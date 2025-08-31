CómoEsVivirEn... la colonia Tabacalera

(Foto: Diana Zavala/Obras)

Entre ellos aparecen construcciones renovadas que hoy se destinan a vivienda o turismo, junto a inmuebles dañados por los sismos y otros en abandono. En las calles conviven la memoria de proyectos inconclusos del siglo XIX con carteles actuales que anuncian departamentos “para inversión o corta estancia”.

Ese contraste entre patrimonio y deterioro refleja también los retos de vivir en la Tabacalera. La vida barrial se mezcla con el flujo de visitantes y oficinistas, y con la percepción de inseguridad que acompaña a una de las zonas con mayor concentración de delitos de la capital.

(Foto: Diana Zavala/Obras)

Seguridad en la colonia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registró en 2021 un total de 733 carpetas de investigación en la colonia Tabacalera, con un promedio de 23 al día, principalmente por robos y lesiones (última cifra disponible de manera específica para la colonia).

En los boletines más recientes de la Unidad de Estadística y Transparencia de la Fiscalía, correspondientes a julio de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc, donde se localiza el barrio, concentró 2,780 delitos, de los cuales más de la mitad fueron contra el patrimonio (1,519 casos), seguidos por violencia familiar (242) y delitos sexuales (157).

Aunque las cifras actuales ya no se desagregan por colonia, los datos muestran que Cuauhtémoc se mantiene como una de las demarcaciones con mayor incidencia delictiva en la capital.

Para los vecinos, esto implica vivir en una zona donde la afluencia de comercios, transporte y visitantes incrementa la exposición al delito.

(Foto: Diana Zavala/Obras)

Historia: de proyectos truncados a la fábrica de tabaco

El nombre de la colonia no es una ocurrencia. Los orígenes de la Tabacalera se remontan a finales del siglo XIX, cuando la empresa La Tabacalera Mexicana Basagoiti Zaldo y Compañía se instaló en 1899 en el antiguo Palacio de Buenavista, obra de Manuel Tolsá, hoy Museo Nacional de San Carlos.

Pero la historia del barrio no solo se limita a esta empresa. Sus paredes y misceláneas de estilos y tipos de edificios muestran que está marcada por planes inconclusos.

(Foto: Diana Zavala/Obras)

Caminar por el lugar deja ver edificios icónicos como el Monumento a la Revolución, con tintes de la arquitectura neoclásica francesa como elementos art déco, frente a Frontón México que muestra por completo la ornamentación característica de esta corriente. Pero también se mezclan con otros edificios funcionalistas y algunos más que no logran definir su origen.