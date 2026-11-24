De esta forma la Vivienda para el Bienestar pasó de 600,000 a 627,000 pesos por unidad, ya que se realizó un ajuste con base en el Índice de Precios de la Construcción que se estableció para el programa.

“Este próximo año, en febrero, vamos a identificar cuánto subió el índice de precios y, sobre los 627,000, vamos a tener un incremento. Pero el trabajador también tendrá un incremento en el salario mínimo. Eso va a permitir que haya congruencia y mantenga sus posibilidades de pagar”, declaró.

El precio fijado al inicio del programa fue de 550,000 pesos para las casas construidas en reservas públicas y de 600,000 pesos para aquellas ubicadas en terrenos privados.

El precio máximo de las Viviendas para el Bienestar es de 862,000 pesos

Carlos Eduardo Ramirez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda ( Canadevi) Nacional, explicó que el Índice de Precios de la Construcción en 2025 fue de 4.52%, lo que se anexó al valor del 2026.

“Tenemos que saber cuál es el factor de la inflación en la construcción en el 2026 y se aplicará el incremento en febrero o marzo del 2027. El incremento será anual para que se actualice el costo de la vivienda”, indicó.

Entre los cambios que el instituto ha hecho también destaca el precio máximo de las Viviendas para el Bienestar.