Ramírez Capó compartió que al cierre de 2026 habrá alrededor de 450,000 casas y departamentos en distintas etapas de obra, entre proyectos públicos y privados.

“No habíamos visto estos niveles de edificación de vivienda en los últimos 10 años en el país. El programa de Vivienda del Bienestar ha venido a ser un gran detonador”, dijo.

Sin embargo, ese impulso no ha logrado reactivar la construcción en la Ciudad de México. El contraste se observa en el volumen de producción de otras entidades entre enero y octubre de 2026: el Estado de México registró 7,495 viviendas, mientras que Nuevo León llegó a las 14,418.

Producción de vivienda en otras entidades Viviendas formales producidas (cifras acumuladas de enero a octubre de 2026) 0 4,000 8,000 12,000 16,000 Nuevo León 14,418 Jalisco 11,292 Estado de México 7,495 Querétaro 3,376 Ciudad de México 490 (Mínimo)

El suelo caro y los trámites limitan la vivienda nueva

De acuerdo con expertos, la falta de construcción es multifactorial, aunque los elevados costos del suelo y los largos procesos para autorizar proyectos son dos de los principales cuellos de botella en la capital mexicana.

El POZMVM identifica que estos factores dificultan el desarrollo habitacional, especialmente el de unidades del segmento económico, en 13 de las 16 alcaldías.

Leonardo González, economista y cofundador de la consultora Homepty, explicó que entre la obtención de los permisos de construcción y el inicio de ventas transcurren al menos dos años, un periodo que incrementa el costo financiero para los desarrolladores.

“La Ciudad de México es la más cara del país. Prácticamente no hay casas nuevas de interés social, también se está comprimiendo la vivienda media y a las familias se les dificulta comprar. Las cifras del RUV son bastante claras”, remarcó González en entrevista para Obras.

La metrópoli se mantiene como la entidad más costosa del país para comprar una vivienda. En el tercer trimestre del año, el precio promedio alcanzó 4.2 millones de pesos , según la Sociedad Hipotecaria Federal.

Este precio está lejos incluso de la segunda más cara, Baja California Sur, cuyo promedio es de 2.5 millones de pesos.

La incertidumbre regulatoria mueve las inversiones

A la burocracia y al costo del suelo se ha sumado un endurecimiento de la regulación del sector. En años recientes, el gobierno local aprobó cambios estructurales, como el límite al uso de casas y departamentos para fines turísticos y el tope a los precios de renta.

Además, este año comenzó la discusión para aprobar la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas , Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Los especialistas sostienen que este tipo de medidas ha añadido incertidumbre y desmotivado la inversión privada en nuevos proyectos habitacionales.

Carlos Valladares, director general de la Asociación de Vivienda en Renta (AVER), compartió que hace una década 80% del capital de los desarrolladores inmobiliarios se concentraba en la Ciudad de México . Esa proporción se ha invertido, pues ahora no destinan más de 20%.

“Si no reactivamos este sector, no vamos a avanzar, por más que se modifiquen las leyes. La única manera de promover la vivienda es dando las condiciones de mercado para atraer inversión pública y privada”, declaró en entrevista.

Por su parte, González refirió que, en los últimos años, los desarrolladores han comenzado a mirar mercados como Querétaro, Mérida y las ciudades del norte del país.

Además, se prevé que, con la nueva configuración metropolitana del Valle de México, que pasó de 76 a 82 demarcaciones, Hidalgo y el Estado de México se vuelvan más atractivos para invertir en construcción habitacional.

“La realidad es que la Ciudad de México no va a reducir su déficit si la producción privada sigue detenida. Lo público y lo privado tienen que coordinarse y sumar”, apuntó González y añadió que el panorama actual es alarmante, ya que empuja a las personas a buscar nuevas alternativas para tener un hogar, desde rentar, comprar vivienda usada hasta ocupar predios irregulares o vivir en zonas cada vez más alejadas.