En CDMX necesitas trabajar 13.6 años para comprar un departamento de 90 m²; en Nueva York, 10.9 años.

Guadalajara, Monterrey y Mérida son más caras

La diferencia también se observa en otras ciudades del país, Guadalajara encabeza las ciudades mexicanas en América, con una relación de 16.6 años de ingresos.

Sigue Monterrey, con 16.3, y Mérida, con 14.8, las tres ciudades se encuentran por encima de Nueva York, donde el indicador es menor.



En el caso de la Ciudad de México, el resultado la coloca en el lugar 17 de la clasificación de ciudades de América, por encima de urbes como Santo Domingo y Panamá, pero también por debajo de Guadalajara, Monterrey y Mérida.

El indicador utilizado por Numbeo se conoce como Price To Income Ratio o relación precio-ingresos, permite estimar cuántos años de ingresos netos familiares serían necesarios para cubrir el precio de un departamento.

Mientras más alto es el resultado, mayor es el esfuerzo económico que representa adquirir un inmueble frente a los ingresos de la población.