El reto después de construir
En julio de este año, se registraron daños en un conjunto habitacional en Veracruz, construido a través del programa del Bienestar . Las intensas lluvias de la temporada ocasionaron deslaves que dañaron parte de la infraestructura urbana.
En su momento, el instituto dirigido por Octavio Romero Oropeza sostuvo que en ningún momento se comprometió la seguridad de las viviendas ni de los derechohabientes; sin embargo, los hechos generaron cuestionamientos alrededor de los proyectos del Infonavit.
Con la incorporación del gasto de mantenimiento, según el representante de la Canadevi, se podrá dar atención a la estructura de los conjuntos de vivienda.
“Van a ser empresas especializadas las que se van a encargar de dar el mantenimiento en las unidades habitacionales del Bienestar. Esto se está aplicando única y exclusivamente para el programa federal, según nos hicieron saber desde Infonavit”, añade Ramírez.
El precio no alcanza en todos los estados
La Canadevi considera que el nuevo componente para mantenimiento no resuelve las diferencias en los costos de producción de vivienda entre las distintas regiones del país, por lo que busca que el Infonavit adopte valores diferenciados en aquellas entidades donde el presupuesto de construcción de 627,000 pesos por unidad ha logrado implementarse en 21 entidades, mientras que en otros 11 estados enfrenta obstáculos para avanzar.
Entre los mercados con mayores dificultades se encuentran Ciudad de México , Baja California Sur, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México.
“El caso más extremo es el de la Ciudad de México, en donde es prácticamente imposible poder ofertar vivienda de ese precio. Seguimos tratando de ver cómo podemos hacer propuestas para tener valores diferenciados en las regiones del país, sin sobre endeudar al derechohabiente, porque también tenemos que cuidar la capacidad de pago de las personas”, apunta Ramírez Capó.
El planteamiento busca adaptar el programa a las condiciones de cada mercado sin comprometer su objetivo de atender a trabajadores de menores ingresos.