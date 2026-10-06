El cambio no significa que la industria manufacturera haya desaparecido de su portafolio. Este sector mantiene presencia, pero hoy han crecido las necesidades de almacenamiento y distribución de empresas que atienden directamente al consumidor.

“Por tradición, el (sector) automotriz era de los más fuertes a los que se atendía, especialmente en el norte de México. Sigue prevaleciendo esta actividad, pero ya en menor porcentaje”, dijo Argüelles.

Finsa diseñó su programa de compras cuando el sector automotriz entró en lo que Argüelles describe como una “crisis”, asociada con los aranceles y la incertidumbre por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Después del auge industrial vinculado con el nearshoring entre 2022 y 2024 , el ritmo de inversión y desarrollo de nuevos proyectos manufactureros perdieron fuerza en 2025.

“En realidad, en donde vimos la enorme posibilidad de hacer algo fue en la parte logística. Esto fue parte de la estrategia”, dijo el directivo.

El comercio sostiene la demanda de naves

La apuesta coincide con el crecimiento de las necesidades de distribución de los grandes grupos de comercio y comercio electrónico. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, logística y comercio electrónico concentraron 90% de la actividad de arrendamiento de naves industriales durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con CBRE México.

Los corredores de Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán concentran parte de esta actividad, mientras que la zona del AIFA-Zumpango ha ganado presencia como alternativa para las operaciones logísticas.

Finsa encontró una oportunidad en el corredor Arco Norte, donde adquirió tres grandes edificios ocupados por Mercado Libre desde 2024. La apuesta se encuentra respaldada por la expansión de la propia compañía de comercio electrónico, que anunció una inversión de 4,600 millones de dólares en México para 2026, 35% más que un año antes. Una parte de esos recursos se destinará a ampliar su red logística.

La demanda no proviene únicamente del comercio electrónico. Los grandes detallistas también están destinando capital a ampliar y automatizar sus redes de distribución.