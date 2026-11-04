Esta dinámica representa uno de los principales desafíos para la implementación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral , publicada en octubre de 2026. La legislación busca conectar la información de los catastros con los Registros Públicos de la Propiedad, actualizar los datos de los inmuebles y asignar una clave única para identificarlos.

Sin embargo, modernizar los registros no significa resolver automáticamente las irregularidades que existen detrás de millones de propiedades.

El costo de escriturar alimenta la irregularidad

Miguel Saucedo, especialista en derecho inmobiliario, considera que el principal desafío no está en la identificación de las casas y terrenos , sino en la falta de certeza jurídica que afecta a una parte importante del patrimonio habitacional.

“El Congreso no previno que, desafortunadamente, al menos 50% de la propiedad privada que se encuentra en México tiene algún tipo de rezago en certeza jurídica, por falta de escrituras, procesos de sucesión atorados, etc. Por eso hoy existe un número tan alto de despojo y fraudes inmobiliarios”. Miguel Saucedo, abogado especializado en derecho inmobiliario.



Entre las prácticas que alimentan este rezago están las compraventas realizadas mediante contratos privados que nunca llegan a formalizarse ante notario. También están las propiedades que pasan de padres a hijos o de abuelos a nietos sin que los herederos concluyan los procedimientos testamentarios o sucesorios correspondientes.

En ambos casos, las familias pueden tener posesión material de una vivienda durante años, pero eso no significa que cuenten con todos los documentos necesarios para acreditar legalmente su propiedad.

La falta de certeza jurídica también tiene una explicación económica. Para muchas familias, concluir la escrituración representa un desembolso que se suma al precio de compra de una vivienda y que no siempre pueden cubrir.

De acuerdo con Saucedo, los gastos para escriturar una propiedad pueden representar entre 7% y 8% de su valor. Si se toma como referencia el precio promedio nacional de vivienda, cercano a 1.9 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2026, reportado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el trámite podría costar alrededor de 150,000 pesos.

Ese monto puede convertirse en una barrera para quienes destinaron buena parte de sus ahorros a comprar el inmueble y posponen la formalización de la operación.

“El elevado costo es lo que está generando la irregularidad. Una persona que apenas puede pagar el valor de la compraventa, ya no le alcanza para pagar la escritura. Pero, en la Ley Catastral, no hay algún esquema que ayude a la gente a regularizarse”, destaca el especialista.