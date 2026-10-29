Fibra Next desembolsa 11,143 mdp para su expansión industrial en tres estados

Esta superficie se concentra principalmente en el Estado de México, donde se ubica 71% de los m2 en desarrollo, específicamente en Toluca y Tultitlán. Por su parte, Querétaro representa 19.8% del total y Cancún el 8.6% restante.

El centro del país ha cobrado mayor fuerza con el crecimiento logístico a partir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la demanda del comercio electrónico.

La mayor apuesta está en Tulti Park V-Saturno, que contempla 294,180 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR) y una inversión de 6,502 millones de pesos, equivalente al 58.4% del presupuesto.

Si bien los proyectos ya forman parte de su cartera de crecimiento, la mayor parte de los recursos todavía está pendiente de ejercerse.

Al cierre de septiembre de 2026, el fideicomiso, escisión de Fibra Uno, había invertido 1,725.8 millones de pesos, por lo que aún deberá destinar 9,417.2 millones para completar su programa.

No todo es construir: compras millonarias detrás de la expansión