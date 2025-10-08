El mismo día, la compañía informó que incrementó su participación accionaria en Couch Aggregates, empresa estadounidense de arena, grava y piedra triturada, hasta alcanzar el control mayoritario.

La compañía cuenta con siete canteras y cinco terminales marítimas en Florida y Alabama, especializada en suministrar materiales a proyectos de infraestructura y vivienda.

Con ello, amplió la alianza estratégica establecida desde julio de 2024, cuando ambas compañías sellaron un acuerdo para fortalecer la capacidad de suministro de agregados en el sureste de Estados Unidos.

“Estas transacciones representan otro paso importante en nuestra estrategia para optimizar nuestro portafolio actual y continuar invirtiendo en el crecimiento en mercados prioritarios, particularmente agregados en Estados Unidos”, dijo Jaime Muguiro, director general de Cemex desde abril de este año.

Esta consolidación es parte de la estrategia global de Cemex en la que se invierten 6,000 millones de dólares en ampliar operaciones.

Del Caribe al Golfo de México

De acuerdo con análisis de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, las operaciones de Panamá representaban solo 0.8% de las ventas y 0.9% del EBITDA consolidados de Cemex, lo que explica que su salida del país se percibiera como un ajuste táctico más que estructural. Parte de los recursos de esta venta se destinaron a financiar la adquisición de Couch Aggregate.

Cemex consolidará ahora los resultados de Couch Aggregates dentro de sus estados financieros, reforzando su presencia en un mercado que ya representaba 26.5% de las ventas en Estados Unidos en 2024, con 1,374 millones de dólares, según la misma fuente.

Una estrategia que reordena el mapa

El ajuste del portafolio refleja una tendencia de varios años. En agosto de 2024, Cemex firmó un acuerdo para vender sus operaciones en República Dominicana a Cementos Progreso Holdings por 950 millones de dólares, incluyendo el negocio de exportación a Haití.