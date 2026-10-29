Fibra Next desembolsa 11,143 mdp para su expansión industrial en tres estados

Estas operaciones incorporan 598,885 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR) estabilizada y otros 546,859 metros cuadrados en desarrollo.
La mayor transacción corresponde al portafolio Saturno, adquirido en septiembre de este 2026 por 11,545 millones de pesos, monto que incluye el edificio en desarrollo de Tulti Park V.
A esta adquisición se suma Triple Home Run por 7,300 millones de pesos; Atlas (138.2 millones de dólares); Doña Rosa II (13 millones de dólares); entre otros.
Para financiar estas operaciones, Next ha combinado recursos obtenidos mediante ofertas públicas, deuda y emisión de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs).
Fibra Next gana peso en los resultados de FUNO
Fibra Next reportó ingresos totales por 3,114.4 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, un incremento de 8.2% frente a los 2,879 millones registrados entre abril y junio.
Por su parte, el ingreso operativo neto (NOI) aumentó 8.3%, hasta 2,785.6 millones de pesos, impulsado por la incorporación de propiedades industriales al portafolio.
Los pasos que ha dado el fideicomiso han tenido efecto en su matriz, Fibra Uno, que identifica la separación de sus activos industriales como uno de los factores que han contribuido a la creación de valor este año.
André El-Mann, director general de FUNO, destacó que la reorganización del negocio industrial, junto con otras medidas financieras, ha permitido fortalecer las perspectivas de crecimiento de la compañía.
“En lo que va de 2026 ya se puede ver claramente la creación de valor derivada de la segregación de nuestros activos industriales, la internalización del asesor, la gestión de pasivos, entre otras iniciativas, lo que nos está permitiendo sentar las bases sobre las cuales podremos seguir construyendo”, expresó el directivo.
De acuerdo con El-Mann, aproximadamente 39% de los ingresos de FUNO proviene de su portafolio industrial, mientras que el 61% restante corresponde a otros segmentos inmobiliarios.