“Es una indexación para que a lo largo del crédito hipotecario esté garantizada la plusvalía de la vivienda, lo que antes conocíamos como hipoteca con servicios”, comenta Ramírez.

La meta sexenal del Infonavit es edificar 1.2 millones de casas para trabajadores con ingresos de entre 1 y 3 salarios mínimos. Hasta ahora, el instituto ha firmado contratos con empresas constructoras para el desarrollo de 515,917 unidades.

Este medio solicitó una entrevista al Infonavit para profundizar en los cambios del Programa de Vivienda para el Bienestar, pero no se obtuvo respuesta inmediata previo a esta publicación.

Costo de construcción se mantiene

El líder de Canadevi aclara que el costo de construcción establecido en los contratos firmados entre el Infonavit y las desarrolladoras inmobiliarias no se ha modificado.

En cambio, parte del incremento en el monto que pagarán los derechohabientes se destinará a trabajos como impermeabilización, pintura y reparaciones, después de la compra. El objetivo será conservar las viviendas y su plusvalía a lo largo del tiempo.

“El programa no cambia, no se modifica el precio en el que se contrata la obra, siguen siendo, a precios actuales, 627,000 pesos, el resto es para que se garantice la plusvalía de la vivienda a lo largo del crédito hipotecario”, dice Ramírez.