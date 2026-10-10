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Desarrollo Inmobiliario

Iztapalapa gana inquilinos que buscan más metros cuadrados y menor precio de renta

La alcaldía se ha transformado en una solución habitacional frente a la saturación de las zonas céntricas de la CDMX, como Condesa, Roma o Cuauhtémoc, donde los precios alcanzan los 50,000 pesos mensuales.
sáb 10 octubre 2026 08:20 AM
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Fotografías aéreas de la alcaldía de Iztapalapa, se observa un parque central y la expansión de la urbanización.
Rentas caras en colonias céntricas de la CDMX desplazan a jóvenes profesionistas hacia Iztapalapa. (Galo Cañas Rodríguez )

Rentar casa en Iztapalapa se ha convertido en una alternativa ante la saturación y gentrificación de las zonas céntricas de la Ciudad de México. Aunque los alquileres han ido en aumento, todavía ofrece viviendas en renta con precios de entre 6,000 y 15,000 pesos, lo que la vuelve atractiva, especialmente para jóvenes .

Enrique Rayón, profesionista de 33 años, paga 4,500 pesos mensuales por un cuarto de cuatro por cuatro metros con baño en la Condesa, más 300 pesos por estacionamiento.

La ubicación le permite evitar largos traslados, pero la falta de espacio comienza a pesar. Ahora explora opciones en Iztapalapa, donde ha encontrado viviendas más amplias por menos de 8,000 pesos mensuales.

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“Me encantaría tener un lugar con sala, comedor, cocina, centro de entretenimiento en la misma zona en la que estoy ahora, pero es impagable. He visto departamentos en esta calle con precios de renta de 20,000 pesos al mes, no se puede ahorrar pagando un lugar así”, cuenta.

Precios de rentas en colonias de Iztapalapa

La saturación y el encarecimiento de zonas céntricas han colocado a Iztapalapa entre las alternativas para profesionales y emprendedores con presupuestos medios. En alcaldías como Cuauhtémoc y Benito Juárez, las rentas pueden alcanzar hasta 50,000 pesos mensuales, de acuerdo con Mica.rent.

“Hay una demanda de vivienda en renta enorme, porque mucha gente que ya no puede alquilar en las colonias más deseadas y se están desplazando. Iztapalapa está sirviendo como una fuente de salida para toda esta población”, explica Arturo Rosales, director de Finanzas de Mica.rent.

El directivo identifica entre los interesados a profesionales que antes vivían en zonas como la Roma o la Condesa, pero que hoy buscan otras ubicaciones ante el incremento de los alquileres.

Colonias como Vicente Guerrero –comparte Rosales–, ofrecen alquileres desde 6,000 pesos mensuales; mientras que en Lomas Estrella, con mayor acceso a transporte e infraestructura, los precios oscilan entre 12,000 y 15,000 pesos.

Lomas Estrella, Escuadrón 201 y Sifón tienen acceso a vías principales como Eje 3 y Churubusco, además de opciones de transporte masivo como la Línea 12 del Metro.

Precios de renta en colonias de Iztapalapa 2026

Colonia Precio de Renta Mensual
Lomas Estrella $12,000 – $15,000
Escuadrón 201 $8,000 – $14,000
Constitución de 1917 $6,000 – $10,000
Unidad Vicente Guerrero Hasta $6,000
Fuente: Mica. rent
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Viviendas con más metros cuadrados

La diferencia entre ambas zonas también está en el tipo de inmueble disponible. En las áreas céntricas la opción más asequible se encuentra en departamentos pequeños o lofts.

En contraste, la oferta en Iztapalapa se compone principalmente de inmuebles tradicionales y espacios de dos a tres recámaras. Las opciones se distribuyen entre casas, con 56%, y departamentos, con 44%, según el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI).

Para Enrique, esa combinación de espacio, precio y ubicación será decisiva. Las alternativas que ha revisado en el oriente de la capital ofrecen características que hoy no puede pagar en la Condesa, pero también plantean un cambio en su rutina.

“Entre los 6,000 y 8,000 pesos se puede encontrar buenas opciones en Iztapalapa:(lugares) espaciosos, con buenos acabados. El cambio significaría perder dos horas de vida diarias en el tráfico, pero a veces hay sacrificios que valen la pena”, añade.

Aumenta la plusvalía de inmuebles en venta

El interés habitacional también alcanza al mercado de compraventa en Iztapalapa. Según el INVAPREVI, el valor promedio de los inmuebles es de 26,296 pesos por metro cuadrado, frente a los 59,555 pesos del promedio de la Ciudad de México.

Leonardo González Tejeda, CIO de Homepty y profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey explica que la demanda y el desarrollo de infraestructura, como el Cablebús y las Utopías, fortalecen el posicionamiento residencial de la alcaldía, con efectos sobre los precios.

“Es un mercado que está en transición, dada la evolución de los precios y los jóvenes que buscan independencia de la casa de sus padres. En Iztapalapa, se prevé que crezcan los precios en torno a 10% en 2027”, dice.

Enrique no ha concretado una mudanza. Hasta ahora, el cuarto en la Condesa le permite mantener un gasto que considera manejable, aunque deba renunciar a una vivienda con espacios separados para descansar, cocinar o recibir visitas.

“Es una ubicación muy privilegiada, pero el espacio es pequeño, eso lo vuelve complicado, pero es lo asequible”, añade.

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