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Desarrollo Inmobiliario

La AMPIP incorpora 20 nuevos parques industriales a cuatro corredores estratégicos para el Plan México

Los nuevos parques albergarán sectores clave como la electrónica, dispositivos médicos, logística y comercio electrónico, industrias en constante expansión.
vie 23 octubre 2026 01:29 PM
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Imagen aerea de una nave industrial rodeada de cajas de trailers.
La frontera norte concentra 10 de los 20 nuevos parques industriales del Plan México. (Fibraunomx/Facebook)

El desarrollo de parques industriales del Plan México avanza hacia la meta de 100 nuevos complejos, establecida por la presidenta Claudia Sheinbuam. La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) anunció la incorporación de 20 nuevos parques en operación.

Con estos proyectos el sector privado alcanza los 40 entregados. La segunda entrega representa una inversión inicial de 763 millones de dólares y una superficie de 4.6 millones de metros cuadrados destinados a infraestructura industrial.

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A diferencia de los parques industriales que todavía se encuentran en planeación o construcción, los 20 anunciados ya cuentan con empresas instaladas y en funcionamiento, principalmente en actividades de manufactura, logística y distribución.

“Vamos bien y cada día hay mucha confianza en México, más seguridad en todos sentidos, y eso nos ayuda a generar inversiones y al mismo tiempo la distribución de la riqueza con los Programas del Bienestar, en las escuelas, con el sistema de salud. Es un proyecto de nación y México va bien”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

¿Dónde están los parques industriales del Plan México?

Los nuevos proyectos industriales del Plan México se distribuyen en cuatro corredores estratégicos del país, con una mayor concentración en la frontera norte y la región vinculada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA ).

Frontera Norte

Concentra la mitad de los nuevos desarrollos, con 10 parques industriales distribuidos entre Coahuila y Nuevo León. En conjunto, estos complejos abarcan 3.16 millones de metros cuadrados y albergan a 75 empresas.

Mapa con la ubicación de los 40 parques industriales que la AMPIP ha puesto en operación como parte del Plan México.
Ubicación de los 40 parques industriales que la AMPIP ha puesto en operación como parte del Plan México. (Salvador Buendía)


AIFA

El segundo corredor con mayor número de proyectos es el vinculado al AIFA, que comprende ubicaciones en la Ciudad de México y el Estado de México.

En esta región se incorporan cinco parques industriales , con 166,000 metros cuadrados de naves y 26 empresas instaladas.

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Bajío

Los desarrollos se distribuyen entre Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. La región suma tres nuevos parques, con una superficie de 915,000 metros cuadrados y 54 empresas.

Frontera Golfo de California

Ubicado en Baja California, este polo incorpora dos complejos industriales que representan 309,000 metros cuadrados y albergan a 20 empresas.

Los espacios entregados por la AMPIP están destinados a sectores como la industria alimentaria, dispositivos médicos, electrónica, centros de distribución y comercio electrónico, actividades que impulsan la demanda de infraestructura productiva y logística.

AMPIP acumula inversión superior a 1,400 millones de dólares

Con esta segunda entrega, la AMPIP suma 40 parques industriales en operación, desarrollados por 26 empresas inmobiliarias industriales y distribuidos en 14 entidades federativas.

En conjunto, representan una inversión superior a 1,400 millones de dólares y más de 8.2 millones de metros cuadrados de infraestructura industrial.

Los complejos tienen capacidad para albergar cerca de 420 empresas y un potencial de generación de más de 92,000 empleos, de acuerdo con las cifras presentadas por la asociación.

David O'Donnell, presidente de la AMPIP , destacó que la construcción y operación de estos desarrollos también representa oportunidades económicas para las regiones donde se instalan.

"Detrás de cada parque industrial hay oportunidades para las familias mexicanas: empleos formales, capacitación, crecimiento de pequeñas y medianas empresas y desarrollo para las comunidades. Nuestra apuesta es que México siga creciendo a través de la inversión productiva", comentó.

Además de los 40 desarrollos entregados, los asociados de la AMPIP mantienen 80 parques industriales en construcción, distribuidos en 13 estados del país.

Esta cartera representa una nueva etapa de expansión de la infraestructura industrial, aunque los proyectos en construcción todavía no forman parte de los 40 complejos reportados en operación.

La asociación reiteró su compromiso de continuar con las inversiones inmobiliarias industriales, conforme a las necesidades de las empresas y las oportunidades de crecimiento del mercado.

“Presidenta, creemos en México, confiamos en México, seguimos invirtiendo en México. Cuente con AMPIP, estamos aquí para seguir invirtiendo en línea con la demanda, en línea con la oportunidad”, aseguró O'Donnell.

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