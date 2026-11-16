Lo más importante que aprendimos (del sismo del 2017) es que los edificios construidos en la década de los 60 son un peligro, un gran reto sísmicamente hablando. Tenemos que hacer un ajuste en ellos Renato Berrón Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de la CDMX.



Los resultados de los dictámenes realizados después del sismo de septiembre de 2017 muestran la dimensión del problema. De los 247 edificios identificados con riesgo alto de colapso, 93% había sido construido antes de 1986. En otro grupo de 469 inmuebles también clasificados con alto riesgo , 91% correspondía a construcciones anteriores a ese año.

Para Renato Berrón Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de la Ciudad de México, la prioridad no está únicamente en elevar los estándares de las nuevas edificaciones, sino en atender las estructuras que ya forman parte del paisaje urbano y que representan una vulnerabilidad ante futuros sismos.

“Si queremos aumentar la resiliencia de la Ciudad de México no es por medio de los futuros edificios o los que se construyeron a partir del 1985. Nuestro talón de Aquiles son los edificios antes de ese año. Si viene un sismo en estos momentos, vamos a sufrir lo mismo con estos inmuebles”, apuntó.

Normativas no resuelven el riesgo de edificios antiguos

La vulnerabilidad sísmica de las construcciones de los años 60 y 70 está relacionada con las soluciones arquitectónicas y estructurales que predominaban entonces. Entre sus características figuran las losas planas, columnas separadas hasta ocho metros y deformaciones que pueden comprometer su estabilidad.

El problema, explicó Berrón, es que los criterios de diseño de aquella época no incorporaban el conocimiento actual sobre el comportamiento de las estructuras ante movimientos sísmicos.

“Los arquitectos y los ingenieros de aquella década no tenían la sensibilidad del comportamiento sísmico. Eso quedó reflejado en los resultados de los dictámenes. Contrario a los edificios de los años 30 o 40, que son ideales para zona sísmica, porque tienen muros de carga, robusta de marcos de concreto”, señaló.