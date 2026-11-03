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Infraestructura

De Buenavista a Querétaro en dos horas, así será la nueva ruta ferroviaria que conectará con CDMX

Con una ruta de 223 kilómetros, el proyecto ferroviario contempla seis nuevas estaciones que permitirán cruzar la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro en aproximadamente dos horas.
mar 03 noviembre 2026 05:02 PM
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Tramo del Tren México-Querétaro en construcción.
La construcción del Tren México-Querétaro registra un avance de 32%, según la ATTRAPI. (@SICTmx/X)

El Tren México-Querétaro comienza a tomar forma como una alternativa de transporte para quienes se desplazan entre el Valle de México y el Bajío. Con una ruta de 223 kilómetros, el proyecto ferroviario contempla seis nuevas estaciones que permitirán cruzar la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro en aproximadamente dos horas.

La nueva línea partirá de Buenavista, en la capital del país, y llegará hasta La Corregidora, en Querétaro , de acuerdo con Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

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El proyecto busca ampliar las alternativas de movilidad en uno de los corredores más transitados del país, donde el transporte de pasajeros y mercancías ejerce presión sobre la carretera federal 57.

Seis nuevas estaciones en desarrollo

El recorrido contempla seis nuevas estaciones en desarrollo distribuidas entre el Estado de México, Hidalgo y Querétaro:

  1. Teoloyucan, Estado de México
  2. Huehuetoca, Estado de México
  3. Tula de Allende, Hidalgo
  4. San Juan del Río, Querétaro
  5. Querétaro Central, Querétaro
  6. La Corregidora, Querétaro

Este tramo se unirá con el resto de las estaciones que recorren hasta la terminal Buenavista en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Mapa del Tren México-Querétaro.
Nayeli Araujo


De acuerdo con la ATTRAPI , los trenes tendrán una velocidad promedio de 130 kilómetros por hora, lo que permitirá completar el trayecto entre ambas ciudades en aproximadamente dos horas.

Además, las estaciones estarán diseñadas para facilitar los traslados hacia otros medios de transporte.

“Todas las estaciones están consideradas conexión con transporte público local, de tal forma que estén integrados a los servicios que tienen las poblaciones cercanas”, afirmó Lajous.

Diseño de la estacion Huehutoca del Tren Mexico Querétaro.
Diseño arquitectónico de la estación Huehuetoca (Estado de México) del Tren México-Querétaro. (Imagen cortesía de la ATTRAPI mejorada con IA. )


Tren México-Querétaro podría comenzar a operar en 2027

La construcción del Tren Ciudad de México-Querétaro registra un avance de 32% , de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, y se prevé que comience a operar en 2027.

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Como parte del desarrollo ferroviario, Lajous informó que 47 trenes ya fueron contratados y se encuentran en proceso de fabricación en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Cada unidad tendrá una longitud de 100 metros.

El funcionario también afirmó que el proyecto cuenta con los materiales y derechos de vía necesarios para continuar con su ejecución.

La obra forma parte de la estrategia federal para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros y ampliar la conectividad hacia otras regiones del país.

Desde Querétaro, la infraestructura enlazará con la línea proyectada hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, que atravesará San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. También tendrá conexión con la ruta hacia Guadalajara, Jalisco, que pasará por Guanajuato.

Construcción ferroviaria sin detener los trenes de carga

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, explicó que las obras del Tren México-Querétaro comparten derechos de vía con empresas ferroviarias que operan en la región.

“Estamos conviviendo con 144 km de vía de carga, no se utiliza la misma infraestructura, pero son los mismos derechos de vía, con CPKC (Canadian Pacific Kansas City), Ferromex, Ferrosur. Pero la premisa es no interferir en el movimiento de la carga, que es estratégica para la vida logística del Valle de México”, dijo.

Además, detalló que en los distintos frentes se construyen terraplenes, viaductos, puentes y pasos vehiculares; también se realizan trabajos de extracción de materiales para las plataformas ferroviarias.

El proyecto cuenta con alrededor de 18,500 trabajadores distribuidos en las cuatro entidades que abarca el proyecto.

“El único contratiempo es que la gente nos permita trabajar y abrir nuevos frentes de construcción. Hay que comprender que se hace ruido y polvo, pero que el beneficio será mayor”, destacó.

Nuevas alternativas a la carretera federal 57

Debido a la alta demanda de movilidad entre el Valle de México y el Bajío, el tren no es la única obra destinada a mejorar la conectividad en este corredor.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recientemente anunció una ruta carretera alterna de 81 kilómetros, cuya construcción comienza en noviembre de este año.

Esta vialidad busca reducir hasta 60 minutos los tiempos de traslado hacia San Juan del Río.

Ambos proyectos, la carretera alterna y el Tren México-Querétaro forman parte de los esfuerzos para ampliar las opciones de transporte entre el centro del país y el Bajío, una región estratégica para la movilidad de pasajeros y el movimiento de mercancías.

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Infraestructura general infraestructura ferroviaria

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