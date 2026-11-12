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Desarrollo Inmobiliario

Sedatu retira del plan metropolitano cambios al predial y subastas de terrenos baldíos

La propuesta contemplaba revisar los valores catastrales, con posibles efectos en el predial, y aplicar un gravamen a inmuebles subutilizados
jue 12 noviembre 2026 08:02 PM
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Symbol of property investment, housing market analysis, valuation, and real estate planning concept.
La versión definitiva del programa metropolitano se integrará después de concluir las consultas y la revisión técnica. (Francesco_Scatena_SCTFNC68H14B95/Getty Images)

La actualización del impuesto predial y la posible subasta de terrenos baldíos ya no formarán parte del proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México ( POZMVM ).

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que suprimirá del documento los instrumentos que generaron inconformidad, los cuales fueron discutidas durante las consultas públicas y con pueblos y comunidades.

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La revisión también incluye ajustes a las disposiciones sobre la aprobación y los alcances jurídicos del programa, así como a los mecanismos de financiamiento metropolitano y gobernanza.

La versión definitiva se integrará una vez que concluyan ambos procesos de consulta y la revisión técnica correspondiente.

Sedatu retirará instrumentos controvertidos

En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que revisó las propuestas de los capítulos 7, “Instrumentación”, y 8, “Gestión y Gobernanza”, del proyecto del POZMVM.

El análisis se realizó en cumplimiento de los acuerdos del Secretariado Técnico Conjunto y en atención a las preocupaciones recibidas durante la consulta pública y la “Consulta Previa, Libre e Informada”.

Entre los mecanismos que se eliminarán están el Gravamen al Desperdicio Urbano y la enajenación forzosa de inmuebles mediante subasta pública .

La actualización de los valores catastrales y las propuestas relacionadas con el impuesto predial también serán retiradas del documento, de acuerdo con lo informado por la Sedatu.

La secretaría sostuvo que el programa no crea nuevas contribuciones, no modifica el régimen de propiedad privada, no sustituye las competencias de los gobiernos locales ni implica la aplicación automática de los instrumentos propuestos.

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Además, indicó que las áreas participantes de la Federación y de las entidades federativas continuarán con las consultas y valorarán las aportaciones ciudadanas y de los pueblos, barrios y comunidades participantes.

“Un gobierno que escucha, toma en cuenta lo que la ciudadanía plantea y actúa en consecuencia. Las propuestas preliminares de modificación son resultado de una consulta pública que ya está incidiendo en la revisión del Programa”, informó la Sedatu.

¿Qué cambiaba el programa metropolitano sobre el predial?

El POZMVM es un catálogo de instrumentos económicos, fiscales y de gestión del suelo para la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Entre las medidas que despertaron inquietud estaban la actualización de los registros catastrales, un gravamen a inmuebles subutilizados y mecanismos para obligar a desarrollar terrenos baldíos en determinadas zonas.

La actualización catastral buscaba aproximar los valores registrados de las propiedades a los precios del mercado inmobiliario. La propuesta encendió alertas por la posibilidad de que repercutiera en el impuesto predial.

El proyecto planteaba utilizar métodos de evaluación masiva y tecnologías como vuelos de drones para actualizar la cartografía y mejorar el registro de los inmuebles.

Por su parte, el Gravamen al Desperdicio Urbano se describía como una contribución adicional y distinta del predial. Su objetivo era desincentivar la subutilización de propiedades ubicadas en polígonos prioritarios, es decir, zonas con infraestructura, servicios y accesibilidad suficientes.

La propuesta de subasta de terrenos baldíos

El proyecto también incluía los Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios. En ellos, los propietarios tendrían un plazo sugerido de entre dos y cuatro años para edificar conforme a la zonificación.

Si no desarrollaban sus predios en ese periodo, podría proceder su enajenación forzosa mediante subasta pública.

Estos mecanismos dejarán de aparecer en la versión revisada, mientras continúa el proceso de consulta.

La integración del documento final quedará pendiente hasta que concluyan las consultas pública y previa, además de la revisión técnica. Por ahora, la dependencia presenta los cambios como propuestas derivadas de las observaciones recibidas. La versión definitiva del programa todavía no se publica.

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