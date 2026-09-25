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Arquitectura

El diseño evoluciona con la inteligencia artificial, pero exige criterio humano

Frente al debate sobre el desplazamiento laboral, Alfonso Maldonado, cofundador del Abierto de Diseño CDMX, sostiene que la IA no sustituye la creatividad humana, sino que potencia la creación de soluciones.
vie 25 septiembre 2026 06:18 PM
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Obra del arquitecto Lucio Muniain elaborada con ladrillos de barro rojo en el Abierto de Diseño CDMX 2026.
La IA genera propuestas en segundos, pero especialistas del Abierto de Diseño CDMX coinciden en que el criterio humano define el proceso creativo. (Cortesía)

El diseño de un edificio puede generarse en segundos, pero decidir si funciona para quienes lo habitan exige otro tipo de habilidades. Especialistas plantean que la inteligencia artificial (IA) ampliará las herramientas de arquitectos y diseñadores, aunque el criterio para convertir una idea en un espacio sigue en manos de las personas.

En el marco del Abierto de Diseño CDMX 2026, dedicado a los “Futuros”, uno de sus fundadores, Alfonso Maldonado Ochoa, explica que esta edición reúne distintas maneras de pensar hacia dónde se dirige la disciplina. Desde su visión, el diseño es una de las principales fuentes de innovación para afrontar los retos hacia los siguientes años.

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“Consideramos que el diseño es una de las mejores herramientas para responder y adaptarse a los retos de la humanidad en el futuro”.
Alfonso Maldonado Ochoa, socio y fundador del Abierto de Diseño.


Las tecnologías funcionan como herramientas que acompañan al proceso creativo. Si bien, considera que ésta todavía no termina de madurar ni de tomar una dirección clara, comienza a definirse su influencia en la manera de pensar y diseñar.

“La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que está presente en el día a día. El desarrollo de la historia humana es también el desarrollo de instrumentos. Desde la piedra hasta cualquier tecnología moderna, ha influido en la creación y en el pensamiento humano”, comenta para Obras.


Una herramienta, nuevas decisiones

La velocidad con que la IA produce imágenes alimenta la pregunta sobre el futuro laboral de los creativos; sin embargo, Maldonado no comparte la idea de que desplazará su trabajo. Desde su perspectiva, los diseñadores pueden emplearla para desarrollar propuestas que respondan a problemas concretos.

“A diferencia de lo que mucha gente dice sobre que la IA va desplazar la creatividad humana, yo creo que puede ayudar a los diseñadores a generar soluciones efectivas”, afirma.

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El arquitecto Lucio Muniain recuerda una inquietud similar a la que acompañó la llegada de herramientas digitales hace unos años. Estudió arquitectura cuando los proyectos se dibujaban a mano y después vivió la llegada de AutoCAD.

“Al inicio se pensó que hacer las cosas con AutoCAD tenía menos valor, porque entonces no sabías dibujar a mano. Al final es solo una plataforma que permite crear. Ahora estamos pasando a la inteligencia artificial y es eso, una herramienta. La cosa es que las herramientas no trabajan solas”, dice.

El uso del ladrillo

La intervención de Muniain en el Abierto de Diseño CDMX 2026 muestra el criterio humano sobre un material empleado hace décadas. La muestra ubicada en el Parque Arquitectónico del Centro Nacional de las Artes eligió TabiMax, un ladrillo desarrollado para grandes obras que suele quedar cubierto por otros acabados.

Ahora, las piezas de arcilla roja permanecen visibles para que las estrías que fueron creadas para un mejor desempeño estructural, forman un efecto de luz y movimiento en la obra.

Según Jonathan Nava, director de marketing de Novaceramic, TabiMax supera los 150 kilos de resistencia, casi cuatro veces la de un ladrillo convencional, según la empresa. La pieza se fabrica en Tlaxcala y, de acuerdo con el directivo, se distribuye en México, parte de Estados Unidos y Europa.

Munain destaca que los materiales, así como las tecnologías serán clave para el futuro de la construcción y la arquitectura en un contexto de crisis climática. Si bien reconoce que toda obra tiene un impacto ambiental, considera que los materiales innovadores y resistentes pueden sobrevivir al paso del tiempo.

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diseño arquitectónico

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