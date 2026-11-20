El aumento responde a una demanda residencial que crece al ritmo de la actividad económica y la llegada de nuevos habitantes, pero que todavía no encuentra una oferta suficiente para contener los precios. El problema es que este dinamismo inmobiliario no necesariamente se traduce en mejores condiciones de compra para quienes trabajan en la entidad.

“No es explosivamente más, no estamos hablando de que hay un descontrol en los precios, pero sí vemos que hay una presión adicional y esto tiene que ver con que la demanda ha crecido más que la oferta”, comentó Pau Messeguer, economista de Multiva.

La diferencia entre el valor de las propiedades y la capacidad adquisitiva de los trabajadores es uno de los principales desafíos del mercado. En marzo de 2026, el salario base de cotización promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán se ubicó en 554.84 pesos diarios, un crecimiento nominal anual de 7.8%.

Aunque el incremento fue ligeramente superior al promedio nacional, los trabajadores formales de la entidad todavía perciben alrededor de 108.66 pesos diarios menos que sus pares del resto del país, una diferencia de 16.4%.

La estructura económica del estado ayuda a explicar parte de esta brecha. De acuerdo con Messeguer, aproximadamente siete de cada 10 pesos que genera Yucatán provienen del sector servicios, mientras que la manufactura aporta apenas uno de cada 10. Esta composición productiva limita la generación de empleos industriales mejor remunerados y, con ello, la capacidad de compra de una parte de la población.

La industrialización cambiará el mercado inmobiliario

El crecimiento industrial que busca impulsar el gobierno estatal podría modificar las necesidades habitacionales de Yucatán. La llegada de nuevas empresas manufactureras, proyectos logísticos y actividades vinculadas con el comercio exterior aumentará la demanda de vivienda para trabajadores y familias que se establezcan de manera permanente en la entidad.

Federico Pizarro, director ejecutivo de Estructuración Inmobiliaria en Multiva, anticipó que esta transformación tendrá efectos particularmente importantes en los alrededores de Puerto Progreso y los corredores industriales, donde se concentrarán nuevas oportunidades económicas y laborales.