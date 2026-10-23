A diferencia de los parques industriales que todavía se encuentran en planeación o construcción, los 20 anunciados ya cuentan con empresas instaladas y en funcionamiento, principalmente en actividades de manufactura, logística y distribución.

“Vamos bien y cada día hay mucha confianza en México, más seguridad en todos sentidos, y eso nos ayuda a generar inversiones y al mismo tiempo la distribución de la riqueza con los Programas del Bienestar, en las escuelas, con el sistema de salud. Es un proyecto de nación y México va bien”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

¿Dónde están los parques industriales del Plan México?

Los nuevos proyectos industriales del Plan México se distribuyen en cuatro corredores estratégicos del país, con una mayor concentración en la frontera norte y la región vinculada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA ).

Frontera Norte

Concentra la mitad de los nuevos desarrollos, con 10 parques industriales distribuidos entre Coahuila y Nuevo León. En conjunto, estos complejos abarcan 3.16 millones de metros cuadrados y albergan a 75 empresas.

Ubicación de los 40 parques industriales que la AMPIP ha puesto en operación como parte del Plan México. (Salvador Buendía)





AIFA

El segundo corredor con mayor número de proyectos es el vinculado al AIFA, que comprende ubicaciones en la Ciudad de México y el Estado de México.