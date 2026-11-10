Luis De la Fuente, director adjunto de Banco Multiva, dijo que, al cierre de junio de 2026, la institución tenía alrededor de 120,000 millones de pesos invertidos en proyectos de infraestructura e inmobiliarios. Yucatán representa alrededor de 12% de la cartera total del banco.
“La demanda de inversión mixta se está reactivando y Yucatán es uno de los mercados donde más proyectos hoy el banco está financiando. Hay oportunidades muy importantes a largo plazo”, comentó en entrevista para Obras.
De la Fuente consideró que los cambios impulsados por el gobierno federal han generado condiciones favorables para que el sector público y la banca participen en el desarrollo de infraestructura en el país.
Ante las señales de mayor confianza con el Plan México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, Multiva apuesta por el financiamiento de proyectos públicos y privados en movilidad, agua, energía, carreteras, agroindustria, puertos y desarrollos inmobiliarios.
“Hay un dinamismo importante por las reformas que ha impulsado esta administración, que va caminando por la ruta correcta. La reforma energética que le permite a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacer inversiones mixtas para la generación de transmisión de energía eléctrica y para la producción de energía”, dijo el directivo.
Un puerto más grande y un tren de carga para detonar la industria
Entre los proyectos con inversión mixta que impulsa Yucatán figura la ampliación de Puerto Progreso, una obra con 12,000 millones de pesos de inversión que podría triplicar la capacidad del puerto.
Actualmente, cuenta con nueve posiciones de atraque y 2,500 metros de muelle, pero se ha comenzado la obra para incorporar 16 posiciones adicionales y elevar a 4,500 metros la longitud total.
Por otro lado, Barrera Novelo sostuvo que en 2027 el Tren Maya estará listo para transportar carga, además de pasajeros.
El ferrocarril se conectará con el Corredor Interoceánico , lo que ampliaría las posibilidades de mover mercancías desde la península de Yucatán hacia otros mercados como América del Norte.
Yucatán amplía su capacidad eléctrica con 5 centrales de generación
En la entidad también están en desarrollo cinco centrales de generación de energía renovable y la central de ciclo combinado de Valladolid. Esta última tiene previsto iniciar operaciones a finales de 2027.
“Por primera vez Yucatán va a ser autosuficiente en generación de energía eléctrica. Vienen 1,500 millones de pesos de inversión meramente para la zona metropolitana en temas de agua, tratamientos de agua, saneamiento, vialidades y seguridad”, añadió Barrera Novelo.
Con estas inversiones, el gobierno estatal busca mejorar la competitividad de Yucatán y crear condiciones para que las empresas locales aprovechen las obras de infraestructura y la participación de sus aliados estratégicos.