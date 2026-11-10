El Banco de México (Banxico) ha recortado la tasa de referencia, pero las tasas de largo plazo han mostrado pocos cambios.
En el segundo trimestre de 2026, la tasa de interés hipotecaria promedió 11.31%, de acuerdo con el banco central.
Vivienda en CDMX avanza a menor ritmo, pero es la más cara
La Ciudad de México registró el menor incremento del país en el valor de las viviendas adquiridas con crédito hipotecario. Entre enero y septiembre de 2026, los precios en la capital subieron 3.8% respecto del mismo periodo del año anterior.
El valor de los inmuebles en esta zona parte de un nivel elevado, lo que deja menor margen para nuevas alzas. Sin embargo, la capital sigue siendo el mercado habitacional más costoso de México , ya que con un promedio de 4 millones 355,767 pesos por unidad.
Tlaxcala, que en trimestres anteriores se había ubicado entre las entidades con mayor encarecimiento habitacional, llegó a registrar aumentos de dos dígitos. En el último reporte de la SHF, su posición cambió.
El precio subió 4.5% en el acumulado a septiembre, por debajo del promedio nacional. Fue el segundo menor incremento del país, solo por encima del registrado en la Ciudad de México.
Después de Tlaxcala se ubicaron Querétaro, Morelos, Veracruz y el Estado de México, en ese orden, entre las entidades con los menores aumentos en el valor de la vivienda.
Tamaulipas lidera el alza de precios
Tamaulipas registró el mayor incremento en el valor de la vivienda adquirida con crédito hipotecario, con un alza de 12.8% anual en el acumulado a septiembre.
Le siguieron Jalisco, Quintana Roo y Aguascalientes, que completaron el grupo de cuatro entidades con aumentos de dos dígitos.
Cabe mencionar que mientras que en Jalisco y Quintana Roo, el mercado habitacional combina propiedades de uso residencial y turístico; Tamaulipas y Aguascalientes, por su parte, tienen una mayor vocación manufacturera.
Entre los municipios con los mayores incrementos destacaron dos de Tamaulipas, tanto en Reynosa como en Matamoros, el valor de la vivienda aumentó poco más de 13%, en su comparación anual.