El diseño se convierte en herramienta para resolver problemas urbanos en México

“El diseño está tomando una importancia porque es quien está respondiendo estas preguntas que estamos hoy viviendo de una manera más urgente”, dijo Ricardo Lozano, codirector del Abierto Mexicano de Diseño y de What Design Can Do México.

Explicó que el interés actual se debe a que la disciplina se posicionó como un medio para abordar temas que van desde el cambio climático y la equidad de género, hasta la justicia social y la movilidad. “El 80% del impacto ambiental que va a tener un producto se define en la etapa del diseño”, señaló.

Un público más amplio

El crecimiento no solo se observa en el número de proyectos o en la atención institucional, sino también en la respuesta del público. “Antes solo se enteraban los diseñadores o los arquitectos, y ahora es algo que vive la ciudad entera”, explicó Ximena Díaz, fundadora de la plataforma Amazing Speakers, en la que actores del sector conversan sobre el papel del diseño en el país.

Para ella, el aumento del interés se debe a la continuidad de eventos iniciados hace más de una década y al impulso que dieron las redes y los formatos digitales durante y después de la pandemia.

En el caso de Amazing Speakers, la difusión constante por medio de YouTube e Instagram permitió conectar con personas que antes no se identificaban con el diseño.

“Fue una sorpresa descubrir el interés que hay en general allá afuera por conocer todo esto relacionado con el diseño”, comentó Díaz. En los videos semanales, los creadores comparten sus trayectorias y procesos, lo que ha contribuido a acercar la disciplina a nuevos públicos. Ximena Lozano coincide en que la visibilidad en medios y redes sociales ha sido clave.

En la edición más reciente del Abierto Mexicano de Diseño, realizada en Chapultepec tras cinco años de pausa, la interacción directa del público con las piezas y los espacios confirmó esa tendencia.

“La gente lo disfruta, lo vive, se sube, tiene una interacción inmediata”, explicó. En el evento participaron más de once sedes, entre ellas el Centro de Cultura Digital, la Cineteca Nacional y el Papalote Museo del Niño, donde una instalación fue observada por cerca de 250,000 personas al mes desde el Cablebús.

Para los organizadores, este tipo de participación muestra que el diseño dejó de limitarse a los recintos especializados. “Tenemos que ver el diseño como algo que resuelve cultura y entretenimiento”, dijo Lozano.

La posibilidad de interactuar con el espacio público, añadió, convierte al diseño en una herramienta que reactiva la vida urbana y genera nuevas conversaciones entre ciudadanía e instituciones.