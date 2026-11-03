Como parte del desarrollo ferroviario, Lajous informó que 47 trenes ya fueron contratados y se encuentran en proceso de fabricación en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Cada unidad tendrá una longitud de 100 metros.
El funcionario también afirmó que el proyecto cuenta con los materiales y derechos de vía necesarios para continuar con su ejecución.
La obra forma parte de la estrategia federal para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros y ampliar la conectividad hacia otras regiones del país.
Desde Querétaro, la infraestructura enlazará con la línea proyectada hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, que atravesará San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. También tendrá conexión con la ruta hacia Guadalajara, Jalisco, que pasará por Guanajuato.
Construcción ferroviaria sin detener los trenes de carga
El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, explicó que las obras del Tren México-Querétaro comparten derechos de vía con empresas ferroviarias que operan en la región.
“Estamos conviviendo con 144 km de vía de carga, no se utiliza la misma infraestructura, pero son los mismos derechos de vía, con CPKC (Canadian Pacific Kansas City), Ferromex, Ferrosur. Pero la premisa es no interferir en el movimiento de la carga, que es estratégica para la vida logística del Valle de México”, dijo.
Además, detalló que en los distintos frentes se construyen terraplenes, viaductos, puentes y pasos vehiculares; también se realizan trabajos de extracción de materiales para las plataformas ferroviarias.
El proyecto cuenta con alrededor de 18,500 trabajadores distribuidos en las cuatro entidades que abarca el proyecto.
“El único contratiempo es que la gente nos permita trabajar y abrir nuevos frentes de construcción. Hay que comprender que se hace ruido y polvo, pero que el beneficio será mayor”, destacó.
Nuevas alternativas a la carretera federal 57
Debido a la alta demanda de movilidad entre el Valle de México y el Bajío, el tren no es la única obra destinada a mejorar la conectividad en este corredor.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recientemente anunció una ruta carretera alterna de 81 kilómetros, cuya construcción comienza en noviembre de este año.
Esta vialidad busca reducir hasta 60 minutos los tiempos de traslado hacia San Juan del Río.
Ambos proyectos, la carretera alterna y el Tren México-Querétaro forman parte de los esfuerzos para ampliar las opciones de transporte entre el centro del país y el Bajío, una región estratégica para la movilidad de pasajeros y el movimiento de mercancías.