Altos costos de vivienda en CDMX expulsan a 1.6 millones de personas hacia la periferia

Alrededor del núcleo central, habita el 73.4% de la población de la capital distribuida en las once alcaldías restantes. En cuatro de ellas (Gustavo A. Madero, Iztapalapa , Álvaro Obregón, Tlalpan) se concentra cerca de la mitad del total de habitantes (48%).

En estas demarcaciones se registran mayores índices de marginalidad y de pobreza en localidades específicas al interior de cada una.

El PGD fija metas para reducir el rezago habitacional

En este contexto, una de las metas del PGD 2027-2047 es disminuir el rezago habitacional, especialmente en los hogares que hoy tienen materiales deteriorados o precariedad en sus espacios.

La línea base de 2024 es de 6% y, hacia 2047, el programa fija dos escenarios: bajar el indicador a 1.1% en el escenario transformador o a 3% en el Deseable. Sin nuevas acciones, la tendencia inercial lo ubicaría en 5.3%.

“Estos fenómenos socio-territoriales “expresan profundas desigualdades y la necesidad de reorientar el rumbo de la planeación del desarrollo y de las políticas urbanas, ambientales, económicas, laborales, educativas, tecnológicas, y socio-territoriales”, expone el PGD.

CDMX propone un Banco de Suelo para ampliar la vivienda social

El Banco de Suelo es un pilar estratégico dentro del PGD 2027-2047 para recuperar la “rectoría pública y garantizar la función social de la tierra” en la Ciudad de México.

El documento advierte que la producción social del hábitat enfrenta graves barreras normativas y una extrema escasez de suelo social, existiendo apenas 27.1 hectáreas registradas en toda la capital.

Esta falta de reserva pública, sumada a la especulación inmobiliaria , ha elevado el precio del suelo y expulsado a las familias de menores ingresos hacia la periferia metropolitana, según el Plan.

El gobierno pretende adquirir y destinar terrenos para la construcción de vivienda social y asignar suelo para la producción habitacional orientada prioritariamente a madres jefas de familia, jóvenes, personas indígenas y personas en situación de calle

Renta asequible, cooperativas y subsidios

Además del Banco de Suelo, el PGD propone otras estrategias, como las siguientes:

Bolsa de vivienda pública en alquiler

Creación e institucionalización de un parque de vivienda pública en renta con alquileres proporcionales a los ingresos de los hogares.

Acceso prioritario para juventudes

Programas de vivienda compartida y en arrendamiento asequible dirigidos a jóvenes y sectores vulnerables en zonas céntricas, conectadas a nodos educativos y de empleo.

Subsidios para autoconstrucción

Entrega de subsidios directos para materiales de construcción y asistencia técnica especializada para la producción social del hábitat con criterios de adecuación cultural y accesibilidad universal.

Fomento a las cooperativas

Reconocimiento normativo y financiamiento para esquemas de propiedad colectiva, cooperativas de vivienda y modalidades de usufructo.

Regularización masiva

Implementación de un sistema simplificado de regularización de la tierra y escrituración, respaldado por la modernización y digitalización del Registro Público de la Propiedad para frenar el despojo.

Defensa inquilinaria

Creación de un sistema público de defensa legal gratuita para proteger a las personas arrendatarias frente a abusos, una medida que ya se contempla integrar al marco legal a través de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles .

Regulación del hospedaje masivo por plataformas

Registro obligatorio y regulación de la densidad de plataformas digitales de alojamiento.