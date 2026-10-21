De acuerdo con el reporte financiero del tercer trimestre de 2026, presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), esta expansión ha impulsado las ventas de la desarrolladora, aunque también ha coincidido con mayores gastos operativos e impuestos que presionaron sus ganancias trimestrales.

La compañía cerró el periodo de julio a septiembre con ingresos por 4,361.1 millones de pesos, un crecimiento anual de 5.9%. Sin embargo, su utilidad neta disminuyó 0.6%, hasta 377.3 millones de pesos.

Javer domina los ingresos el grupo

La compra de Javer, concretada al cierre de 2024, marcó un cambio en la composición del negocio de Vinte. Actualmente, el grupo posee el 99.97% de su capital social y esta empresa se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

Durante los primeros nueve meses de 2026, Javer generó ventas por 8,354.6 millones de pesos, equivalentes al 70% de los ingresos consolidados.

Por su parte, Derex, adquirida en su totalidad durante 2025, aportó 628.7 millones de pesos, una participación de 5.3%.

La incorporación de ambas compañías no solo aumentó las ventas, también amplió su presencia geográfica y las reservas de terrenos disponibles para construir nuevas viviendas .

En particular, Derex permitió fortalecer las operaciones en el noroeste del país, con terrenos en Hermosillo y Nogales, Sonora, así como en Tijuana, Baja California. Estas reservas ofrecen oportunidades para desarrollar viviendas en segmentos de precios similares a los que atiende Vinte.