La comercialización de espacios empieza a recuperarse, pero el avance es lento. Esto lleva a las constructoras a tomar decisiones de inversión con mayor cautela, mientras los principales mercados del país registran más espacios disponibles.

“Varios mercados del norte tienen vacancias cercanas a sus máximos históricos, por la oferta que se construyó en los años de mayor expectativa por el nearshoring”, comentó Pablo Quezada, director general de Datoz, en entrevista para Obras.

La incertidumbre cambia las decisiones de renta

Gonzalo Robin, director general adjunto de Fibra Uno (FUNO), advirtió que el sector necesita mayor claridad sobre las reglas comerciales, además de infraestructura.

“Pedimos que nos dejen el terreno parejo o empedrado, pero que quede claro lo que vamos a tener que transitar. La incertidumbre es la que nos mata. El libre comercio tarifa cero, yo creo que ya no va a existir, pero México podría ser el menos afectado, pero necesitamos las reglas del juego”, sostuvo.

Quezada remarcó que la incertidumbre no detuvo la renta de espacios, pero sí modificó el tipo de compromiso que aceptan las empresas. “Las empresas siguen rentando espacio terminado, pero comprometen menos proyectos a la medida y de largo plazo”, dijo.

Plan México necesita avanzar para impulsar al sector inmobiliario

Los especialistas plantearon que el Plan México puede impulsar la manufactura si se traduce en condiciones para operar. Para Quezada, el plan podría ser un catalizador si las empresas encuentran energía, agua y permisos disponibles en los parques industriales.

A la menor demanda se suma la presión sobre la infraestructura energética, pues los expertos advierten que algunas regiones enfrentan limitaciones para distribuir electricidad a las empresas instaladas, un factor que influye en la ubicación y viabilidad de nuevos proyectos.

“El tema energético es más crítico en el norte del país, es una falta de transmisión y distribución, ni tanto de generación. En el centro tenemos más infraestructura y en todos los terrenos donde tenemos acceso la energía no es un problema, lo que también es una ventaja competitiva para Next”, añadió Gallegos.