Las ciudades como motores económicos inteligentes

Ante esta realidad, integrar la digitalización, la innovación y la sustentabilidad no es una opción, sino un imperativo para garantizar que las ciudades sigan siendo habitables, competitivas y resilientes. Este escenario de urbanización acelerada enfrenta a las ciudades a tres grandes retos:

1. Crecimiento poblacional

El aumento de personas que migran hacia las ciudades genera una demanda de vivienda superior a la oferta disponible, lo que provoca hacinamiento, un mayor número de asentamientos informales y viviendas en condiciones precarias. De acuerdo con ONU‑Habitat, más de 1,100 millones de personas viven hoy en asentamientos informales, como consecuencia directa de la falta de vivienda accesible y del crecimiento urbano sin planificación .

Asimismo, la alta densidad poblacional propicia la expansión desordenada, el tráfico, los largos desplazamientos y la insuficiencia de servicios, mientras que la infraestructura existente de agua, drenaje, transporte y energía no logra responder al ritmo del crecimiento.

2. Presión ambiental

Las ciudades tienen un impacto ambiental significativo. Aunque ocupan menos de 2% de la superficie terrestre, consumen 78% de la energía mundial y generan más de 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que las convierte en un motor directo del cambio climático.

3. Desigualdad social y acceso a servicios

Las ciudades concentran oportunidades, pero también evidencian profundas brechas sociales. Las desigualdades estructurales en ingresos, empleo, educación y acceso a servicios básicos generan tanto marginación como tensiones sociales.

En muchos contextos urbanos, la desigualdad se traduce además en discriminación institucional, falta de oportunidades y confinamiento de poblaciones vulnerables en zonas con servicios deficientes, mayor exposición a riesgos ambientales y un acceso limitado a la movilidad y el empleo.