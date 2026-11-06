La vivienda de lujo en CDMX escasea y comprar una propiedad será cada vez más caro

Reforma y Chapultepec buscan atraer nuevos proyectos
Ante la limitada disponibilidad de propiedades, parte de la oferta futura podría surgir de nuevos desarrollos en corredores como Paseo de la Reforma y avenida Chapultepec. Otra alternativa está en aprovechar construcciones existentes para transformarlas en productos residenciales de mayor valor.
En la Condesa, por ejemplo, Barnes identifica oportunidades en la remodelación de casas antiguas para convertirlas en departamentos de grandes dimensiones. La estrategia permitiría incorporar propiedades de alta gama sin depender exclusivamente de la construcción de edificios nuevos.
“Los corredores principales que están siendo incentivados para desarrollo en áreas puntuales como Reforma o avenida Chapultepec. Además vemos una tendencia de reciclaje de edificaciones existentes en la Condesa. La oferta de departamentos pequeños va a provocar que haya unidades remodeladas de 200 metros cuadrados muy atractivas con precios de hasta 40 millones de pesos”, indicó Micha.
¿Quién compra departamentos de lujo en la CDMX?
El grueso de los compradores de vivienda de lujo sigue siendo nacional. Barnes reporta que 90% de sus clientes en la capital son mexicanos , principalmente originarios de la propia Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
El resto corresponde a compradores extranjeros, entre los que la firma identifica a profesionistas y empresarios estadounidenses que llegaron después de la pandemia, impulsados por la relocalización de empresas, así como integrantes de la comunidad francesa.
Este último grupo encuentra en la capital un mercado vinculado con la presencia de más de 800 empresas francesas. Para Barnes, México se encuentra entre los mercados inmobiliarios de lujo más dinámicos de América Latina, junto con Brasil y Argentina.
Brjost considera que el país todavía tiene margen para desarrollar nuevos productos residenciales de alta gama, una posibilidad que lo distingue de algunos mercados europeos con una oferta más consolidada.
“El hecho de que México sea el sexto país target de turismo a nivel mundial habla de lo que puede ofrecer, desde alta arquitectura, talento en construcción, inversión para el desarrollo. Tiene un producto inmobiliario muy único que no se encuentra en todos lados del mundo”, sostuvo.