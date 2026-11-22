Lo que antes era una renta para familias de la Ciudad de México por alrededor de 5,000 pesos ahora puede ofrecerse por 15,000 o hasta 20,000 pesos mensuales. De acuerdo con un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este proceso de gentrificación no solamente encarece la vivienda, también desplaza a los habitantes de sus barrios y modifica la identidad de la capital.
Extranjeros y rentas de hasta 20,000 pesos; así funciona la gentrificación que desplaza a los habitantes de la CDMX
En los últimos 20 años, la Ciudad de México ha cambiado con cafeterías, restaurantes, hoteles y alojamientos temporales donde antes había negocios tradicionales y viviendas para la población local.
De acuerdo con Giovanni Perea Tinajero, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, la gentrificación también puede entenderse como una forma de urbicidio, es decir, un proceso en el que una ciudad pierde parte de su identidad y de las relaciones sociales que le dan vida, aunque sus edificios permanezcan en pie.
En entrevista para UNAM Global , el académico explicó que la Ciudad de México se ha convertido en una de las ciudades con mayor presencia de este fenómeno a nivel mundial, al recibir extranjeros con un poder adquisitivo considerablemente superior al de buena parte de la población local.
Para ellos, los precios de algunos alquileres pueden resultar accesibles, pero para los habitantes representan cantidades difíciles de cubrir con sus ingresos.
Rentas de 5 mil a 20 mil pesos, el efecto de la gentrificación en CDMX
Uno de los principales efectos de la gentrificación se observa en el mercado de la vivienda, según el investigador universitario, un inmueble que anteriormente podía rentarse en alrededor de 5,000 pesos mensuales.
Esto está relacionado con plataformas como Airbnb y Booking, que han modificado la manera en que algunos propietarios utilizan sus viviendas.
En lugar de ofrecerlas a familias o residentes que buscan establecerse en la ciudad, pueden destinarlas a turistas como alojamientos de corta estancia.
La demanda de este tipo de hospedaje y la posibilidad de generar ingresos a través de visitantes también influyen en las expectativas de otros propietarios, que buscan elevar los precios de sus inmuebles.
El problema, señaló Perea Tinajero, es que estas cantidades no corresponden con los salarios de muchos habitantes de México.
Extranjeros y nuevos negocios transforman los barrios de la Ciudad de México
La llegada de personas con mayor capacidad económica también modifica la actividad comercial de las colonias.
El investigador explicó que la Ciudad de México tiene una fragmentación urbana particular, en la que se observa una ciudad policéntrica, donde sus habitantes deben desplazarse entre distintos puntos, en ocasiones a distancias considerables y con dificultades de acceso.
Por ello, algunos espacios turísticos han elevado sus costos y se han incorporado a una dinámica económica global. Un ejemplo es el Centro Histórico, que cada vez funciona más como un epicentro turístico que como un espacio destinado a la vida cotidiana de sus habitantes.
¿Qué es el urbicidio y cómo se relaciona con la gentrificación?
El concepto de urbicidio surgió durante el siglo pasado como una forma de crítica social ante los procesos de renovación urbana que provocaban la destrucción de barrios para construir edificios comerciales y otros desarrollos.
Con el tiempo, también se utilizó para describir la destrucción de ciudades durante conflictos bélicos, como ocurrió en distintas ciudades europeas durante las guerras mundiales y en Hiroshima y Nagasaki.
Sin embargo, en América Latina el concepto también permite analizar otras formas de deterioro y desplazamiento urbano. La violencia delincuencial y el crimen organizado, por ejemplo, han provocado que comunidades enteras tengan que abandonar sus lugares de origen.
Vivir en las periferias también tiene un costo para los habitantes
Cuando las rentas dejan de ser accesibles, muchas personas no tienen otra alternativa que mudarse a zonas periféricas de la ciudad o incluso a municipios más alejados de sus centros de trabajo.
De acuerdo con Perea Tinajero, algunos habitantes pueden pasar entre tres y cuatro horas al día en sus recorridos cotidianos.
El investigador advirtió que el tiempo también se convierte en una forma de capital, pues quienes viven lejos deben destinar buena parte de su jornada a trasladarse, en lugar de utilizarla para descansar, cuidar su salud, hacer ejercicio o convivir con sus familias.
¿Cómo se puede proteger a los habitantes frente a la gentrificación?
Frente a este fenómeno, el investigador consideró necesario establecer regulaciones que permitan proteger el acceso a la vivienda y evitar que los intereses económicos se impongan sobre las necesidades de quienes habitan las ciudades.
Mencionó el caso de Canadá, donde se estableció una prohibición temporal para que personas no canadienses compren determinados inmuebles residenciales, aunque la medida contempla excepciones.