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Desarrollo Inmobiliario

Fibra Next desembolsa 11,143 mdp para su expansión industrial en tres estados

La compañía desarrolla cerca de 547,000 metros cuadrados de espacios industriales, con entregas programadas entre el tercer trimestre de 2027 y el primero de 2028.
jue 29 octubre 2026 11:14 AM
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Imagen aérea de una nave industrial junto a una avenida.
El Estado de México concentra 71.6% de la superficie industrial en desarrollo de Fibra Next, con proyectos en Toluca y Tultitlán. (Fibraunomx/Facebook)

La expansión inmobiliaria de Fibra Next tiene cuatro nuevos proyectos en marcha y una inversión estimada de 11,143 millones de pesos en el Estado de México, Quintana Roo y Querétaro.

La compañía desarrolla cerca de 547,000 metros cuadrados de espacios industriales, con entregas programadas entre el tercer trimestre de 2027 y el primero de 2028, de acuerdo con su reporte financiero del tercer trimestre del 2026.

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Esta superficie se concentra principalmente en el Estado de México, donde se ubica 71% de los m2 en desarrollo, específicamente en Toluca y Tultitlán. Por su parte, Querétaro representa 19.8% del total y Cancún el 8.6% restante.

El centro del país ha cobrado mayor fuerza con el crecimiento logístico a partir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la demanda del comercio electrónico.

La mayor apuesta está en Tulti Park V-Saturno, que contempla 294,180 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR) y una inversión de 6,502 millones de pesos, equivalente al 58.4% del presupuesto.

Si bien los proyectos ya forman parte de su cartera de crecimiento, la mayor parte de los recursos todavía está pendiente de ejercerse.

Al cierre de septiembre de 2026, el fideicomiso, escisión de Fibra Uno, había invertido 1,725.8 millones de pesos, por lo que aún deberá destinar 9,417.2 millones para completar su programa.

No todo es construir: compras millonarias detrás de la expansión

La estrategia de Fibra Next no se limita a la construcción de nuevos parques industriales , ya que desde su Oferta Pública Inicial (OPI), realizada en julio de 2025, la compañía ha destinado más de 22,000 millones de pesos a la adquisición de 22 propiedades.

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Estas operaciones incorporan 598,885 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR) estabilizada y otros 546,859 metros cuadrados en desarrollo.

La mayor transacción corresponde al portafolio Saturno, adquirido en septiembre de este 2026 por 11,545 millones de pesos, monto que incluye el edificio en desarrollo de Tulti Park V.

A esta adquisición se suma Triple Home Run por 7,300 millones de pesos; Atlas (138.2 millones de dólares); Doña Rosa II (13 millones de dólares); entre otros.

Para financiar estas operaciones, Next ha combinado recursos obtenidos mediante ofertas públicas, deuda y emisión de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs).

Fibra Next gana peso en los resultados de FUNO

Fibra Next reportó ingresos totales por 3,114.4 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, un incremento de 8.2% frente a los 2,879 millones registrados entre abril y junio.

Por su parte, el ingreso operativo neto (NOI) aumentó 8.3%, hasta 2,785.6 millones de pesos, impulsado por la incorporación de propiedades industriales al portafolio.

Los pasos que ha dado el fideicomiso han tenido efecto en su matriz, Fibra Uno, que identifica la separación de sus activos industriales como uno de los factores que han contribuido a la creación de valor este año.

André El-Mann, director general de FUNO, destacó que la reorganización del negocio industrial, junto con otras medidas financieras, ha permitido fortalecer las perspectivas de crecimiento de la compañía.

“En lo que va de 2026 ya se puede ver claramente la creación de valor derivada de la segregación de nuestros activos industriales, la internalización del asesor, la gestión de pasivos, entre otras iniciativas, lo que nos está permitiendo sentar las bases sobre las cuales podremos seguir construyendo”, expresó el directivo.

De acuerdo con El-Mann, aproximadamente 39% de los ingresos de FUNO proviene de su portafolio industrial, mientras que el 61% restante corresponde a otros segmentos inmobiliarios.

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