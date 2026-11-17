Detrás de este crecimiento la autoproducción de vivienda y el alquiler generaron 79.5% del PIB habitacional, según la Cuenta Satélite de Vivienda del INEGI. La primera actividad aportó 56.8% y la segunda 22.7%, mientras que la construcción formal realizada por empresas representó apenas 7.2%.

La autoproducción agrupa los bienes y servicios que las familias necesitan para construir su propio hogar. Incluye la autoconstrucción, las ampliaciones, las remodelaciones y los trabajos de supervisión e inspección realizados por profesionales.

El alquiler, por su parte, refleja el valor económico de las viviendas que sus propietarios destinan al arrendamiento. Esta actividad incorpora tanto los ingresos derivados de poner un inmueble en renta como los servicios relacionados con su administración e intermediación.

La distribución muestra que buena parte del negocio inmobiliario se mueve fuera de los grandes desarrollos residenciales. En 2025, la construcción de una habitación adicional, el mejoramiento de una vivienda o la edificación de un patrimonio familiar movilizaron inversiones, materiales, mano de obra y servicios profesionales.

Actividades con mayor participación en el PIB de la Vivienda (Clasificación funcional) Autoproducción 56.8% Alquiler efectivo 22.7% Otros (componentes secundarios) 13.3% Producción de unidades económicas 7.2% Fuente: Cuenta Satélite de Vivienda 2025 (INEGI)

La construcción concentra ocho de cada 10 empleos

El crecimiento del sector también tuvo un impacto en el mercado laboral. De los 2 millones 368,290 puestos de trabajo vinculados con la vivienda durante 2025, la construcción concentró 85.1%.

Esta categoría incluye a los trabajadores que participan en la edificación de viviendas nuevas, pero también a quienes realizan ampliaciones, remodelaciones y obras de autoproducción . Es decir, buena parte del empleo habitacional está relacionado con las intervenciones que las familias hacen en sus propiedades.