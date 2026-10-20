La infraestructura también contempla trabajos de adecuación en equipamiento vial de la estación terminal Constitución de 1917, correspondiente a la Línea 10 del Trolebús Elevado.

Estas intervenciones forman parte del alcance de las obras previstas para ampliar la conectividad del sistema de transporte eléctrico en el oriente del Valle de México.

Tiempo de recorrido y capacidad

El proyecto contempla una velocidad de operación de 15 kilómetros por hora en zonas urbanas y de hasta 25 kilómetros por hora en tramos carreteros.

Con estas características, el recorrido entre San Buenaventura y Caseta Vieja tendrá una duración estimada de 29 minutos, mientras que el traslado completo hasta el CETRAM Santa Marta será de aproximadamente 58 minutos.

En términos de capacidad, la nueva línea podrá movilizar 3,500 pasajeros por hora por sentido, con una demanda estimada de 52,797 usuarios diarios.

La conexión con la Línea 11 también permitirá ampliar las alternativas de traslado hacia la capital del país, ya que actualmente miles de habitantes dependen del transporte público para acceder a sus centros de trabajo, servicios y otras actividades fuera de sus municipios de residencia.

ICA construye el Trolebús Ixtapaluca

La construcción del Trolebús Ixtapaluca comenzó en diciembre de 2025, de acuerdo con la información publicada en el portal Proyectos México.

El contrato establece como fecha de término junio de 2027, plazo previsto para concluir los trabajos contratados.

Entre las empresas participantes figuran ICA Constructora, ICA Constructora de Infraestructura y Controladora de Operaciones de Infraestructura, además de otras compañías.

La adjudicación estuvo a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, que forma parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Movilidad en el oriente del Valle de México

La ampliación del transporte público ha tomado cada vez mayor relevancia frente a la elevada demanda de desplazamientos entre el Estado de México y la Ciudad de México.

De acuerdo con datos del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), diariamente se realizan más de 5.8 millones de viajes desde municipios mexiquenses hacia la capital.

El documento refiere que la mayoría de los traslados metropolitanos superan los 90 minutos por trayecto. En municipios como Chimalhuacán y Valle de Chalco, los habitantes destinan entre 3 y 4 horas, o incluso más, al transporte diario.

En este escenario, el Trolebús Ixtapaluca promete fortalecer la conectividad metropolitana y ofrecer una alternativa de movilidad para quienes se desplazan diariamente hacia otros puntos del Valle de México.