El proyecto busca ampliar las alternativas de movilidad en uno de los corredores más transitados del país, donde el transporte de pasajeros y mercancías ejerce presión sobre la carretera federal 57.

Seis nuevas estaciones en desarrollo

El recorrido contempla seis nuevas estaciones en desarrollo distribuidas entre el Estado de México, Hidalgo y Querétaro:

Teoloyucan, Estado de México Huehuetoca, Estado de México Tula de Allende, Hidalgo San Juan del Río, Querétaro Querétaro Central, Querétaro La Corregidora, Querétaro

Este tramo se unirá con el resto de las estaciones que recorren hasta la terminal Buenavista en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Nayeli Araujo



De acuerdo con la ATTRAPI , los trenes tendrán una velocidad promedio de 130 kilómetros por hora, lo que permitirá completar el trayecto entre ambas ciudades en aproximadamente dos horas.

Además, las estaciones estarán diseñadas para facilitar los traslados hacia otros medios de transporte.

“Todas las estaciones están consideradas conexión con transporte público local, de tal forma que estén integrados a los servicios que tienen las poblaciones cercanas”, afirmó Lajous.

Diseño arquitectónico de la estación Huehuetoca (Estado de México) del Tren México-Querétaro. (Imagen cortesía de la ATTRAPI mejorada con IA. )





Tren México-Querétaro podría comenzar a operar en 2027