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Desarrollo Inmobiliario

En CDMX necesitas trabajar 13.6 años para comprar un departamento de 90 m²; en Nueva York, 10.9 años.

Aunque Nueva York suele asociarse con un mercado inmobiliario costoso, el esfuerzo económico para comprar un departamento es menor que en cuatro ciudades mexicanas.
mié 11 noviembre 2026 05:51 PM
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Dos vistas panorámicas de Nueva York y Ciudad de México.
Así se compara la accesibilidad de vivienda en CDMX, Guadalajara, Monterrey y Mérida frente a Nueva York. (Expansión/Meta AI)

Comprar una casa en la Ciudad de México puede implicar más de dos años de ingresos que hacerlo en Nueva York, de acuerdo con el índice de precios inmobiliarios de Numbeo correspondiente a la primera mitad de 2026.

Adquirir un departamento en la capital mexicana equivale a 13.6 años de ingresos familiares, mientras que en la ciudad estadounidense la relación es de 10.9 años, de acuerdo con el índice de Price To Income Ratio.

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Guadalajara, Monterrey y Mérida son más caras

La diferencia también se observa en otras ciudades del país, Guadalajara encabeza las ciudades mexicanas en América, con una relación de 16.6 años de ingresos.

Sigue Monterrey, con 16.3, y Mérida, con 14.8, las tres ciudades se encuentran por encima de Nueva York, donde el indicador es menor.

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En el caso de la Ciudad de México, el resultado la coloca en el lugar 17 de la clasificación de ciudades de América, por encima de urbes como Santo Domingo y Panamá, pero también por debajo de Guadalajara, Monterrey y Mérida.

El indicador utilizado por Numbeo se conoce como Price To Income Ratio o relación precio-ingresos, permite estimar cuántos años de ingresos netos familiares serían necesarios para cubrir el precio de un departamento.

Mientras más alto es el resultado, mayor es el esfuerzo económico que representa adquirir un inmueble frente a los ingresos de la población.

ANÁLISIS INMOBILIARIO 2026

Ni Nueva York es tan cara, comprar vivienda en estas ciudades mexicanas exige más ingresos

Así se compara el número de años de ingresos familiares que representa comprar un departamento de 90 metros cuadrados en distintas ciudades de México, Nueva York y otras ciudades.

# Ciudad / País Años de Ingreso
(Price to Income)		 Brecha vs. Nueva York
1 San Salvador El Salvador Máximo continental 30,3 años +19,4 años
2 Río de Janeiro Brasil 22,1 años +11,2 años
4 Medellín Colombia 19,4 años +8,5 años
7 Santiago Chile 16,9 años +6,0 años
8 Guadalajara México Más cara de México 16,6 años +5,7 años
9 Monterrey México 16,3 años +5,4 años
10 Bogotá Colombia 16,2 años +5,3 años
12 Mérida México 14,8 años +3,9 años
13 Lima Perú 14,8 años +3,9 años
17 Ciudad de México México 13,6 años +2,7 años
20 Buenos Aires Argentina 13,1 años +2,2 años
24 Vancouver Canadá 11,7 años +0,8 años
26 Toronto Canadá 11,6 años +0,7 años
30 Nueva York Estados Unidos Punto de referencia 10,9 años 0,0 (Base)

Fuente: Índice de mitad de año de 2026, América, Numbeo.

* El ratio mide los años de salario neto familiar (1,5 salarios promedio) requeridos para comprar un departamento de 90 m². En Guadalajara, Monterrey, Mérida y CDMX se necesitan entre 2,7 y 5,7 años más de ingresos que en Nueva York.

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Comparación de vivienda en CDMX, Nueva York y otras ciudades

La diferencia entre la capital mexicana y Nueva York es de 2.7 puntos en este indicador. Esto significa que, bajo el modelo de Numbeo, el precio de una vivienda representa una proporción mayor de los ingresos familiares en la CDMX que en la ciudad estadounidense.

Sin embargo, Guadalajara y Monterrey presentan una brecha todavía más amplia. En la primera, la relación precio-ingresos llega a 16.6 años, mientras que en la segunda alcanza 16.3. Mérida también supera a la capital mexicana, con 14.8 años.

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En contraste, Nueva York registra 10.9 años, por lo que se ubica por debajo de las cuatro ciudades mexicanas.

¿Cómo calcula Numbeo cuántos años de ingresos cuesta una vivienda?

Para obtener esta medición, Numbeo utiliza como referencia un departamento de 90 metros cuadrados y calcula su precio promedio considerando el costo por metro cuadrado tanto en el centro como fuera del centro de cada ciudad.

Después, compara ese valor con el ingreso neto anual estimado de una familia, que la metodología establece en 1.5 veces el salario neto promedio local.

Por ejemplo, en la Ciudad de México el resultado es de 13.6 años, esto no implica que una familia necesariamente tarde ese tiempo en ahorrar para comprar una propiedad, sino que el precio estimado del departamento equivale a esa cantidad de años de sus ingresos netos familiares.

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La medición tampoco contempla las condiciones particulares de cada comprador, como el enganche que puede aportar, el acceso a un crédito hipotecario, sus deudas o la capacidad de ahorro.

Por ello, el índice permite comparar qué tan accesible resulta la vivienda frente a los ingresos locales, pero no representa el tiempo real que una persona necesitaría para adquirir un inmueble.

Los resultados muestran que el reto de comprar vivienda no se limita a las grandes ciudades de Estados Unidos. En México, tanto la Ciudad de México como Guadalajara, Monterrey y Mérida presentan relaciones precio-ingresos superiores a las de Nueva York, lo que refleja la presión que representa el costo de los inmuebles frente a los ingresos familiares.

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Ciudad de México Vivienda

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