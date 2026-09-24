Trenes al AIFA y México-Querétaro comenzarán a operar en 2027, promete Sheinbaum

Tren México-Querétaro
El Tren Ciudad de México-Querétaro es el proyecto de mayor longitud e inversión entre los dos. El gobierno prevé destinar 143,435 millones de pesos para construir una conexión ferroviaria de 232 kilómetros entre la capital del país y la ciudad de Querétaro. A su paso, también unirá poblaciones del Estado de México e Hidalgo.
Se trata de una vía férrea doble y confinada, diseñada para permitir el movimiento de trenes de pasajeros. El avance de este proyecto se ubica en 31% a septiembre de 2026.
La infraestructura prevista comprende seis estaciones de pasajeros y dos zonas auxiliares de mantenimiento ferroviario. Se sumarán una base de mantenimiento de vía y un complejo de talleres y cocheras.
“Es importante mencionarles que tenemos 14 frentes de construcción, y todos están activos, con una fuerza laboral desplegada, al día de hoy, de más de 18,200 trabajadores”, explicó Vallejo.
Reubicación de familias por trenes
El avance de ambas rutas también ha requerido reubicar a decenas de familias asentadas en las áreas necesarias para las obras ferroviarias .
Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que se ha retirado a 49 familias en el tren AIFA-Pachuca y a 15 en el México-Querétaro.
Núñez López explicó que el gobierno les ha dado seguimiento con apoyo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para encontrar espacios donde puedan ser relocalizadas.
“Agradecer el Agrupamiento de Ingenieros, que nos ha apoyado con la mudanza de todas las familias para facilitar este proceso. Hacemos un trabajo muy coordinado incluso con el Infonavit para encontrar estos espacios y poder relocalizar a las familias”, dijo el funcionario.