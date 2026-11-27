La construcción de naves industriales en México pierde fuerza luego del boom del nearshoring, debido a una disminución en la llegada de nuevas empresas y la incertidumbre comercial entre México y Estados Unidos. Debido a ello, los desarrolladores inmobiliarios han sido más cautelosos en 2026, particularmente en mercados donde hay espacios disponibles que todavía esperan inquilino.
México construye menos naves industriales y el norte resiente el impacto
Entre enero y octubre de 2026 comenzaron obras de naves industriales por 2 millones 672,603 metros cuadrados (m2), de acuerdo con la consultora de bienes raíces Datoz. Esto es apenas 40% de los 6 millones 461,697 m2 registrados en el año de mayor actividad.
Para igualar ese máximo, en los tres meses restantes tendrían que iniciar obras por 3 millones 789,094 m2. El ritmo necesario contrasta con la desaceleración del sector.
Construcción de naves industriales en México
Inicios de construcción por año (2026 considera el periodo enero - octubre) en m²
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Raúl Gallegos, director general de Fibra Next, indicó que el auge de la relocalización de empresas que impulsó la construcción masiva de naves industriales alcanzó su punto máximo hace algunos años. Parte de esa nueva oferta, sobre todo en el norte del país, todavía espera ser rentada.
“Hace cuatro o cinco años, tuvimos el boom del nearshoring. Ese crecimiento ya pasó, ya hay bastante construcción, especialmente en el norte, que ahora está pendiente de rentarse, porque ha bajado la llegada de nuevas empresas a mercados como Tijuana, Ciudad Juárez, incluso Monterrey”, declaró el directivo.
Tijuana, Juárez y Querétaro suman cero m2 de naves industriales en obra
La diferencia entre mercados también se refleja en los inicios de obra. En el tercer trimestre de 2026, Monterrey concentró 250,000 m2 en construcción y la Ciudad de México, 63,750 m2. En cambio, Tijuana, Ciudad Juárez y Querétaro no registraron nuevos inicios: cada plaza reportó 0 m2.
La comercialización de espacios empieza a recuperarse, pero el avance es lento. Esto lleva a las constructoras a tomar decisiones de inversión con mayor cautela, mientras los principales mercados del país registran más espacios disponibles.
“Varios mercados del norte tienen vacancias cercanas a sus máximos históricos, por la oferta que se construyó en los años de mayor expectativa por el nearshoring”, comentó Pablo Quezada, director general de Datoz, en entrevista para Obras.
La incertidumbre cambia las decisiones de renta
Gonzalo Robin, director general adjunto de Fibra Uno (FUNO), advirtió que el sector necesita mayor claridad sobre las reglas comerciales, además de infraestructura.
“Pedimos que nos dejen el terreno parejo o empedrado, pero que quede claro lo que vamos a tener que transitar. La incertidumbre es la que nos mata. El libre comercio tarifa cero, yo creo que ya no va a existir, pero México podría ser el menos afectado, pero necesitamos las reglas del juego”, sostuvo.
Quezada remarcó que la incertidumbre no detuvo la renta de espacios, pero sí modificó el tipo de compromiso que aceptan las empresas. “Las empresas siguen rentando espacio terminado, pero comprometen menos proyectos a la medida y de largo plazo”, dijo.
Plan México necesita avanzar para impulsar al sector inmobiliario
Los especialistas plantearon que el Plan México puede impulsar la manufactura si se traduce en condiciones para operar. Para Quezada, el plan podría ser un catalizador si las empresas encuentran energía, agua y permisos disponibles en los parques industriales.
A la menor demanda se suma la presión sobre la infraestructura energética, pues los expertos advierten que algunas regiones enfrentan limitaciones para distribuir electricidad a las empresas instaladas, un factor que influye en la ubicación y viabilidad de nuevos proyectos.
“El tema energético es más crítico en el norte del país, es una falta de transmisión y distribución, ni tanto de generación. En el centro tenemos más infraestructura y en todos los terrenos donde tenemos acceso la energía no es un problema, lo que también es una ventaja competitiva para Next”, añadió Gallegos.
El mercado industrial espera normalizarse en 2027
Datoz prevé que 2027 sea un año de normalización, ya que la demanda ya crece y la nueva oferta debería moderarse. Además, el financiamiento para proyectos especulativos será más selectivo, lo que podría limitar las construcciones que no tengan empresas comprometidas desde el inicio. Sin embargo, el ajuste del mercado no significa que todos los desarrolladores detengan sus planes.
Fibra Next prevé mantener un ritmo constante de crecimiento para alcanzar 20 millones de m2 en 2032, mediante la construcción y adquisición de proyectos.
La empresa concentra su estrategia en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Querétaro, plazas donde, según Gallegos, las compañías de consumo, logística y comercio electrónico mantienen mayor actividad. Su apuesta apunta a espacios con conectividad y servicios, además de terrenos industriales en el centro del país.
“En estos tres segmentos están los inquilinos que requieren más naves industriales, además buscan espacio con mejor conectividad y con servicios. Somos los únicos con acceso a grandes terrenos para uso industrial en el centro del país, lo cual es una ventaja”, añadió Gallegos.