Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo y director general de Vinte, compartió que 4 de cada 10 de los desarrolladores de vivienda del país se ha incorporado a la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuya meta es construir 1.8 millones de casas de interés social con precios de hasta 862,000 pesos .

“Hemos visto que 40% de los desarrolladores de vivienda en México se volcaron a construir para el programa del Bienestar. Les ha ido muy bien, es un programa exitoso, pero están dejando de hacer casas de un millón a 1.3 millones de pesos, abriendo una gran posibilidad de poder atacar más ese mercado desde Vinte”, comentó.

El impulso de Vivienda para el Bienestar llega a otros segmentos

Jesús Sandoval Armenta, director general de Ruba, consideró que la política gubernamental de la administración en materia habitacional genera confianza entre los desarrolladores.

Si bien la Vivienda para el Bienestar impulsa el segmento social, la estrategia permea también en la vivienda media y residencial, cuyos compradores pueden acceder a créditos hipotecarios bancarios .

“El segmento de empresas constructoras de vivienda está creciendo, tanto las que son públicas como las que no. Las casas del Bienestar han venido a atender un segmento que los privados no podríamos cubrir por sí solos, debido al encarecimiento en trámites e insumos”, declaró en entrevista para Obras.

Ruba mantiene la construcción de vivienda de interés social, aunque Sandoval advirtió que cada vez resulta más difícil. Entre enero y septiembre de 2026, la vivienda media y residencial concentró 59% de las unidades escrituradas y aportó 75% de los ingresos de la empresa.