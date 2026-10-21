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Construcción

Vinte crece con Javer y Derex, pero sus ganancias retroceden

Los ingresos de Vinte aumentaron 5.9% en el tercer trimestre de 2026, pero su utilidad neta cayó 0.6% ante el incremento de los gastos comerciales y los impuestos.
mié 21 octubre 2026 07:04 PM
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Fotografía de viviendas de Vinte.
Con la integración de Javer y Derex, Vinte tiene capacidad para operar alrededor de 54 desarrollos inmobiliarios al año en 12 estados del país. (Cortesía.)

Las adquisiciones de Javer y Derex han logrado el objetivo de transformar el negocio de Grupo Vinte. Las dos desarrolladoras, incorporadas entre 2024 y 2025, ya generan tres de cada cuatro pesos que ingresan a la compañía, una expansión que le ha permitido ampliar su presencia en el mercado mexicano de vivienda .

Entre enero y septiembre de 2026, ambas empresas aportaron 8,983 millones de pesos, equivalentes a 75.3% de los ingresos consolidados del grupo. El 24.7% restante, unos 2,944 millones de pesos, correspondió a la marca original Vinte y sus filiales E-Mobel y Xante.

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De acuerdo con el reporte financiero del tercer trimestre de 2026, presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), esta expansión ha impulsado las ventas de la desarrolladora, aunque también ha coincidido con mayores gastos operativos e impuestos que presionaron sus ganancias trimestrales.

La compañía cerró el periodo de julio a septiembre con ingresos por 4,361.1 millones de pesos, un crecimiento anual de 5.9%. Sin embargo, su utilidad neta disminuyó 0.6%, hasta 377.3 millones de pesos.

Javer domina los ingresos el grupo

La compra de Javer, concretada al cierre de 2024, marcó un cambio en la composición del negocio de Vinte. Actualmente, el grupo posee el 99.97% de su capital social y esta empresa se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

Durante los primeros nueve meses de 2026, Javer generó ventas por 8,354.6 millones de pesos, equivalentes al 70% de los ingresos consolidados.

Por su parte, Derex, adquirida en su totalidad durante 2025, aportó 628.7 millones de pesos, una participación de 5.3%.

La incorporación de ambas compañías no solo aumentó las ventas, también amplió su presencia geográfica y las reservas de terrenos disponibles para construir nuevas viviendas .

En particular, Derex permitió fortalecer las operaciones en el noroeste del país, con terrenos en Hermosillo y Nogales, Sonora, así como en Tijuana, Baja California. Estas reservas ofrecen oportunidades para desarrollar viviendas en segmentos de precios similares a los que atiende Vinte.

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Con la integración de Javer y Derex, el grupo cuenta con capacidad para operar alrededor de 54 desarrollos inmobiliarios activos al año en 12 estados. Entre sus principales mercados se encuentran Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Quintana Roo, Puebla y Nuevo León.

Según el reporte financiero, las regiones donde opera la desarrolladora concentran 66.5% de la demanda nacional de vivienda financiada mediante créditos hipotecarios .

Las ganancias de Vinte enfrentan presión

Si bien las adquisiciones fortalecieron los ingresos de Vinte, los resultados muestran diferencias entre el desempeño acumulado del año y las ganancias obtenidas durante el tercer trimestre.

Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos aumentaron 7.9%, hasta 11,928.2 millones de pesos, mientras que el EBITDA creció 12.3%, a 2,182.8 millones de pesos.

La utilidad neta acumulada también avanzó 3.8%, hasta 1,011.4 millones de pesos. Además, el margen EBITDA mejoró de 17.6% a 18.3%, lo que refleja una mayor rentabilidad operativa.

Sin embargo, durante el tercer trimestre las ganancias retrocedieron 0.6%, debido principalmente al incremento de la carga fiscal . Mientras la utilidad antes de impuestos aumentó 10.1%, el gasto por impuestos a la utilidad creció 37.6%.

Así, una mayor proporción de las ganancias obtenidas antes de impuestos se destinó al pago de estas obligaciones, lo que limitó el resultado final de la compañía.

A esta presión se sumó el aumento de los gastos de venta, que alcanzaron 292.8 millones de pesos, un incremento de 387.9%. En contraste, los gastos de administración disminuyeron de 562.9 a 408.6 millones de pesos durante el mismo periodo.

Pese a estas presiones, Vinte mantiene una posición de liquidez alineada con sus políticas internas y una relación de deuda neta equivalente a 2.62 veces su EBITDA, de acuerdo con las cifras de los últimos 12 meses.

Vende menos viviendas, pero más caras

Otro cambio importante en los resultados de Vinte está relacionado con el precio de las viviendas . Durante el tercer trimestre de 2026, la desarrolladora escrituró 3,565 casas, una disminución anual de 10%.

Sin embargo, el precio promedio de cada vivienda escriturada aumentó 17.5%, hasta alcanzar 1.2 millones de pesos. Este incremento permitió compensar la reducción en el volumen de ventas y mantener el crecimiento de los ingresos trimestrales.

La combinación de adquisiciones, expansión territorial y viviendas de mayor precio definen la nueva etapa del grupo, aunque los resultados también muestran el desafío de sostener el crecimiento de las ganancias frente a los gastos comerciales y las obligaciones fiscales.

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