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Infraestructura

Trenes al AIFA y México-Querétaro comenzarán a operar en 2027, promete Sheinbaum

El gobierno federal acelera la construcción de estos proyectos ferroviarios para pasajeros, con más de 27,000 personas trabajando en ambas rutas.
jue 24 septiembre 2026 06:27 PM
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Trabajadores de la construcción comenzando las obras para el desarrollo del Tren México-Querétaro en la avenida Corregidora Norte.
El gobierno federal prevé iniciar operaciones en los primeros tramos de ambas rutas durante 2027. (César Gómez Reyna)

El gobierno federal prevé poner en operación durante 2027 al menos una parte de los trenes de pasajeros AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. La fecha anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum llega mientras las obras continúan con un avance de entre 31% y 45%.

Los dos proyectos tienen inversiones previstas que suman 190,707 millones de pesos y su construcción está a cargo de ingenieros de la Defensa Nacional, en colaboración con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que participa en la liberación del derecho de vía.

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“Esperamos que en 2027 al menos una parte del tramo Ciudad de México-Pachuca, o bueno, AIFA-Pachuca, y del Ciudad de México- Querétaro , podamos darle el banderazo de inicio de operaciones”, comentó Sheinbaum.

Tren AIFA-Pachuca

Esta ruta tendrá 58.2 kilómetros de vía doble electrificada, construida con presupuesto de 47,272 millones de pesos. El proyecto busca conectar Hidalgo con la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La ruta está prevista para el transporte ferroviario tanto de pasajeros como de carga.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Sedena, informó que el tramo presenta un avance de 45%.

La infraestructura en desarrollo incluye 10 kilómetros de vía elevada distribuidos en cuatro viaductos que ya están en ejecución. El proyecto también contempla cuatro estaciones, cuatro paraderos, dos subestaciones eléctricas, una base de mantenimiento y un complejo de talleres y cocheras. Estos componentes forman parte de la obra necesaria para recibir, operar y mantener los trenes.

Se construirán pasos vehiculares, peatonales y ganaderos, además de obras de drenaje transversal, principalmente entre Tizayuca y Pachuca.

En el tramo trabajan actualmente 8,800 personas, de las cuales 21% son mujeres, según Vallejo. El agrupamiento de ingenieros también ha desplegado 1,500 unidades de material rodante y maquinaria para ejecutar las obras.

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Tren México-Querétaro

El Tren Ciudad de México-Querétaro es el proyecto de mayor longitud e inversión entre los dos. El gobierno prevé destinar 143,435 millones de pesos para construir una conexión ferroviaria de 232 kilómetros entre la capital del país y la ciudad de Querétaro. A su paso, también unirá poblaciones del Estado de México e Hidalgo.

Se trata de una vía férrea doble y confinada, diseñada para permitir el movimiento de trenes de pasajeros. El avance de este proyecto se ubica en 31% a septiembre de 2026.

La infraestructura prevista comprende seis estaciones de pasajeros y dos zonas auxiliares de mantenimiento ferroviario. Se sumarán una base de mantenimiento de vía y un complejo de talleres y cocheras.

“Es importante mencionarles que tenemos 14 frentes de construcción, y todos están activos, con una fuerza laboral desplegada, al día de hoy, de más de 18,200 trabajadores”, explicó Vallejo.

Reubicación de familias por trenes

El avance de ambas rutas también ha requerido reubicar a decenas de familias asentadas en las áreas necesarias para las obras ferroviarias .

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que se ha retirado a 49 familias en el tren AIFA-Pachuca y a 15 en el México-Querétaro.

Núñez López explicó que el gobierno les ha dado seguimiento con apoyo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para encontrar espacios donde puedan ser relocalizadas.

“Agradecer el Agrupamiento de Ingenieros, que nos ha apoyado con la mudanza de todas las familias para facilitar este proceso. Hacemos un trabajo muy coordinado incluso con el Infonavit para encontrar estos espacios y poder relocalizar a las familias”, dijo el funcionario.

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