayores dificultades se encuentran Ciudad de México , Baja California Sur, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México.

“El caso más extremo es el de la Ciudad de México, en donde es prácticamente imposible poder ofertar vivienda de ese precio. Seguimos tratando de ver cómo podemos hacer propuestas para tener valores diferenciados en las regiones del país, sin sobre endeudar al derechohabiente, porque también tenemos que cuidar la capacidad de pago de las personas”, apunta Ramírez Capó.

El planteamiento busca adaptar el programa a las condiciones de cada mercado sin comprometer su objetivo de atender a trabajadores de menores ingresos.

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