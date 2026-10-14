Desarrolladores advierten posible fuga de inversión por ‘predialazo’ y subasta de terrenos baldíos en el Valle de México

El programa plantea utilizar métodos de evaluación masiva y nuevas tecnologías, como vuelos de drones, para actualizar la cartografía catastral y mejorar el registro de los inmuebles.

Fernández Ros advierte que, si el documento se aprueba en sus términos actuales, podría abrir el camino para incorporar posteriormente disposiciones fiscales locales con repercusiones económicas para los proyectos inmobiliarios.

"Esto de sustituir los valores catastrales por valores del mercado crea mucha confusión. Eso, sin lugar a dudas, implicaría un aumento importante en el monto del pago de predial, lo cual nos inquieta", declaró en entrevista para Obras.

Actualización catastral es necesaria: BBVA

La propuesta impulsada por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), todavía no establece incrementos específicos en las tasas del impuesto ni permite determinar cuánto pagarían adicionalmente los propietarios.

Marissa González Guzmán, economista de BBVA México , reconoce que existe una necesidad de modernizar los catastros, particularmente en las zonas urbanas, debido a su importancia para la recaudación de los gobiernos locales y el financiamiento de servicios públicos.

El rezago catastral en México es una realidad, ya que información incluida en el POZMVM expone que, hasta 2022, más de 70% de los municipios del país tenían catastros desactualizados, mientras que 466 municipios declararon no haber realizado acciones para actualizar su padrón.

"El cobro del predial tiene muchas implicaciones en términos de desarrollo y calidad de las viviendas, porque influye en la creación de servicios urbanos. Se deben tener muy claras las reglas de actualización, pero todavía no se definen claramente, por lo que no se puede definir el impacto en el sector". Marissa González Guzmán, economista de BBVA México

Terrenos baldíos enfrentarían impuestos y subastas

La preocupación de los desarrolladores no se limita al impuesto predial, pues el programa también contempla instrumentos para incentivar el aprovechamiento de terrenos baldíos e inmuebles en desuso dentro de zonas urbanas consolidadas, como:

Gravamen al Desperdicio Urbano

Una contribución adicional y distinta del predial que busca desincentivar la subutilización de propiedades ubicadas en polígonos prioritarios con infraestructura, servicios y accesibilidad suficientes.

Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios

Los propietarios tendrían un plazo sugerido de entre 2 y 4 años para edificar sus inmuebles conforme a la zonificación. Si no desarrollan los predios dentro del periodo establecido, podría proceder su enajenación forzosa mediante subasta pública.

Para la ADI, estos instrumentos generan inquietud porque la falta de construcción no siempre responde a una decisión de mantener los terrenos sin aprovechar.

Fernández Ros explica que algunos proyectos permanecen detenidos por dificultades financieras, condiciones desfavorables del mercado o retrasos administrativos que impiden comenzar las obras.

En Ciudad de México, afirma, la obtención de permisos y licencias de construcción puede tardar entre 3 y 4 años. Esta diferencia entre los tiempos administrativos y las obligaciones propuestas es uno de los principales cuestionamientos del sector inmobiliario.

Sedatu abre la puerta a cambios en el plan metropolitano

Frente a las críticas, la Sedatu ha afirmado que el programa no busca vulnerar la propiedad privada ni tiene como objetivo incrementar el impuesto predial.

José Alfonso Iracheta Carrol, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, dejó abierta la posibilidad de modificar la redacción del documento antes de su aprobación definitiva.

Por su parte, la ADI manifestó su disposición a establecer mesas de trabajo con las autoridades para aclarar los alcances de las propuestas.

"Nos interesa mucho poder dialogar y manifestarles cuáles son nuestros puntos de vista, para tener instrumentos que sean buenos para la ciudad, porque se ha vuelto muy complejo edificar proyectos, particularmente en la Ciudad de México", apuntó Fernández Ros.