No es el material, es el uso: la aplicación ideal del MDF, aglomerado y madera en el interiorismo

MDF y aglomerado: parecidos en apariencia, distintos en desempeño

El MDF (tableros de fibra de densidad media, por sus siglas en inglés) se fabrica a partir de fibras de madera unidas con resinas de base polimérica. Esta composición le permite comportarse como un material compuesto, con una estructura más homogénea y una resistencia mecánica mayor frente a ciertas cargas.

Su diseño prioriza la estabilidad dimensional y un buen acabado, por lo que su aplicación está orientada a paneles, recubrimientos y muebles, siempre que no requieran soportar esfuerzos estructurales.

“Si vamos a la parte de interiores o algún elemento que tenga que soportar alguna carga, sí me inclino más por MDF”, señaló el especialista, al referirse a los tableros de uso más extendido en mobiliario y recubrimientos.

El aglomerado, en cambio, se produce a partir de partículas de madera prensadas con resinas. Su distribución interna es aleatoria, lo que reduce su capacidad para resistir esfuerzos a compresión o flexión.

Por ello, su uso se concentra en muebles pequeños, elementos decorativos y aplicaciones donde el costo es una variable central.

“No es que sea malo. Simplemente por las propiedades que tiene o las aplicaciones a las cuales se debería de utilizar, no está siendo correcto en la selección”, aclaró Sánchez Pérez.

En términos de precio, el MDF suele ser ligeramente más caro que el aglomerado, diferencia que influye en la decisión de compra del consumidor. Sin embargo, esa diferencia también se refleja en su desempeño mecánico y durabilidad dentro del uso previsto.