El incremento de los valores se ubicó por encima del promedio nacional en 16 de las 32 entidades federativas. Es decir que, en la mitad del país, el valor de los inmuebles habitacionales que se compraron con financiamiento aumentó a un ritmo mayor.

Si bien el encarecimiento de las casas y los departamentos se ha moderado en los últimos trimestres, en comparación con los años después de la pandemia, las propiedades de menor precio registraron las mayores alzas. La diferencia se observa al comparar los dos segmentos que mide el Índice SHF.

Entre enero y septiembre, la vivienda del segmento económico-social aumentó 9.6%, mientras que el de los inmuebles medio-residencial avanzaron 6.5%. La brecha entre ambos segmentos fue de 3.1 puntos porcentuales en el periodo.

Precios crecen al doble de la inflación

Además, el incremento de los precios de la vivienda también fue superior al de la inflación, como se ha mantenido en los últimos años.

El aumento acumulado del Índice SHF en los primeros nueve meses superó el doble de la inflación anual de septiembre, que se ubicó en 3.5%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las condiciones de financiamiento también pesan en la compra de una casa o un departamento, ya que las tasas de interés no han tenido una disminución considerable para aumentar el apetito de los compradores potenciales.