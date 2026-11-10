“Lamentablemente, Yucatán no había vivido un proceso de industrialización. Nuestro sector secundario está muy por detrás de la media nacional, pero esa es una oportunidad para el crecimiento. Vamos a impulsarlo a través de ordenamiento territorial, planeación estratégica e infraestructura pública ”, comentó durante su participación en el encuentro con Banco Multiva “Va por Yucatán “.

Barreda expuso que las industrias con mayor potencial de crecimiento en la entidad son la producción de semiconductores y componentes electrónicos, así como la logística ante la disponibilidad de infraestructura portuaria y ferroviaria.

Actualmente, Yucatán ya cuenta con una planta de fabricación de semiconductores y Barrera informó que están por anunciarse tres nuevos centros de distribución.

Para identificar las industrias con mayor potencial en la entidad, el gobierno local ha colaborado con el Banco Mundial, la Universidad de Cambridge, Nacional Financiera, entre otros.

La banca como palanca de financiamiento en inversiones mixtas

Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal ha abierto la puerta a la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos de infraestructura con inversión mixta.