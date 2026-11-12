La construcción de vivienda en la Ciudad de México atraviesa un fuerte retroceso. A pesar de la puesta en marcha de la Ventanilla Única del gobierno capitalino, que prometía agilizar trámites burocráticos, en los primeros diez meses de 2026 se construyeron apenas 490 casas, una caída anual de 50%, según datos del Registro Único de Vivienda (RUV).
El volumen equivale a un promedio de 31 viviendas por alcaldía en los primeros diez meses del año, una producción insuficiente para una de las ciudades con mayor necesidad de vivienda del país.
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La cifra representa un mínimo histórico desde el 2013, año en el que el RUV comenzó la medición de la producción de vivienda formal en el país. El mayor volumen alcanzado en la capital se registró en 2015, con 2,644 unidades contabilizadas en el mismo periodo de referencia.
“En la Ciudad de México es complicado, prácticamente imposible, poder ofertar vivienda, especialmente económica. Es el ejemplo más extremo en el país en materia de vivienda, aunque también es complejo en otras entidades”.
Carlos Ramírez Capó, presidente de la Canadevi
Se desploma la producción de vivienda en la Ciudad de México
Viviendas formales producidas (cifras acumuladas de enero a octubre por año, curva suavizada)
Fuente: RUV (Registro Único de Vivienda)
El Valle de México necesitará 800,000 viviendas hacia el 2030
El desplome de la producción inmobiliaria ocurre mientras crece la necesidad habitacional en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
De acuerdo con el diagnóstico del Programa de Ordenación de la ZMVM, entre 2025 y 2030 la demanda de vivienda aumentará en alrededor de 800,000 unidades, según las proyecciones de población y formación de nuevos hogares. Esto equivale a un promedio de 161,000 viviendas adicionales por año durante ese periodo.
Por su parte, la Canadevi ha expuesto que, a nivel nacional, la producción de vivienda cobró un fuerte impulso este año, en parte por el programa federal de Vivienda para el Bienestar.
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Ramírez Capó compartió que al cierre de 2026 habrá alrededor de 450,000 casas y departamentos en distintas etapas de obra, entre proyectos públicos y privados.
“No habíamos visto estos niveles de edificación de vivienda en los últimos 10 años en el país. El programa de Vivienda del Bienestar ha venido a ser un gran detonador”, dijo.
Sin embargo, ese impulso no ha logrado reactivar la construcción en la Ciudad de México. El contraste se observa en el volumen de producción de otras entidades entre enero y octubre de 2026: el Estado de México registró 7,495 viviendas, mientras que Nuevo León llegó a las 14,418.
Producción de vivienda en otras entidades
Viviendas formales producidas (cifras acumuladas de enero a octubre de 2026)
Fuente: RUV (Registro Único de Vivienda)
El suelo caro y los trámites limitan la vivienda nueva
De acuerdo con expertos, la falta de construcción es multifactorial, aunque los elevados costos del suelo y los largos procesos para autorizar proyectos son dos de los principales cuellos de botella en la capital mexicana.
El POZMVM identifica que estos factores dificultan el desarrollo habitacional, especialmente el de unidades del segmento económico, en 13 de las 16 alcaldías.
Leonardo González, economista y cofundador de la consultora Homepty, explicó que entre la obtención de los permisos de construcción y el inicio de ventas transcurren al menos dos años, un periodo que incrementa el costo financiero para los desarrolladores.
“La Ciudad de México es la más cara del país. Prácticamente no hay casas nuevas de interés social, también se está comprimiendo la vivienda media y a las familias se les dificulta comprar. Las cifras del RUV son bastante claras”, remarcó González en entrevista para Obras.
Este precio está lejos incluso de la segunda más cara, Baja California Sur, cuyo promedio es de 2.5 millones de pesos.
La incertidumbre regulatoria mueve las inversiones
A la burocracia y al costo del suelo se ha sumado un endurecimiento de la regulación del sector. En años recientes, el gobierno local aprobó cambios estructurales, como el límite al uso de casas y departamentos para fines turísticos y el tope a los precios de renta.
Los especialistas sostienen que este tipo de medidas ha añadido incertidumbre y desmotivado la inversión privada en nuevos proyectos habitacionales.
Carlos Valladares, director general de la Asociación de Vivienda en Renta (AVER), compartió que hace una década 80% del capital de los desarrolladores inmobiliarios se concentraba en la Ciudad de México. Esa proporción se ha invertido, pues ahora no destinan más de 20%.
“Si no reactivamos este sector, no vamos a avanzar, por más que se modifiquen las leyes. La única manera de promover la vivienda es dando las condiciones de mercado para atraer inversión pública y privada”, declaró en entrevista.
Por su parte, González refirió que, en los últimos años, los desarrolladores han comenzado a mirar mercados como Querétaro, Mérida y las ciudades del norte del país.
Además, se prevé que, con la nueva configuración metropolitana del Valle de México, que pasó de 76 a 82 demarcaciones, Hidalgo y el Estado de México se vuelvan más atractivos para invertir en construcción habitacional.
“La realidad es que la Ciudad de México no va a reducir su déficit si la producción privada sigue detenida. Lo público y lo privado tienen que coordinarse y sumar”, apuntó González y añadió que el panorama actual es alarmante, ya que empuja a las personas a buscar nuevas alternativas para tener un hogar, desde rentar, comprar vivienda usada hasta ocupar predios irregulares o vivir en zonas cada vez más alejadas.
¿Qué dificulta construir vivienda en CDMX?
Suelo caro
El costo del terreno dificulta desarrollar vivienda, sobre todo en el segmento económico.
Trámites largos
Los permisos pueden prolongar el camino antes de que un proyecto llegue al mercado.
Hasta 2 años pueden pasar entre obtener permisos e iniciar ventas.
Incertidumbre regulatoria
Los cambios en las reglas preocupan a los desarrolladores.
EL EFECTO EN LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA
490viviendas registradas en CDMX entre enero y octubre de 2026
Mínimo histórico desde 2013
−50% de variación anual frente al mismo periodo de 2025
800,000viviendas adicionales
En la Zona Metropolitana del Valle de México se proyecta una demanda de 800,000 viviendas adicionales entre 2025 y 2030.