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Infraestructura

ICA acelera los trabajos en el Trolebús de Ixtapaluca, la obra que conectará con la CDMX en menos de una hora

El proyecto contempla 12 estaciones distribuidas a lo largo de un trazado que atravesará avenidas principales como Santa Bárbara y Hacienda Corralejo para agilizar la movilidad local.
mar 20 octubre 2026 06:36 PM
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Fotografía del un camión eléctrico del Trolebús recorriendo una avenida en el Valle de México.
El Trolebús Ixtapaluca recorrerá 10.1 kilómetros y contará con 12 estaciones, desde Caseta Vieja hasta San Buenaventura. (Graciela López Herrera)

El oriente del Estado de México ampliará su red de transporte público con la construcción del Trolebús Ixtapaluca, un proyecto de infraestructura que requerirá una inversión aproximada de 2,500 millones de pesos y permitirá conectar este municipio con la Ciudad de México, a través de la Línea 11 (Chalco-Santa Marta).

La nueva ruta tendrá una extensión de 10.1 kilómetros, contará con 12 estaciones y permitirá realizar el recorrido entre San Buenaventura y el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Santa Marta en aproximadamente 58 minutos.

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La obra, en la que participan ICA Constructora y otras empresas del grupo, forma parte del Plan Integral de Atención a la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por los gobiernos federal y estatal para mejorar las condiciones de movilidad en una de las regiones con mayor densidad poblacional y crecimiento urbano de la entidad.

Además de conectar distintos puntos de Ixtapaluca, el sistema facilitará los desplazamientos hacia la Ciudad de México mediante su enlace con la Línea A del Metro y la Línea 10 del Trolebús, que llega a Constitución de 1917.

Esta será la ruta del Trolebús Ixtapaluca

El trazado partirá del entronque con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Marta y continuará por la antigua autopista México-Puebla, avenida Santa Bárbara y avenida Hacienda Corralejo.

Posteriormente, se incorporará a la carretera federal México-Puebla hasta llegar al cruce con avenida San Buenaventura, donde se ubicará una de las terminales.

De acuerdo con la información del proyecto, el Trolebús Ixtapaluca tendrá 12 estaciones, distribuidas a lo largo de su recorrido:

  1. Caseta Vieja
  2. Cerro del Elefante
  3. UES Ixtapaluca
  4. Hacienda Ojo de Agua
  5. Santa Bárbara
  6. Carretera Internacional
  7. Acozac
  8. Vigilantes
  9. Ixtapaluca Centro
  10. Cruz Roja
  11. Camino a San Francisco
  12. San Buenaventura (terminal)

Mapa de la ruta y estaciones del Trolebús Ixtapaluca en el Valle de México.
Mapa de la ruta del Trolebús Ixtapaluca. (Salvador Buendía)

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La infraestructura también contempla trabajos de adecuación en equipamiento vial de la estación terminal Constitución de 1917, correspondiente a la Línea 10 del Trolebús Elevado.

Estas intervenciones forman parte del alcance de las obras previstas para ampliar la conectividad del sistema de transporte eléctrico en el oriente del Valle de México.

Tiempo de recorrido y capacidad

El proyecto contempla una velocidad de operación de 15 kilómetros por hora en zonas urbanas y de hasta 25 kilómetros por hora en tramos carreteros.

Con estas características, el recorrido entre San Buenaventura y Caseta Vieja tendrá una duración estimada de 29 minutos, mientras que el traslado completo hasta el CETRAM Santa Marta será de aproximadamente 58 minutos.

En términos de capacidad, la nueva línea podrá movilizar 3,500 pasajeros por hora por sentido, con una demanda estimada de 52,797 usuarios diarios.

La conexión con la Línea 11 también permitirá ampliar las alternativas de traslado hacia la capital del país, ya que actualmente miles de habitantes dependen del transporte público para acceder a sus centros de trabajo, servicios y otras actividades fuera de sus municipios de residencia.

ICA construye el Trolebús Ixtapaluca

La construcción del Trolebús Ixtapaluca comenzó en diciembre de 2025, de acuerdo con la información publicada en el portal Proyectos México.

El contrato establece como fecha de término junio de 2027, plazo previsto para concluir los trabajos contratados.

Entre las empresas participantes figuran ICA Constructora, ICA Constructora de Infraestructura y Controladora de Operaciones de Infraestructura, además de otras compañías.

La adjudicación estuvo a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, que forma parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Movilidad en el oriente del Valle de México

La ampliación del transporte público ha tomado cada vez mayor relevancia frente a la elevada demanda de desplazamientos entre el Estado de México y la Ciudad de México.

De acuerdo con datos del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), diariamente se realizan más de 5.8 millones de viajes desde municipios mexiquenses hacia la capital.

El documento refiere que la mayoría de los traslados metropolitanos superan los 90 minutos por trayecto. En municipios como Chimalhuacán y Valle de Chalco, los habitantes destinan entre 3 y 4 horas, o incluso más, al transporte diario.

En este escenario, el Trolebús Ixtapaluca promete fortalecer la conectividad metropolitana y ofrecer una alternativa de movilidad para quienes se desplazan diariamente hacia otros puntos del Valle de México.

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Infraestructura general infraestructura de transporte

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