La vivienda de lujo en CDMX escasea y comprar una propiedad será cada vez más caro

La combinación de una oferta cada vez más reducida y compradores que siguen buscando propiedades en las zonas más cotizadas está impulsando el valor de los inmuebles. De acuerdo con la firma inmobiliaria francesa Barnes, los precios de la vivienda de lujo en la Ciudad de México podrían aumentar entre 25% y 35% hacia 2030.

“El valor de venta del mercado ha crecido conforme se va reduciendo la oferta. La disponibilidad de vivienda cayó 18% anual en el primer trimestre del 2026. Sin embargo, los precios siguen escalando. Eso quiere decir que la demanda sigue ansiosa, buscando oportunidades atractivas”, aseguró José Micha Mizrahi, director de desarrollos nuevos en Barnes.

Proyectos verticales iniciados por trimestre Valle de México 150 max 120 – 150 Anual 45 – 60 2026 Periodo

2016 – 2018 Año

2026 Reducción en la oferta vertical iniciada: ~60% Fuente: Tinsa by Accumin / BARNES México

Polanco y Lomas concentran las propiedades más caras

El mercado de vivienda de lujo en la Ciudad de México tiene precios que parten de los 15 millones de pesos y pueden superar los 200 millones, dependiendo de la ubicación, las dimensiones y la calidad del inmueble .

Benjamin Brjost, director de Barnes en la capital, explicó que el umbral para considerar una propiedad como parte de este segmento cambia según la colonia. “Después de los 15 millones de pesos, dependiendo de la zona, está el lujo en la Ciudad de México. En Polanco puede alcanzar los 35 millones de pesos, mientras que Lomas de Chapultepec empieza en 30 y 40 millones de pesos”, comentó en entrevista con Obras.

La demanda de este tipo de propiedades se concentra principalmente en las colonias Polanco, Lomas de Chapultepec, Santa Fe, la Roma y la Condesa. Cada zona ofrece un producto inmobiliario distinto: Polanco combina residencias de alta gama con comercio y oferta cultural; Lomas de Chapultepec concentra algunas de las casas más exclusivas de la capital, mientras que Santa Fe apuesta por desarrollos residenciales contemporáneos.

En la Roma y la Condesa, el atractivo está relacionado con la arquitectura art déco, las construcciones tradicionales y la cercanía con restaurantes, galerías y espacios culturales.