“Me encantaría tener un lugar con sala, comedor, cocina, centro de entretenimiento en la misma zona en la que estoy ahora, pero es impagable. He visto departamentos en esta calle con precios de renta de 20,000 pesos al mes, no se puede ahorrar pagando un lugar así”, cuenta.

Precios de rentas en colonias de Iztapalapa

La saturación y el encarecimiento de zonas céntricas han colocado a Iztapalapa entre las alternativas para profesionales y emprendedores con presupuestos medios. En alcaldías como Cuauhtémoc y Benito Juárez, las rentas pueden alcanzar hasta 50,000 pesos mensuales, de acuerdo con Mica.rent.

“Hay una demanda de vivienda en renta enorme, porque mucha gente que ya no puede alquilar en las colonias más deseadas y se están desplazando. Iztapalapa está sirviendo como una fuente de salida para toda esta población”, explica Arturo Rosales, director de Finanzas de Mica.rent.

El directivo identifica entre los interesados a profesionales que antes vivían en zonas como la Roma o la Condesa, pero que hoy buscan otras ubicaciones ante el incremento de los alquileres.

Colonias como Vicente Guerrero –comparte Rosales–, ofrecen alquileres desde 6,000 pesos mensuales; mientras que en Lomas Estrella, con mayor acceso a transporte e infraestructura, los precios oscilan entre 12,000 y 15,000 pesos.

Lomas Estrella, Escuadrón 201 y Sifón tienen acceso a vías principales como Eje 3 y Churubusco, además de opciones de transporte masivo como la Línea 12 del Metro.