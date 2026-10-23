Empresas logísticas acaparan miles de m2

Hasta septiembre de este año, se contabilizaron 95 naves industriales operando en el corredor AIFA-Zumpango. Desarrollos como T-Mex Park y Panorama Tultepec destacan por albergar empresas multinacionales como Mercado Libre, Amazon, y DHL.

La ubicación con conexión casi directa al aeropuerto, la Carretera Federal 45D y la autopista Arco Norte son parte de los grandes atractivos para las operaciones logísticas.

Las empresas instaladas en el corredor ocupan en promedio 60,000 m2, frente a los 12,000 m2 habituales en otros mercados de la Ciudad de México.

“Este es el corredor con mayor desarrollo en la República Mexicana al día de hoy, sin lugar a dudas. Lo que se está viviendo es un fenómeno que nunca habíamos visto en el país. La demanda de espacios para almacenamiento y logística es una locura”. Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno (Funo).

Los desarrolladores inmobiliarios no han desaprovechado la oportunidad en la zona. Durante el tercer trimestre del 2026 Propty detectó 433,202 m2 de espacio en construcción, lo que representa un aumento de 270% en comparación con el mismo periodo del 2023.

Construcción de naves industriales en el corredor AIFA-Zumpango Volumen en desarrollo de los terceros trimestres (3T) de 2023 a 2026. Máximo histórico alcanzado en 3T26 0 m² 100k m² 200k m² 300k m² 400k m² 117,249 m² 208,047 m² 142,247 m² 433,202 m² 3T23 3T24 3T25 3T26 Fuente: Propty Real Estate

La mitad de las naves industriales en proceso de edificación ya cuentan con inquilinos comprometidos, lo que demuestra el interés de las empresas para comenzar a operar desde Zumpango, Huehuetoca o sus alrededores.