Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Desarrollo Inmobiliario

Altos costos de vivienda en CDMX expulsan a 1.6 millones de personas hacia la periferia

El Plan General de Desarrollo 2027-2047 plantea un Banco de Suelo, vivienda pública en alquiler y apoyos para autoconstrucción para reducir el rezago habitacional.
jue 12 noviembre 2026 06:23 PM
Añadir Expansión Obras en Google
Foto de la Unidad Habitacional Concorcia Zaragoza-2
El PGD 2027-2047 propone ampliar las opciones de vivienda social y asequible en la CDMX. (Gobierno de la Ciudad de México)

Los altos costos de la vivienda en la Ciudad de México dificultan que una parte importante de los hogares pueda comprar y no ser expulsada de la metrópoli. Ese es parte del diagnóstico del Plan General de Desarrollo (PGD) 2027-2047, en el que el gobierno plantea estrategias para mejorar el acceso a un hogar.

El documento señala que 54.2% de los hogares en la capital cuenta con menos de 700,000 pesos para adquirir una, mientras que el precio promedio llegó a 4.2 millones de pesos en el tercer trimestre de 2026, según la Sociedad Hipotecaria Federal.

Publicidad

La discrepancia entre la capacidad económica de las familias y el costo de los inmuebles ha profundizado una tendencia de expulsión de habitantes de lugares centrales hacia la periferia metropolitana.

Entre 2000 y 2020 salieron de la Ciudad de México 1 millón 610,992 personas. De acuerdo con el PGD recientemente aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), aproximadamente 30,000 familias tuvieron que abandonar la metrópoli cada año. Cerca del 70% se desplazaron hacia la periferia.

“Este desplazamiento muestra efectos segregadores asociados a la elevación del costo de la vivienda. (...) Es notable que miles de personas cambian de lugar de residencia en busca de mejores condiciones de vida fuera de la capital”, se lee en el documento.

Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón y GAM concentran 48% de la población

El documento destaca que es notable la disminución de población en cinco alcaldías centrales ( Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza y Coyoacán) que concentran el 26.6% del total de los habitantes.

Este núcleo central es el espacio de mayor concentración de recursos urbanos, de grandes inversiones de capital financiero, inmobiliario y comercial.

Publicidad

Alrededor del núcleo central, habita el 73.4% de la población de la capital distribuida en las once alcaldías restantes. En cuatro de ellas (Gustavo A. Madero, Iztapalapa , Álvaro Obregón, Tlalpan) se concentra cerca de la mitad del total de habitantes (48%).

En estas demarcaciones se registran mayores índices de marginalidad y de pobreza en localidades específicas al interior de cada una.

El PGD fija metas para reducir el rezago habitacional

En este contexto, una de las metas del PGD 2027-2047 es disminuir el rezago habitacional, especialmente en los hogares que hoy tienen materiales deteriorados o precariedad en sus espacios.

La línea base de 2024 es de 6% y, hacia 2047, el programa fija dos escenarios: bajar el indicador a 1.1% en el escenario transformador o a 3% en el Deseable. Sin nuevas acciones, la tendencia inercial lo ubicaría en 5.3%.

“Estos fenómenos socio-territoriales “expresan profundas desigualdades y la necesidad de reorientar el rumbo de la planeación del desarrollo y de las políticas urbanas, ambientales, económicas, laborales, educativas, tecnológicas, y socio-territoriales”, expone el PGD.

CDMX propone un Banco de Suelo para ampliar la vivienda social

El Banco de Suelo es un pilar estratégico dentro del PGD 2027-2047 para recuperar la “rectoría pública y garantizar la función social de la tierra” en la Ciudad de México.

El documento advierte que la producción social del hábitat enfrenta graves barreras normativas y una extrema escasez de suelo social, existiendo apenas 27.1 hectáreas registradas en toda la capital.

Esta falta de reserva pública, sumada a la especulación inmobiliaria , ha elevado el precio del suelo y expulsado a las familias de menores ingresos hacia la periferia metropolitana, según el Plan.

El gobierno pretende adquirir y destinar terrenos para la construcción de vivienda social y asignar suelo para la producción habitacional orientada prioritariamente a madres jefas de familia, jóvenes, personas indígenas y personas en situación de calle

Renta asequible, cooperativas y subsidios

Además del Banco de Suelo, el PGD propone otras estrategias, como las siguientes:

Bolsa de vivienda pública en alquiler

Creación e institucionalización de un parque de vivienda pública en renta con alquileres proporcionales a los ingresos de los hogares.

Acceso prioritario para juventudes

Programas de vivienda compartida y en arrendamiento asequible dirigidos a jóvenes y sectores vulnerables en zonas céntricas, conectadas a nodos educativos y de empleo.

Subsidios para autoconstrucción

Entrega de subsidios directos para materiales de construcción y asistencia técnica especializada para la producción social del hábitat con criterios de adecuación cultural y accesibilidad universal.

Fomento a las cooperativas

Reconocimiento normativo y financiamiento para esquemas de propiedad colectiva, cooperativas de vivienda y modalidades de usufructo.

Regularización masiva

Implementación de un sistema simplificado de regularización de la tierra y escrituración, respaldado por la modernización y digitalización del Registro Público de la Propiedad para frenar el despojo.

Defensa inquilinaria

Creación de un sistema público de defensa legal gratuita para proteger a las personas arrendatarias frente a abusos, una medida que ya se contempla integrar al marco legal a través de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles .

Regulación del hospedaje masivo por plataformas

Registro obligatorio y regulación de la densidad de plataformas digitales de alojamiento.

Publicidad

Tags

Desarrollo Inmobiliario Vivienda

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad