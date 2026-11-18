El reto no es menor. Si logra destrabar esas condiciones, la iniciativa privada podría igualar los 1.1 billones de pesos que el gobierno federal tiene previstos para el programa Vivienda para el Bienestar , cuya meta es construir 1.8 millones de casas durante la administración de Claudia Sheinbaum. De lo contrario, una parte importante de la capacidad de inversión y producción de las empresas seguirá limitada por la falta de infraestructura.

“Si podemos tener acceso a la energía, agua y destrabar trámites a nivel local, nosotros podemos igualar la inversión de 1.1 billones de pesos que el gobierno está invirtiendo en el Programa del Bienestar. Tenemos a las empresas, las reservas territoriales y la capacidad de producción para edificar”, comentó Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Uno de los principales cuellos de botella está en el suministro eléctrico. La industria estima que México necesita alrededor de 200 subestaciones eléctricas para ampliar la capacidad de distribución y atender nuevos proyectos habitacionales.

Como parte de las gestiones para dimensionar las necesidades del sector, la Canadevi entregó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) información sobre 586 proyectos habitacionales ubicados en distintas regiones del país. El objetivo es identificar los requerimientos energéticos de cada desarrollo y avanzar en la planeación de la infraestructura necesaria.

“En la parte de energía, el país requiere alrededor de 200 subestaciones que son infraestructura base para la distribución”, comentó Ramírez Capó.

La falta de infraestructura también encarece las viviendas

La insuficiencia de electricidad y agua no ha detenido por completo los proyectos inmobiliarios, pero sí modifica la manera en que las empresas los desarrollan y afecta sus costos .

En algunos casos, los conjuntos habitacionales deben construirse por etapas, conforme se alcanza la capacidad necesaria para suministrar energía y agua a las nuevas viviendas. Otras compañías han optado por financiar y construir sus propias subestaciones eléctricas, una inversión que termina incorporándose a los costos de los desarrollos.