En CDMX necesitas trabajar 13.6 años para comprar un departamento de 90 m²; en Nueva York, 10.9 años.

Comparación de vivienda en CDMX, Nueva York y otras ciudades
La diferencia entre la capital mexicana y Nueva York es de 2.7 puntos en este indicador. Esto significa que, bajo el modelo de Numbeo, el precio de una vivienda representa una proporción mayor de los ingresos familiares en la CDMX que en la ciudad estadounidense.
Sin embargo, Guadalajara y Monterrey presentan una brecha todavía más amplia. En la primera, la relación precio-ingresos llega a 16.6 años, mientras que en la segunda alcanza 16.3. Mérida también supera a la capital mexicana, con 14.8 años.
En contraste, Nueva York registra 10.9 años, por lo que se ubica por debajo de las cuatro ciudades mexicanas.
¿Cómo calcula Numbeo cuántos años de ingresos cuesta una vivienda?
Para obtener esta medición, Numbeo utiliza como referencia un departamento de 90 metros cuadrados y calcula su precio promedio considerando el costo por metro cuadrado tanto en el centro como fuera del centro de cada ciudad.
Después, compara ese valor con el ingreso neto anual estimado de una familia, que la metodología establece en 1.5 veces el salario neto promedio local.
Por ejemplo, en la Ciudad de México el resultado es de 13.6 años, esto no implica que una familia necesariamente tarde ese tiempo en ahorrar para comprar una propiedad, sino que el precio estimado del departamento equivale a esa cantidad de años de sus ingresos netos familiares.