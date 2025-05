Este cóctel económico adverso obliga a arquitectos y desarrolladores a replantearse cada aspecto del diseño, desde la selección de acabados hasta la configuración espacial. Por lo que las decisiones tomadas hoy bajo presión presupuestaria definirán el desarrollo de las construcciones y la calidad de vida de las personas durante décadas a futuro.

La calidad como primera víctima

Los materiales sustentables y de alta durabilidad figuran entre los primeros elementos eliminados cuando los presupuestos se aprietan. Los desarrolladores optan por alternativas de menor precio, aún cuando comprometan el desempeño a largo plazo.

El Centro Terner para Innovación en Vivienda reporta que el uso de materiales más económicos y de menor calidad no solo afecta la seguridad y durabilidad de las construcciones, sino que aumenta los requisitos de mantenimiento, lo que a su vez incrementa los costos operativos generales.

“Desde una perspectiva estética, los componentes prefabricados pueden ofrecer una apariencia uniforme y consistente, pero pueden carecer de las características únicas que ofrecen los métodos de construcción tradicionales. Esto afecta la estética general del edificio”, dice el documento.

No obstante, económico no es sinónimo de mala calidad en todos los casos, por lo que el estudio recomienda hacer un análisis minucioso de los elementos en los que conviene reducir costos para asegurar un desempeño óptimo del edificio, no solo en la etapa de obras sino también en su uso.

Los materiales prefabricados son una opción más sencilla y económica de construcción, aunque en ocasiones no resultan tan duraderos. (adam bennie/Getty Images/iStockphoto)

Casas más pequeñas

La reducción de tamaño en unidades habitacionales emerge como estrategia en desarrollos residenciales. Las áreas comunes, antes distintivas en complejos de vivienda, igualmente sufren recortes significativos.

Esta tendencia afecta directamente la calidad de vida, especialmente en centros urbanos donde el espacio ya resulta limitado, de acuerdo con Harvard.

En la Ciudad de México, por ejemplo, la superficie promedio de las viviendas se redujo 14 metros cuadrados en los últimos diez años.

Para reducir costos las viviendas se hacen cada vez más pequeñas, lo que repercute en la calidad de vida de sus habitantes. (NiseriN/Getty Images/iStockphoto)

"El precio de los insumos ha crecido en los últimos años, lo que ha impulsado la reducción en el metraje de la vivienda como estrategia para mantener costos accesibles", refuerza el Informe de Vivienda 2024 del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de México).

El fenómeno no discrimina entre segmentos de mercado. Desde vivienda social hasta desarrollos de lujo, todos ajustan expectativas y resultados.

"Existe un potencial impacto negativo en marcas de desarrolladores residenciales de lujo si recortan demasiados diseños estéticamente agradables o amenidades", señala el informe.

Prefabricación, en busca de soluciones

La industria busca escape en la prefabricación y modulación. Componentes manufacturados fuera de obra y ensamblados en sitio reducen costos laborales y tiempos constructivos.

Sin embargo, esta tendencia genera controversia. Puede haber resistencia por parte de trabajadores, sindicatos y legisladores que ven la prefabricación como eliminación de empleo para trabajadores especializados, de acuerdo con el análisis.

Además, todavía puede haber deficiencias en la durabilidad. "El desempeño a largo plazo de componentes prefabricados puede variar dependiendo de la calidad de manufactura y ensamblaje", menciona el informe.