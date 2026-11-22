En los últimos 20 años, la Ciudad de México ha cambiado con cafeterías, restaurantes, hoteles y alojamientos temporales donde antes había negocios tradicionales y viviendas para la población local.

De acuerdo con Giovanni Perea Tinajero, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, la gentrificación también puede entenderse como una forma de urbicidio, es decir, un proceso en el que una ciudad pierde parte de su identidad y de las relaciones sociales que le dan vida, aunque sus edificios permanezcan en pie.



En entrevista para UNAM Global , el académico explicó que la Ciudad de México se ha convertido en una de las ciudades con mayor presencia de este fenómeno a nivel mundial, al recibir extranjeros con un poder adquisitivo considerablemente superior al de buena parte de la población local.

Para ellos, los precios de algunos alquileres pueden resultar accesibles, pero para los habitantes representan cantidades difíciles de cubrir con sus ingresos.