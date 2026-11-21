El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha hecho oficial su participación en el programa de Vivienda para el Bienestar, el cual se convertirá en uno de sus principales ejes de financiamiento durante 2027.
De acuerdo con el programa aprobado por el Fovissste y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Fondo otorgará 48,000 créditos hipotecarios el próximo año.
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De ese universo, 25,000 estarán destinados a Viviendas para el Bienestar, lo que representa 52% de su meta anual y marca una nueva etapa en su participación dentro del mercado habitacional.
El presupuesto del siguiente año estimado para financiamientos dirigidos al programa es de 16,250 millones de pesos.
“El próximo año será interesante, porque el Fovissste se suma a la Vivienda para el Bienestar. Esperemos que se empiecen a colocar las primeras casas del programa, más el esquema tradicional de colocación de créditos”.
Jabnely Maldonado, vocal ejecutiva del organismo.
Después de su participación en el Congreso Internacional Inmobiliario de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 2026, Maldonado destacó que en los 4 años restantes del sexenio el Fondo invertirá 60,000 millones de pesos en el programa federal, que se traducirá en alrededor de 100,000 hogares.
Dónde estarán las Viviendas para el Bienestar del Fovissste y quiénes podrán adquirirlas
El 19 de noviembre, se hizo público el acuerdo 16.1395.2026 en el DOF mediante el cual la Junta Directiva ISSSTE aprobó el Programa de Vivienda para el Bienestar del Fovissste y sus Lineamientos Generales.
Fovissste edificará unidades en las 32 entidades federativas del país, sin embargo Veracruz conectará gran parte de los proyectos, con 8,725 viviendas.
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También se prevén 2,440 en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
Los derechohabientes deberán cumplir con 3 requisitos para acceder al programa:
Estar afiliados al sistema de vivienda de los trabajadores del Estado.
Percibir no más de 2 salarios mínimos.
No contar con vivienda propia.
Precio de las casas del Bienestar
La meta del Programa de Vivienda para el Bienestar es construir 1.8 millones de hogares a través del Fovissste, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
El objetivo es dar acceso a un hogar propio a las personas con ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos, a través de casas o departamentos con precios desde 630,000 pesos.
Para cumplir con la meta, el Fondo contempla cuatro modalidades: construcción de vivienda nueva, autoproducción, adquisición de inmuebles en obra o terminadas, y rehabilitación de edificios para incorporarlos a la oferta habitacional.
Cabe mencionar que en la década de 1990 Fovissste dejó de construir conjuntos habitacionales para concentrarse en el otorgamiento de financiamiento para la adquisición de casas y departamentos.
Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se impulsaron decretos y reformas a la ley con las que el Fondo recuperó atribuciones para edificar.
Opciones de crédito para trabajadores del Estado en 2027
La estrategia de Fovissstepara el 2027 contempla hasta 61,000 financiamientos y recursos por 39,816.6 millones de pesos, de acuerdo con lo publicado en el DOF.
Además de lo previsto en Vivienda para el Bienestar, contempla otorgar 20,394 créditos hipotecarios mediante sus esquemas tradicionales de financiamiento, que incluyen créditos individuales, mancomunados y segundos créditos.
Asimismo, se ejecutarán 13,000 acciones de vivienda, con una asignación de 1,344.3 millones de pesos para 2027.
Estos recursos estarán destinados a financiamientos para mejoramiento, rehabilitación, ampliación y autoproducción, con el objetivo de atender las necesidades habitacionales de los trabajadores del Estado sin que necesariamente tengan que adquirir un inmueble nuevo.
“Hemos retomado una relación que se había dejado con las y los derechohabientes, estamos llegando a todos los centros de trabajo, a las comunidades lejanas de una oficina de atención. Hay estabilidad laboral que les permite proporcionar de sus ahorros al momento de adquirir vivienda”, añadió Maldonado.