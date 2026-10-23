Bajío
Los desarrollos se distribuyen entre Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. La región suma tres nuevos parques, con una superficie de 915,000 metros cuadrados y 54 empresas.
Frontera Golfo de California
Ubicado en Baja California, este polo incorpora dos complejos industriales que representan 309,000 metros cuadrados y albergan a 20 empresas.
Los espacios entregados por la AMPIP están destinados a sectores como la industria alimentaria, dispositivos médicos, electrónica, centros de distribución y comercio electrónico, actividades que impulsan la demanda de infraestructura productiva y logística.
AMPIP acumula inversión superior a 1,400 millones de dólares
Con esta segunda entrega, la AMPIP suma 40 parques industriales en operación, desarrollados por 26 empresas inmobiliarias industriales y distribuidos en 14 entidades federativas.
En conjunto, representan una inversión superior a 1,400 millones de dólares y más de 8.2 millones de metros cuadrados de infraestructura industrial.
Los complejos tienen capacidad para albergar cerca de 420 empresas y un potencial de generación de más de 92,000 empleos, de acuerdo con las cifras presentadas por la asociación.
David O'Donnell, presidente de la AMPIP , destacó que la construcción y operación de estos desarrollos también representa oportunidades económicas para las regiones donde se instalan.
"Detrás de cada parque industrial hay oportunidades para las familias mexicanas: empleos formales, capacitación, crecimiento de pequeñas y medianas empresas y desarrollo para las comunidades. Nuestra apuesta es que México siga creciendo a través de la inversión productiva", comentó.
Además de los 40 desarrollos entregados, los asociados de la AMPIP mantienen 80 parques industriales en construcción, distribuidos en 13 estados del país.
Esta cartera representa una nueva etapa de expansión de la infraestructura industrial, aunque los proyectos en construcción todavía no forman parte de los 40 complejos reportados en operación.
La asociación reiteró su compromiso de continuar con las inversiones inmobiliarias industriales, conforme a las necesidades de las empresas y las oportunidades de crecimiento del mercado.
“Presidenta, creemos en México, confiamos en México, seguimos invirtiendo en México. Cuente con AMPIP, estamos aquí para seguir invirtiendo en línea con la demanda, en línea con la oportunidad”, aseguró O'Donnell.