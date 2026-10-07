Costo de materiales y tiempo de obra
Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la inflación en la construcción de vivienda fue de 5.82%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los materiales fueron uno de los principales componentes de ese incremento. Algunos insumos, como tubos de cobre, alambre, tubería de plástico y laminación de aluminio, registraron aumentos de entre 11% y 22% en ese periodo.
Para una familia que construye con recursos propios, el encarecimiento reduce la cantidad de obra que puede financiar con el mismo presupuesto. Si el dinero se termina antes de completar una reparación o ampliación, los trabajos deben posponerse y las condiciones pendientes permanecen.
La alternativa de comprar una vivienda nueva tampoco resulta sencilla. De acuerdo con Hábitat para la Humanidad México, durante los últimos 15 años el precio de la vivienda nueva aumentó 50% por encima de la inflación.
La vivienda, entonces, compite con otros gastos esenciales del hogar. Para algunas familias, cubrir ese costo implica buscar un segundo empleo o aplazar otros proyectos.
La presión también alcanza las decisiones familiares. 55% de los los jóvenes de las generaciones Z y Millennial considera que los costos de la vivienda dificultan formar una familia, mientras que 61% de las personas con descendencia a su cargo teme que este gasto limite las oportunidades que puede ofrecer a sus hijos e hijas.
Mejorar casa entre riesgos económicos
Pese a las condiciones de sus viviendas, ocho de cada 10 personas esperan que su hogar actual mejore. Esa expectativa convive con una situación financiera vulnerable.
De acuerdo con Hábitat para la Humanidad México, 56% de las personas teme que un solo problema inesperado ponga en riesgo su capacidad para conservar su hogar.
Lacmi Rodríguez, directora ejecutiva nacional de la organización, señala que la inseguridad habitacional no comienza necesariamente cuando una familia pierde su vivienda. También aparece cuando conservarla exige comprometer otros recursos o aceptar condiciones que afectan la seguridad y la salud.
“Si las tendencias actuales continúan, México corre el riesgo de perpetuar un ciclo en el que la esperanza persiste, pero la seguridad habitacional sigue siendo frágil. Los hogares podrían continuar absorbiendo esta presión agotando ahorros, tomando empleos adicionales, posponiendo planes familiares y aceptando riesgos para su seguridad y salud”, afirma.
Para los especialistas, la política de vivienda necesita atender tanto el acceso a una casa como las condiciones para conservarla y habitarla. Esto implica que las familias puedan pagarla, cuenten con seguridad en la tenencia y dispongan de inmuebles estructuralmente seguros, habitables y resilientes, especialmente ante el cambio climático.