Esta evolución representa una brecha de aproximadamente 83 puntos porcentuales, que evidencia cómo el encarecimiento inmobiliario ha superado el crecimiento de los ingresos durante la última década.

Se amplía la distancia entre ingresos y precios de vivienda (PUNTOS PORCENTUALES, 2016 = 100) Índice SHF (Precios) Índice de Ingresos Real Brecha de Asequibilidad 0 50 100 150 200 250 100.0 208.5 125.0 83.6 pts 2016 2018 2020 2022 2024 2025 Año Base (2016) 100.0 Índice SHF (2025) 208.5 Índice Ingresos (2025) 125.0 Brecha (2025) 83.6 pts

A esta diferencia se suma el costo de las propiedades disponibles, ya que según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio promedio de la vivienda adquirida mediante crédito hipotecario alcanzó 1.9 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026.

Frente a este escenario, el programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, plantea la construcción de 1.8 millones de casas con precios de hasta 862,000 pesos .

Las unidades estarán a cargo del Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), y estarán dirigidas a sectores de menores ingresos, particularmente trabajadores que perciben entre 1 y 2 salarios mínimos.

La diferencia de precios entre las viviendas del programa y el promedio del mercado hipotecario ayuda a explicar el interés que despierta la iniciativa entre los compradores potenciales.

Más viviendas, pero pocas están terminadas

La expectativa de acceder a una Vivienda para el Bienestar todavía enfrenta un obstáculo, y es que buena parte de las unidades registradas permanecen en construcción.

El Registro Unico de Vivienda (RUV) expone que el inventario nacional alcanzó aproximadamente 389,000 viviendas en junio de 2026, un crecimiento anual de 84.6%.

El incremento representa una expansión importante de la oferta registrada, pero 39.6% corresponde a unidades en obra negra o sin avance de construcción, mientras que únicamente 21.4% está terminado.

El crecimiento del inventario responde, en buena medida, al registro de proyectos de vivienda de interés social vinculados con el programa federal. Sin embargo, la distancia entre el registro de nuevas unidades y su terminación limita las posibilidades de comercialización.

“Lo que podría preocupar es que la mayor parte de la vivienda registrada apenas se está produciendo. Esto nos explica por qué el avance ha sido tan lento en la colocación de créditos hipotecarios”, sostiene González.

Los especialistas de BBVA advirtieron que incrementar el inventario tampoco garantiza, por sí mismo, mejores condiciones de acceso a la vivienda. La disponibilidad de inmuebles debe acompañarse de precios compatibles con los ingresos familiares y las zonas con mayor necesidad.