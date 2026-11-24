Ubicación e ingresos de los trabajadores influyen en el monto final
Si bien el precio promedio de las Viviendas para el Bienestar se actualizará cada año conforme a la inflación, el monto que pagarán los derechohabientes también dependerá de las condiciones de crédito y de las características de cada casa o departamento.
Ramirez detalló que en los proyectos de vivienda vertical se ofrecen valores diferenciados, en donde los departamentos en planta baja pueden ser los más costosos.
“Contrario a los edificios de otros segmentos, en los de interés social los departamentos en las plantas bajas pueden tener un menor precio. Se hace un promedio en el edificio, con un ticket de 627,000 pesos, pero el precio puede variar entre la planta baja y la planta alta”, mencionó.
El programa está dirigido a trabajadores con salarios de entre 1 y 2 salarios mínimos e incluye un esquema de descuentos de entre 10,000 y 90,000 pesos, según el nivel de ingresos de cada trabajador.
“Por justicia, el que gana menos, paga menos intereses y el que gana más, paga más. También es más caro para la planta baja, pero más barata para los que menos ganan. Hay una compensación para poder atender la demanda”, dijo Romero.
Infonavit construye 96% de las Viviendas del Bienestar en terrenos privados
La meta del Infonavit es construir 1.2 millones de viviendas para el Bienestar durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbuam. La meta para el cierre del 2026 es haber contratado 700,000 unidades.
El programa contempla proyectos ubicados en terrenos públicos aportados por diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, 96% de los desarrollos se edifican en tierra adquirida a desarrolladores privados.