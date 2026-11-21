También se prevén 2,440 en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Vivienda para el Bienestar de Fovissste. (Obras por Expansión)

Los derechohabientes deberán cumplir con 3 requisitos para acceder al programa:

Estar afiliados al sistema de vivienda de los trabajadores del Estado. Percibir no más de 2 salarios mínimos. No contar con vivienda propia.

Precio de las casas del Bienestar

La meta del Programa de Vivienda para el Bienestar es construir 1.8 millones de hogares a través del Fovissste, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

El objetivo es dar acceso a un hogar propio a las personas con ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos, a través de casas o departamentos con precios desde 630,000 pesos .

Para cumplir con la meta, el Fondo contempla cuatro modalidades: construcción de vivienda nueva, autoproducción, adquisición de inmuebles en obra o terminadas, y rehabilitación de edificios para incorporarlos a la oferta habitacional.

Cabe mencionar que en la década de 1990 Fovissste dejó de construir conjuntos habitacionales para concentrarse en el otorgamiento de financiamiento para la adquisición de casas y departamentos.

Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se impulsaron decretos y reformas a la ley con las que el Fondo recuperó atribuciones para edificar.

Opciones de crédito para trabajadores del Estado en 2027

La estrategia de Fovissste para el 2027 contempla hasta 61,000 financiamientos y recursos por 39,816.6 millones de pesos, de acuerdo con lo publicado en el DOF.

Además de lo previsto en Vivienda para el Bienestar, contempla otorgar 20,394 créditos hipotecarios mediante sus esquemas tradicionales de financiamiento, que incluyen créditos individuales, mancomunados y segundos créditos.

Asimismo, se ejecutarán 13,000 acciones de vivienda, con una asignación de 1,344.3 millones de pesos para 2027.

Estos recursos estarán destinados a financiamientos para mejoramiento, rehabilitación, ampliación y autoproducción, con el objetivo de atender las necesidades habitacionales de los trabajadores del Estado sin que necesariamente tengan que adquirir un inmueble nuevo.

“Hemos retomado una relación que se había dejado con las y los derechohabientes, estamos llegando a todos los centros de trabajo, a las comunidades lejanas de una oficina de atención. Hay estabilidad laboral que les permite proporcionar de sus ahorros al momento de adquirir vivienda”, añadió Maldonado.