El problema no se concentra en la falta de una casa nueva. 73.7% de las viviendas en rezago requiere mejoras, ya sea porque tiene materiales precarios en pisos, techos o muros, carece de excusado o presenta condiciones de hacinamiento.

La calidad de las viviendas también tiene una dimensión de salud. La Investigación Global de Vivienda 2026 encontró que casi cuatro de cada 10 personas en México reportan humedad, moho u otras condiciones poco saludables dentro de su hogar, frente a un promedio de dos de cada 10 en los 22 países incluidos en el estudio.

Construir por etapas alarga la solución

Una parte del problema está relacionada con la forma en que las familias construyen sus viviendas. En México, 56% del parque habitacional se autoconstruye, según Luis Armenta, director de operaciones de Hábitat para la Humanidad México.

“Prácticamente el 56% del parque habitacional se autoconstruye con esta metodología”, afirma el directivo.

En estos casos, las familias asumen tanto el costo de la obra como las decisiones sobre los materiales y la ejecución, con los r ecursos financieros y conocimientos técnicos que tienen disponibles. La vivienda se construye por etapas conforme llegan nuevos ingresos, por lo que los espacios pueden permanecer durante años con trabajos inconclusos o deficiencias.

“Estas viviendas tardan entre 10 y 15 años en consolidarse”, explica Armenta.

El dinero para continuar las obras puede provenir de ingresos extraordinarios, como el aguinaldo, o de mecanismos de ahorro entre familiares y conocidos, como las tandas. Cuando esos recursos no llegan, los trabajos se detienen.

El problema es que esperar también puede encarecer la siguiente etapa de construcción.