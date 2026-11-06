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Desarrollo Inmobiliario

La vivienda de lujo en CDMX escasea y comprar una propiedad será cada vez más caro

Las unidades de alta gama representan menos de 10% del inventario inmobiliario de la capital, mientras la disponibilidad de propiedades cae y presiona los precios al alza.
vie 06 noviembre 2026 05:55 AM
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Polanco, Lomas de Chapultepec y Santa Fe figuran entre las zonas que concentran la demanda de vivienda de lujo en la Ciudad de México. (Erich Sacco/Getty Images)

La Ciudad de México construye cada vez menos departamentos y la menor oferta comienza a reflejarse en los precios de la vivienda de lujo. En el primer trimestre de 2026, la disponibilidad de propiedades cayó 18% anual, mientras que el número de edificios residenciales que arrancaron obras en el Valle de México se redujo a menos de la mitad respecto a los niveles de hace una década.

Actualmente se identifican entre 45 y 60 edificios de departamentos iniciados en la región, frente a los 120 a 150 que se construían anualmente entre 2016 y 2018. Esta desaceleración limita la incorporación de nuevas propiedades a un mercado donde la vivienda de alta gama representa menos de 10% del inventario inmobiliario de la capital.

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La combinación de una oferta cada vez más reducida y compradores que siguen buscando propiedades en las zonas más cotizadas está impulsando el valor de los inmuebles. De acuerdo con la firma inmobiliaria francesa Barnes, los precios de la vivienda de lujo en la Ciudad de México podrían aumentar entre 25% y 35% hacia 2030.

“El valor de venta del mercado ha crecido conforme se va reduciendo la oferta. La disponibilidad de vivienda cayó 18% anual en el primer trimestre del 2026. Sin embargo, los precios siguen escalando. Eso quiere decir que la demanda sigue ansiosa, buscando oportunidades atractivas”, aseguró José Micha Mizrahi, director de desarrollos nuevos en Barnes.

Proyectos verticales iniciados por trimestre

Valle de México

150 max

120 – 150
Anual

45 – 60
2026

Periodo
2016 – 2018
Año
2026

Reducción en la oferta vertical iniciada: ~60%

Fuente: Tinsa by Accumin / BARNES México

Polanco y Lomas concentran las propiedades más caras

El mercado de vivienda de lujo en la Ciudad de México tiene precios que parten de los 15 millones de pesos y pueden superar los 200 millones, dependiendo de la ubicación, las dimensiones y la calidad del inmueble .

Benjamin Brjost, director de Barnes en la capital, explicó que el umbral para considerar una propiedad como parte de este segmento cambia según la colonia. “Después de los 15 millones de pesos, dependiendo de la zona, está el lujo en la Ciudad de México. En Polanco puede alcanzar los 35 millones de pesos, mientras que Lomas de Chapultepec empieza en 30 y 40 millones de pesos”, comentó en entrevista con Obras.

La demanda de este tipo de propiedades se concentra principalmente en las colonias Polanco, Lomas de Chapultepec, Santa Fe, la Roma y la Condesa. Cada zona ofrece un producto inmobiliario distinto: Polanco combina residencias de alta gama con comercio y oferta cultural; Lomas de Chapultepec concentra algunas de las casas más exclusivas de la capital, mientras que Santa Fe apuesta por desarrollos residenciales contemporáneos.

En la Roma y la Condesa, el atractivo está relacionado con la arquitectura art déco, las construcciones tradicionales y la cercanía con restaurantes, galerías y espacios culturales.

Precios de la vivienda en colonias “prime” de la Ciudad de México (2026)

Colonia / Zona Precio por m² (MXN)
Polanco $96,000 – $144,000
Lomas de Chapultepec $77,000 – $115,300
Roma y Condesa $62,500 – $91,300
San Ángel, Santa Fe y Coyoacán $57,600 – $96,000

Fuente: Barnes México
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Reforma y Chapultepec buscan atraer nuevos proyectos

Ante la limitada disponibilidad de propiedades, parte de la oferta futura podría surgir de nuevos desarrollos en corredores como Paseo de la Reforma y avenida Chapultepec. Otra alternativa está en aprovechar construcciones existentes para transformarlas en productos residenciales de mayor valor.

En la Condesa, por ejemplo, Barnes identifica oportunidades en la remodelación de casas antiguas para convertirlas en departamentos de grandes dimensiones. La estrategia permitiría incorporar propiedades de alta gama sin depender exclusivamente de la construcción de edificios nuevos.

“Los corredores principales que están siendo incentivados para desarrollo en áreas puntuales como Reforma o avenida Chapultepec. Además vemos una tendencia de reciclaje de edificaciones existentes en la Condesa. La oferta de departamentos pequeños va a provocar que haya unidades remodeladas de 200 metros cuadrados muy atractivas con precios de hasta 40 millones de pesos”, indicó Micha.

¿Quién compra departamentos de lujo en la CDMX?

El grueso de los compradores de vivienda de lujo sigue siendo nacional. Barnes reporta que 90% de sus clientes en la capital son mexicanos , principalmente originarios de la propia Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El resto corresponde a compradores extranjeros, entre los que la firma identifica a profesionistas y empresarios estadounidenses que llegaron después de la pandemia, impulsados por la relocalización de empresas, así como integrantes de la comunidad francesa.

Este último grupo encuentra en la capital un mercado vinculado con la presencia de más de 800 empresas francesas. Para Barnes, México se encuentra entre los mercados inmobiliarios de lujo más dinámicos de América Latina, junto con Brasil y Argentina.

Brjost considera que el país todavía tiene margen para desarrollar nuevos productos residenciales de alta gama, una posibilidad que lo distingue de algunos mercados europeos con una oferta más consolidada.

“El hecho de que México sea el sexto país target de turismo a nivel mundial habla de lo que puede ofrecer, desde alta arquitectura, talento en construcción, inversión para el desarrollo. Tiene un producto inmobiliario muy único que no se encuentra en todos lados del mundo”, sostuvo.

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