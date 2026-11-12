Además, indicó que las áreas participantes de la Federación y de las entidades federativas continuarán con las consultas y valorarán las aportaciones ciudadanas y de los pueblos, barrios y comunidades participantes.
“Un gobierno que escucha, toma en cuenta lo que la ciudadanía plantea y actúa en consecuencia. Las propuestas preliminares de modificación son resultado de una consulta pública que ya está incidiendo en la revisión del Programa”, informó la Sedatu.
¿Qué cambiaba el programa metropolitano sobre el predial?
El POZMVM es un catálogo de instrumentos económicos, fiscales y de gestión del suelo para la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.
Entre las medidas que despertaron inquietud estaban la actualización de los registros catastrales, un gravamen a inmuebles subutilizados y mecanismos para obligar a desarrollar terrenos baldíos en determinadas zonas.
La actualización catastral buscaba aproximar los valores registrados de las propiedades a los precios del mercado inmobiliario. La propuesta encendió alertas por la posibilidad de que repercutiera en el impuesto predial.
El proyecto planteaba utilizar métodos de evaluación masiva y tecnologías como vuelos de drones para actualizar la cartografía y mejorar el registro de los inmuebles.
Por su parte, el Gravamen al Desperdicio Urbano se describía como una contribución adicional y distinta del predial. Su objetivo era desincentivar la subutilización de propiedades ubicadas en polígonos prioritarios, es decir, zonas con infraestructura, servicios y accesibilidad suficientes.
La propuesta de subasta de terrenos baldíos
El proyecto también incluía los Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios. En ellos, los propietarios tendrían un plazo sugerido de entre dos y cuatro años para edificar conforme a la zonificación.
Si no desarrollaban sus predios en ese periodo, podría proceder su enajenación forzosa mediante subasta pública.
Estos mecanismos dejarán de aparecer en la versión revisada, mientras continúa el proceso de consulta.
La integración del documento final quedará pendiente hasta que concluyan las consultas pública y previa, además de la revisión técnica. Por ahora, la dependencia presenta los cambios como propuestas derivadas de las observaciones recibidas. La versión definitiva del programa todavía no se publica.