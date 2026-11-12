La revisión también incluye ajustes a las disposiciones sobre la aprobación y los alcances jurídicos del programa, así como a los mecanismos de financiamiento metropolitano y gobernanza.

La versión definitiva se integrará una vez que concluyan ambos procesos de consulta y la revisión técnica correspondiente.

Sedatu retirará instrumentos controvertidos

En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que revisó las propuestas de los capítulos 7, “Instrumentación”, y 8, “Gestión y Gobernanza”, del proyecto del POZMVM.

El análisis se realizó en cumplimiento de los acuerdos del Secretariado Técnico Conjunto y en atención a las preocupaciones recibidas durante la consulta pública y la “Consulta Previa, Libre e Informada”.

Entre los mecanismos que se eliminarán están el Gravamen al Desperdicio Urbano y la enajenación forzosa de inmuebles mediante subasta pública .

La actualización de los valores catastrales y las propuestas relacionadas con el impuesto predial también serán retiradas del documento, de acuerdo con lo informado por la Sedatu.

La secretaría sostuvo que el programa no crea nuevas contribuciones, no modifica el régimen de propiedad privada, no sustituye las competencias de los gobiernos locales ni implica la aplicación automática de los instrumentos propuestos.