“Podemos producir esa vivienda porque producimos también segmentos residencial y media, que cubren los gastos fijos de la empresa”, remarcó.
Casas más caras, una apuesta con excepciones
Entre enero y septiembre de 2026, el precio promedio aumentó en tres de las cuatro desarrolladoras listadas en Bolsa. Vinte registró el mayor incremento, de 21.8%, hasta 1 millón 204,200 pesos por vivienda escriturada.
Sin embargo, Cadu siguió una ruta distinta a la de sus competidoras ya que su precio promedio retrocedió 6.2% anual, de 1 millón 290,000 a 1 millón 210,000 pesos, principalmente por una mayor participación de la vivienda de interés social en los ingresos habitacionales y menores precios en los segmentos medio y medio-residencial.
Para el tercer trimestre de 2026, los precios promedio de las viviendas comercializadas por estas empresas rondaron entre 1.2 y 1.4 millones de pesos, un valor que coincide con parte del mercado en el que los desarrolladores privados han disminuido su participación por la actividad en Vivienda para el Bienestar.
Ingresos de las vivienderas crecen más que las ventas
En conjunto, Ara, Cadu, Ruba y Vinte comercializaron 28,657 viviendas entre enero y septiembre de 2026, un aumento de 6.3% frente al mismo periodo de 2025.
Sus ingresos sumaron 41,373 millones de pesos, un avance anual de 18.1%, mientras la utilidad neta conjunta alcanzó 4,021 millones, 19.7% más.
Resultados financieros y operativos de las vivienderas
Acumulado Enero – Septiembre 2026 (9M 2026)
|Empresa
|Ventas
(Unidades)
|Var.
Anual
|Ingresos Totales
(MDP)*
|Var.
Anual
|Utilidad Neta
(MDP)*
|Var.
Anual
|Ruba
|10,635
|+16.8%
|$18,002
|+22.2%
|$2,138
|+37.1%
|Vinte
|9,817
|-11.6%
|$11,928
|+7.9%
|$1,011
|+3.8%
|Ara
|4,903
|+10.6%
|$7,175
|+21.0%
|$563
|+2.2%
|Cadu
|3,302
|+42.9%
|$4,268
|+28.7%
|$308
|+12.5%
|Total en Conjunto
|28,657
|+6.3%
|$41,373
|+18.1%
|$4,021
|+19.7%
Destaca Ruba con una ganancia neta de 2,138 millones de pesos, lo que representó un aumento anual de 37.1%, mientras que sus ingresos avanzaron 22.2%, hasta 18,002 millones.
Cadu registró el mayor incremento porcentual en unidades, ya que escrituró 3,302 casas , 42.9% más que un año antes, mientras sus ingresos crecieron 28.7%.
Por su parte, Ara aumentó a doble dígito sus unidades vendidas e ingresos, aunque su utilidad avanzó 2.2%.
En los primeros nueve meses del año, Vinte escrituró 11.6% menos viviendas, pero elevó sus ingresos 7.9% y su utilidad neta 3.8%, con apoyo de un mayor precio promedio y su posicionamiento en segmentos de mayor valor.
Leal anticipa que la compañía mantendrá ritmos similares de construcción, pero concentrada en casas de mayor precio y una estrategia que privilegia la rentabilidad sobre el volumen.
“Tenemos una gran reserva de casi 100,000 lotes propios y en sociedad con los dueños, lo que nos da un gran fortalecimiento, ya que cuando hay inflación alta, la tierra se sigue apreciando. Eso nos permite hacer vivienda de mayor nivel, por eso es que el precio promedio ha estado subiendo a doble dígito”, apuntó.