Autopistas que quedarán listas en 2026

De acuerdo con los datos compartidos por Esteva Medina, en el 2026 se culminará la ejecución de cuatro autopistas:

Atizapán-Atlacomulco

El proyecto, en el Estado de México, tendrá una longitud de 74 kilómetros y requerirá un gasto público de 9,866 millones de pesos. La obra comenzó en el 2023 durante el sexenio de Andrés Manual López Obrador (AMLO) y promete una reducción en el tiempo de recorrido de 60 minutos.

Armería-Manzanillo

En Colima se terminará la ejecución de la autopista Armería-Manzanillo, con una extensión de 52 km que promete reducir 45 minutos en el tiempo de recorrido entre estos puntos. Esta vía tiene asiganado un presupuesto de 4,470 millones de pesos, la obra comenzó en el 2023.

Zitácuaro-Maravatío

Además, se entregará la autopista Zitácuaro-Maravatío en Michoacán, la cual tendrá una extensión de 71 kilómetros. Estará lista este año luego de alrededor de seis años de obra y una inversión de 4,575 millones de pesos.

La Mancha-Laguna

El último de los proyectos anunciados para terminar este año es la autopista La Mancha-Laguna en Veracruz, con una extensión de 20 kilómetros. Este tramo busca recortar el tiempo de recorrido hasta 45 minutos.

Seis nuevas autopistas que iniciarán construcción en 2026

Durante los meses restantes del 2026, la SICT prevé iniciar la construcción de seis proyectos:

Ruta alterna México-Querétaro

La nueva ruta alterna México-Querétaro es la vía de mayor inversión, con 26,862 millones de pesos. Permitirá reducir hasta 60 minutos el tiempo de recorrido entre el centro del país y San Juan del Río.

La obra, que tendrá una extensión de 81 kilómetros y una inversión de 26,862 millones de pesos, comenzará en noviembre de 2026.

Nueva Italia-Lázaro Cárdenas

Forma parte del Plan Michoacán . Requerirá una inversión de 16,000 millones de pesos y se comenzará a construir en el 2026. Se prevé que estará terminada para el 2029.

Uruapan-Zamora

En Michoacán también se arrancará la construcción este año de la autopista Uruapan-Zamora, que tendrá una longitud de 73 kilómetros. Requerirá una inversión de 12,861 millones de pesos.

Se prevé que reducirá el trayecto en una hora una vez que quede terminada en 2029.

Ramal-Uruapan

Tendrá una extensión de ocho kilómetros, requerirá una inversión de 1,639 millones de pesos y reducirá 30 minutos de camino cuando quede concluida en 2027.

Sonoyta-Puerto Peñasco

Se trata de un proyecto de 88 kilómetros en Sonora. La SICT destinará 1,874 millones de pesos a su construcción y calcula un tiempo estimado de obra de un año. La promesa es que esta nueva autopista reduzca 30 minutos el trayecto entre ambas ciudades.

Cuauhtémoc-Osiris