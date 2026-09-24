Trenes al AIFA y México-Querétaro comenzarán a operar en 2027, promete Sheinbaum

“Esperamos que en 2027 al menos una parte del tramo Ciudad de México-Pachuca, o bueno, AIFA-Pachuca, y del Ciudad de México- Querétaro , podamos darle el banderazo de inicio de operaciones”, comentó Sheinbaum.

Tren AIFA-Pachuca

Esta ruta tendrá 58.2 kilómetros de vía doble electrificada, construida con presupuesto de 47,272 millones de pesos. El proyecto busca conectar Hidalgo con la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La ruta está prevista para el transporte ferroviario tanto de pasajeros como de carga.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Sedena, informó que el tramo presenta un avance de 45%.

La infraestructura en desarrollo incluye 10 kilómetros de vía elevada distribuidos en cuatro viaductos que ya están en ejecución. El proyecto también contempla cuatro estaciones, cuatro paraderos, dos subestaciones eléctricas, una base de mantenimiento y un complejo de talleres y cocheras. Estos componentes forman parte de la obra necesaria para recibir, operar y mantener los trenes.

Se construirán pasos vehiculares, peatonales y ganaderos, además de obras de drenaje transversal, principalmente entre Tizayuca y Pachuca.

En el tramo trabajan actualmente 8,800 personas, de las cuales 21% son mujeres, según Vallejo. El agrupamiento de ingenieros también ha desplegado 1,500 unidades de material rodante y maquinaria para ejecutar las obras.