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Desarrollo Inmobiliario

El precio promedio de la vivienda en México roza los 2 millones de pesos

La Ciudad de México alcanzó un precio promedio de 4.3 millones de pesos, con lo que se mantiene como la entidad más cara para comprar una casa.
mar 10 noviembre 2026 03:38 PM
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Fotografia de Huixquilucan, Estado de Mexico. Muestra el contraste en vivienda es esa localidad.
En 16 de las 32 entidades federativas, el precio de la vivienda aumentó por encima del promedio nacional.
 (jesús Almazán)

El precio de las viviendas compradas con crédito hipotecario en México aumentó 7.6% entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

En los primeros nueve meses del año, el valor promedio de las casas y los departamentos adquiridos con hipoteca fue de 1 millón 977,228 pesos. El monto se acerca a los 2 millones de pesos y corresponde al precio de una vivienda del segmento medio.

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El incremento de los valores se ubicó por encima del promedio nacional en 16 de las 32 entidades federativas. Es decir que, en la mitad del país, el valor de los inmuebles habitacionales que se compraron con financiamiento aumentó a un ritmo mayor.

Si bien el encarecimiento de las casas y los departamentos se ha moderado en los últimos trimestres, en comparación con los años después de la pandemia, las propiedades de menor precio registraron las mayores alzas. La diferencia se observa al comparar los dos segmentos que mide el Índice SHF.

Entre enero y septiembre, la vivienda del segmento económico-social aumentó 9.6%, mientras que el de los inmuebles medio-residencial avanzaron 6.5%. La brecha entre ambos segmentos fue de 3.1 puntos porcentuales en el periodo.

Precios crecen al doble de la inflación

Además, el incremento de los precios de la vivienda también fue superior al de la inflación, como se ha mantenido en los últimos años.

El aumento acumulado del Índice SHF en los primeros nueve meses superó el doble de la inflación anual de septiembre, que se ubicó en 3.5%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las condiciones de financiamiento también pesan en la compra de una casa o un departamento, ya que las tasas de interés no han tenido una disminución considerable para aumentar el apetito de los compradores potenciales.

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El Banco de México (Banxico) ha recortado la tasa de referencia, pero las tasas de largo plazo han mostrado pocos cambios.

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de interés hipotecaria promedió 11.31%, de acuerdo con el banco central.

Vivienda en CDMX avanza a menor ritmo, pero es la más cara

La Ciudad de México registró el menor incremento del país en el valor de las viviendas adquiridas con crédito hipotecario. Entre enero y septiembre de 2026, los precios en la capital subieron 3.8% respecto del mismo periodo del año anterior.

El valor de los inmuebles en esta zona parte de un nivel elevado, lo que deja menor margen para nuevas alzas. Sin embargo, la capital sigue siendo el mercado habitacional más costoso de México , ya que con un promedio de 4 millones 355,767 pesos por unidad.

Tlaxcala, que en trimestres anteriores se había ubicado entre las entidades con mayor encarecimiento habitacional, llegó a registrar aumentos de dos dígitos. En el último reporte de la SHF, su posición cambió.

El precio subió 4.5% en el acumulado a septiembre, por debajo del promedio nacional. Fue el segundo menor incremento del país, solo por encima del registrado en la Ciudad de México.

Después de Tlaxcala se ubicaron Querétaro, Morelos, Veracruz y el Estado de México, en ese orden, entre las entidades con los menores aumentos en el valor de la vivienda.

Tamaulipas lidera el alza de precios

Tamaulipas registró el mayor incremento en el valor de la vivienda adquirida con crédito hipotecario, con un alza de 12.8% anual en el acumulado a septiembre.

Le siguieron Jalisco, Quintana Roo y Aguascalientes, que completaron el grupo de cuatro entidades con aumentos de dos dígitos.

Cabe mencionar que mientras que en Jalisco y Quintana Roo, el mercado habitacional combina propiedades de uso residencial y turístico; Tamaulipas y Aguascalientes, por su parte, tienen una mayor vocación manufacturera.

Entre los municipios con los mayores incrementos destacaron dos de Tamaulipas, tanto en Reynosa como en Matamoros, el valor de la vivienda aumentó poco más de 13%, en su comparación anual.

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